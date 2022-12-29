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  •   Shiba Inu’da Balinalar Hakimiyeti Ele Geçiriyor! Altcoin’de Geri Dönüş Sinyali Geldi Mi?

Shiba Inu’da Balinalar Hakimiyeti Ele Geçiriyor! Altcoin’de Geri Dönüş Sinyali Geldi Mi?

Shiba Inu balinaları yaptıkları hamlelerle geleceğe yatırım yapmak konusunda korkak davranmıyormuş gibi görünüyor. Shiba yeniden listeye döndü.
21:10
29 Aralık 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Shiba Inu (SHIB) son zamanlarda artan teknik ve temel gelişmeleriyle manşetlerde yer alıyor. Son zamanlarda, Shiba Inu’nun sahiplerinin çeşitliliği çok önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Bu durum, uzun vadeli SHIB sahiplerinin oranının %60 gibi kritik bir seviyeyi aşmasının bir sonucu olarak ortaya çıkmış durumda. Bu da ağ sahiplerinin çoğunluğunun ciddi yatırımcılar olduğunu göstermekte.

SHIB’in Holderları Değişken

Kripto analiz platformu IntoTheBlock tarafından yapılan araştırmaya göre, Shiba Inu sahiplerinin çoğunluğunu oluşturan uzun vadeli yatırımcılar SHIB token’larını en az bir yıldır hali hazırda ellerinde tutmuş durumdalar. Mevcut verilere göre, SHIB yılın başından bu yana bu yönde olağanüstü adımlar attı; sahiplerin yüzdesi o dönemde yok denilebilecek %1’den dikkat çekici bir oran olan %60’a yükseldi.

Veriler ayrıca, SHIB sahiplerinin %60’ının token’larını bir yıldan uzun süredir, %36’sının bir yıldan kısa süredir ve %4’ünün bir aydan kısa süredir elinde tuttuğu sahip çeşitliliğini ortaya koymakta.

Büyük Balina Etkinliği

2022’nin başından bu yana devam eden olumsuz piyasa koşullarının bir sonucu olarak, SHIB kripto para birimiyle ilgili olarak büyük balina birikimleri gözlemlendi.

WhaleStats tarafından sağlanan verilere göre, Shiba Inu’nun balinalar arasındaki faydası önceki yirmi dört saat içinde önemli ölçüde arttı. Meme kripto para birimi tekrar piyasadaki en büyük 2000 Ethereum balinası arasında satın alınan ilk 10 token listesine girdi. Daha önce SHIB, verilere göre ilk 100 balina tarafından en fazla etkileşim alan akıllı sözleşmeler arasındaydı, hatta hatta bir dönem ilk sıraya kadar yükselmişti.

Shiba Inu (SHIB) Fiyat Rallisi?

2021 yılının Ekim ayında, SHIB’in fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesine fırladı. Ancak, olumsuz makro iklim ve yerel kripto piyasasındaki istikrarsızlıklar nedeniyle altcoin’in değeri %70’ten fazla düştü. Shiba Inu topluluğu, güçlü temel gelişmelerin ardından SHIB’in fiyatı için bir rahatlama rallisi hakkında yaşanılabilecek bir gelişmeyi gelecek yılı dört gözle bekliyor.

Şu anda Shiba Inu (SHIB) fiyatı 0.000008029 dolardan işlem görüyor. Bu, kripto piyasası fiyat takip sitesi CoinMarketCap’e göre hafta boyunca %3’lük bir düşüşün yanı sıra aynı zamanda gün içinde de %0,34’lük bir düşüşü temsil ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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