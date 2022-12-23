Shiba Inu için tehlike çanları çalmaya devam ediyor. Karlılık oranları eğer bu seviyeye düşerse yatırımcılar büyük bir üzüntü yaşayabilir.

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Piyasadaki en popüler meme coin’lerden olan Shiba’nın kârlılığı, sektördeki risk talebinin toparlanmaması ve meme varlıklarının yeni giriş görmemesi nedeniyle sürekli düşüyor. Ancak şimdi değil de SHIB’in kârlılığı %10 eşiğinin altına düştükten sonra gerçek sorunlar ortaya çıkabilir.

Shiba Düşüşü Nasıl Yansıyabilir?

Genellikle bir varlığın kârlılığının piyasa değeri üzerinde doğrudan bir etkisi olmaz. Bir varlığın durumuna bağlı olarak, yatırımcılar varlığın kârlılığı %90’a yakın bir değere ulaştığında daha aktif bir şekilde kâr elde edebilir ve bu durumun tam tersine, bu altcoin’i elinde tutan yatırımcıların çoğunluğu zararda olduğunda daha fazla alım yaparak maliyetlerini düşürebilir.

Bununla birlikte, özellikle Noel gibi büyük etkinlikler öncesinde yatırımcıların büyük bir kısmı panik satış moduna girebileceğinden, token’ların veya coin’lerin değerinin daha güçlü bir darbe alabileceğine dair bazı belirli eşikler bulunuyor olabilir. Shiba Inu, son 18 gündür düşüş trendinde hareket ettiğinden, yatırımcılar arasındaki kısa vadeli duyarlılığın iyi olmadığını ve karlılıkta daha fazla düşüşün potansiyel yatırımcıları daha da zorlayacak büyük bir satış zinciri başlatabileceğini gösterdiğinden, bu durum altcoin için bir istisna olmayabilir.

İki Ucu Keskin Bıçak

Bununla birlikte, düşük kârlılık bazen yatırımcılara potansiyel pozisyonlarının gelecekte ne kadar kârlı olabileceğini gösteren bir yükseliş faktörü olarak hareket eden olumlu bir faktör olabilir. Basitçe ifade etmek gerekirse: metrik, belirli durumlarda aşırı satım/aşırı alım göstergesi olarak işlev görür.

Genel olarak, Shiba Inu, Dogecoin, BabyDoge ve diğer meme varlıkları bugünlerde karmaşık bir süreçten geçiyormuş gibi görünüyor. Hiçbir tekil ya da kurumsal yatırımcı aşırı hareketliliğe maruz kalmaya hazır olmayabilir, ancak dünyaya gerçek bir değer getirmeyen ya da ödemeler dışında herhangi bir kullanım alanı olmayan sığ varlıklar daha sonrasında yok olmaya yüz tutabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.