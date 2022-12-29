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  •   Terra Luna Classic (LUNC) 2023 Fiyat Tahmini! Yükseliş Hazırlığı Var Mı?

Terra Luna Classic (LUNC) 2023 Fiyat Tahmini! Yükseliş Hazırlığı Var Mı?

Terra (LUNA) ekosisteminin çöküşünün ardından piyasaya sürülen Terra Luna Classic'de (LUNC) yeni yıl beklentisi ne? Yükseliş gelecek mi?
23:45
29 Aralık 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Terra Luna Classic (LUNC), geçtiğimiz haftanın en yüksek seviyesi olan 0,00018 dolardan yaklaşık %20 oranında ve son 24 saatte yaklaşık %5,5 kayıp yaşadı. Ancak 0,000127 dolar bölgesindeki ayın en düşük seviyesinden yaklaşık %15 yükseldi. LUNC’un ani fiyat dönüşünün nedeni ne?

LUNC Kısa Vadede Yükselebilir mi?

LUNC’ın son günlerde yaşanan ani değer kaybı 200 günlük hareketli ortalamasını yükseltme girişimini sürdürememesinin ardından geldi. Kripto para biriminin şimdi 21 ve 50DMA’larının altına düşmüş olması, yakın vadeli teknik görünümün açısından çok iyi görünmeyebilir. Ancak iyimser olmak için bazı nedenler var ve sonuç olarak yakın vadeli fiyat tahminleri çokta kötümser olmamalı.

Popüler altcoin LUNC’ın son geri çekilmesi, daha önce direnç olarak hareket eden ancak şimdi destek olarak hareket etmeye geçebilecek olan düşüş trend çizgisini test etmeye yaklaştırdı. Bu durum boğaları piyasaya yeniden girmeye ve dipten alım yapmaya teşvik etmek için yeterli olabilir. Eğer öyleyse LUNC, 0.00018-20 dolar bölgesindeki son zirvelerine kısa vadeli bir ralliye hazırlanıyor olabilir. Eylül ayından bu yana LUNC fiyat hareketine hakim olan düşüş trendinden çıkış, kripto para biriminin 2023’ün başları için orta vadeli beklentilerini çok daha iyi gösterebilir. 2023’ün başlarında daha geniş bir kripto piyasası toparlanmasının olmaması durumunda, LUNC’ın Eylül ayının en yüksek seviyesi olan 0,0006 dolara geri dönmesi zor olabilir.

LUNC 2023’te Yükseliş İçin Mi Hazırlanıyor?

Bazı kripto para boğaları enflasyon düştükçe ve ekonomi zayıflarken Fed’in faiz oranlarına ilişkin planlarında daha güvenli bir rehberlik sunmaya yönelik bir “dönüş” yapacağından umutlu. Bunun, LUNC gibi kripto para birimleri de dahil olmak üzere riskli varlıklara geniş bir artış sağlaması bekleniyor.

Bu anlamda önümüzdeki aylarda makro koşullarda olumlu bir değişim olursa LUNC, daha geniş kripto para birimi piyasalarının yanı sıra 2023’te daha yüksek bir kırılma için hazırlanabilir. Ancak 2023’te LUNC’a ivme kazandırabilecek olan yalnızca makro koşullar olmayabilir.

UST’deki düşüşün bir sonucu olarak Mayıs ayındaki hiperenflasyonun tetiklenmesinden bu yana LUNC topluluğu, token arzını azaltmak için mekanizmalar uygulamaya odaklandı. Ancak yakın tarihli bir teklif yakılan token’ların %50’sinin yeniden basılabileceği yeni bir önlem getirdi. Bununla birlikte bu haftanın başlarında, destekçilerinin token’ları yeniden basmanın LUNC’a yatırımı azaltacağını savunmasıyla, daha az deflasyonist politikadan vazgeçen başka bir teklif kabul edildi. Bu durum LUNC’ın tüm işlemlerinin %0,2’sini vergilendirmeye geri döndüğü, bu kaynağın %90’ının yakıldığı ve %10’unun topluluk havuzuna gönderildiği anlamına gelebilir.

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