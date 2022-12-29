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Onu Yerle Bir Etti! AVAX Coin’in Geleceği! AVAX Coin Kaç TL Oldu?

Önümüzdeki yıl yüzde 23 konusunda kesinlikle dikkat edilmeli. Bunun dışında AVAX için iyi bir fiyat katalizörü var.
22:20
29 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Emin Gün Sirer tarafından başlatılan ve en büyük layer1 çözümlerinden olan Avalanche büyümeye devam ediyor. En büyük Ethereum rakiplerinden biri olan Avalanche yüksek kesinlik süresiyle yatırımcıları çok daha hızlı işlemler vadediyor. Üstelik düşük işlem ücretleri Ethereum ağının yoğun zamanlarında 2,3 haneli işlem ücreti ödemek istemeyen yatırımcıları da cezbediyor.

AVAX Başardı

Avalanche’ın yerel tokeni AVAX bugün piyasa değeri açısından en büyük rakiplerinden biri olan Solana’yı geçti. 10 doların altına düşen SOL Coin fiyatı Avalanche platformunun geleceğine dair bazı fikirler veriyor. Her iki coin de düşüş yaşarken, Solana son 24 saat içinde %5,7 ve geçtiğimiz hafta içinde %22,7 eridi. Solana ağındaki en büyük NFT koleksiyonların rakip ağlara taşınması bu düşüşün temelini oluşturuyordu. DeGods ve y00ts’in günler önce Ethereum ve Polygon‘a geçme planlarını açıkladıktan sonra Avalanche yatırımcıları da heyecanlandı. Solana ekosistemi adeta yağmalanıyor ve farklı blockchainler ekosistemdeki popüler girişimleri kendine çekmek için çabalıyor.

Bunu en son ne zaman gördük? Elbette Terra çöküşünde, Mayıs ayındaki yıkımdan sonra Terra ağındaki birçok proje Cosmos gibi alternatiflere taşındı. Elbette topluluğun önemli bir kısmı da diğer ağlara dağıtıldı. Sonuç olarak Terra ve Terra Classic bugün artık hayalet bir kasabaya döndü. Mevcut eğilimin devam etmesi halinde Solana da benzer bir kader paylaşabilir.

AVAX Coin Geleceği

Solana’nın yaşadığı yıkımdan pay alması muhtemel Avalanche artık çok daha hızlı büyüyebilir. Reklam ve pazarlama için yeterli çabayı göstermemiş olsalar da Avalanche ekibi birçok kritik gelişmeye bu yıl ev sahipliği yaptı. Önümüzdeki yıl AVAX yatırımcılarını tedirgin edecek tek gelişme devam eden yıllık +20% enflasyon oranıdır. Mevcut verilere göre önümüzdeki yıl AVAX dolaşım arzı %23,62 oranında artacak. Yani AVAX Coin talebinin 2023 yılında %23,62’nin üzerinde olması gerekiyor. Ancak bu senaryoda fiyatın artış yaşaması muhtemel olacaktır. Eğer 2023 yılında mevcut yengeç piyasası devam ederse 1 yıllık periyotta fiyatın (Bitcoin’in bu seviyede kaldığı senaryoda) asgari %23 oranında düşmesi gerekir.

Kaynak: 21milyon.com

Peki yazı hazırlandığı sırada AVAX Coin kaç TL? Avalanche (AVAX) yazı hazırlandığı sırada Türkiye merkezli kripto para borsalarında 211,75 TL’den alıcı buluyor.

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