2022 yılında kripto para piyasalarında en fazla yüzü gülenler airdrop avcıları oldu. Binlerce dolar kazandılar. Aptos, APE, OP gibi airdroplar hızlı davranan yatırımcıların on bin doları aşan kazançlar görmesini sağladı. Peki önümüzdeki yıl da benzer airdroplar olacak mı? Yüksek ihmalle benzer kazançlar sunan fırsatların seneye de devam ettiğini göreceğiz.
Önümüzdeki yıl airdrop yapması muhtemel tam 30 farklı proje var. Bunları birkaç başlıkta gruplandırabiliriz. Öncelikle Aptos gibi alternatifleri yani layer1, layer2 çözümlerini inceleyelim. 2023 yılında airdrop yapabilecek 10 l1, l2 çözümü bulunuyor.
dYdX projesi de yatırımcılara binlerce dolar airdrop vermişti. Özellikle FTX çöküşünün ardından merkezi olmayan finans projelerine ilgi önemli ölçüde arttı. Önümüzdeki yıl airdrop yapabilecek DeFi projelerinin listesi ise şöyle;
ApeCoin’i duymayanımız yok. BAYC NFT sahipleri bu yıl yine binlerce dolar airdrop alan şanslı grup arasında yer alıyordu. Peki NFT projelerinden 2023 yılında airdrop yapması muhtemel projeler hangileri?
Merkezi olmayan cüzdanlar birkaç aydır daha fazla yatırımcının ilgisini çekiyor. Bunlardan birkaçının da önümüzdeki yıl airdrop yapması bekleniyor.
Son olarak Web3 odaklı projelere değinelim. Henüz oldukça yeni bir alan ve çok sayıda yatırımcı bu platformları kullanarak airdrop avcılığı yapıyor. 2023 yılında airdrop yapma potansiyeli olan Web3 uygulamaları da göz atmaya değer.
2023 yılı sonunda bu haberin ikinci versiyonunu hazırlayıp hangi projeden yatırımcıların ortalama ne kadarlık bir kazanç elde ettiğine değineceğiz. Özellikle Arbitrum gibi projelerin kullanıcıları uzun süredir airdrop bekliyor ve proje ekipleri artık süreci daha fazla uzatmak istemiyor. Airdropların hız kazanması için kripto para piyasalarında yeniden yükselişin başlaması şart. Hiçbir proje sürekli düşen piyasalarda airdrop yaparak bu kurşunlarını boşa sıkmak istemiyor. Testnetlere katılarak, mainnetlerde işlem yaparak siz de önümüzdeki yılın airdrop fırsatlarını kovalayabilirsiniz.