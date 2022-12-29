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Geçtiğimiz aylarda tüm kripto para piyasası düşerken birçok yatırımcı güvenli liman olarak ona sığınmıştı. Piyasanın düşüş yaşadığı dönemde hızla yükselen fiyatı kripto para yatırımcılarının en azından bir kısmını mutlu ediyordu. Peki bugünlerde durumu ne? Yeniden güvenli liman olarak tercih edilebilir mi? Güncel veriler yatırımcılar neler söylüyor?

Quant (QNT)

Quant (QNT) Noel Günü ile 27 Aralık arasında 104,9 dolar ile 118,2 dolar arasında hareket etti ve %11 değer kazandı. Ancak, bir fiyat düzeltmesi kısa vadeli kazançların neredeyse yarısını silme tehdidinde bulundu. Yazı hazırlandığı sırada QNT fiyatı 109,8 dolarda bulunuyor ve nötr görünüm yatırımcılara pek güven vermiyor. Bir süredir QNT, BTC fiyatıyla daha uyumlu hareket ediyor. Bitcoin’in 16.770 doları kaybetmesiyle son gelen düşüş onun piyasanın tersine hareket ettiği günlerdeki konumunu değiştirdi.

QNT’nin son fiyat düzeltmesi 110 dolar civarında sınırlandırıldı ancak destek beş kez yeniden test edildi ve satış baskısı artarsa tutunamayabilir. Göreceli Güç Endeksi (RSI) aşırı alım bölgesinden geri çekildi ve güçlü bir geri dönüş olmadan orta noktayı yeniden test etti. Bu durum alım baskısının giderek azaldığını ve boğaların trendin tersine dönmesi sorunuyla karşı karşıya olduğunu gösterdi. DMI ise nötr görünüme işaret ediyor.

QNT Fiyat Tahmini

OBV bize acim düştükçe satış baskısının arttığını gösteriyor. Bu nedenle, satış baskısı artarsa QNT 110 doların altına sarkabilir. RSI tarafındaki çıkarım da düşüş ihtimalinin baskınlığına işaret ediyordu. Eğer geri çekilme başlarsa 108, 106,7 ve 104,5 seviyeleri açığa satış hedefleyen yatırımcılar tarafından değerlendirilmek istenecektir. Şimdilik düşüş bekleyenlerin oranı long pozisyonların bir miktar altında bulunuyor.

Peki olumsuz senaryonun kısa vadede geçersiz kılınması için ne olması gerekiyor? 112 doların yeniden kazanılması ve üzerinde kapanışların gelmesi düşüş beklentisini rafa kaldırabilir. Böyle bir yukarı yönlü hareket, bayrak formasyonundan (mavi çizgiler) olası bir yükseliş hedefi olan 114,7 doları hedefleyecektir. Santiment’e göre, QNT‘nin geliştirme faaliyetleri 19 Aralık’tan bu yana yatay seyretti. Bununla birlikte, 26 Aralık civarındaki bir fiyat artışı, olumlu tarafta yükselen bir duyarlılıkla aynı zamana denk geldi. Yazı hazırlandığı sırada duyarlılık neredeyse nötr seviyeye geriledi ve geliştirme faaliyetleri yatay seyretti. 7 günlük MVRV pozitifken 30 günlükte durum tam tersi yani kısa vadeli alıcılar halen zarar etmedi bu veri bize satış baskısının sert bir düşüşün ardından ivme artırabileceğini söylüyor.