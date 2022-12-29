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2022 Kasım ayı kripto tarihinin en kötü dönemlerinden birini temsil ediyor ve çok fazla olumsuzluk yaşandı. FTX’in iflası, Genesis’in hizmetlerini ucu açık biçimde durdurması ve çok sayıda kripto borsasının yaşadığı bankrun’lar bir kaos ortamı oluşturdu. Tüm bu yaşananlara rağmen birileri gereken dersi almamış gibi görünüyor. Alameda cüzdanları hareketlendi.

Şüpheli Kripto Hareketleri

On-chain verileri yakından takip eden analistler son zamanlarda garip bazı hareketler fark etti. Alameda Research’ün Ethereum (ETH) adresleri elindeki bazı altcoinleri BTC ile takaslamaya başladı. Ergo olarak bilinen takma isimli on-chain analisti Twitter’da Alameda adreslerinin harekete geçtiğini duyurdu. Milyarlarca dolarlık müşteri mevduatını yüksek riskli pozisyonlarda ve lüks yaşantısında eriten SBF ve ekibi ellerinde son kalan varlıkları ETH, USDT ve BTC gibi varlıklarla değiştiriyor.

ZachXBT tüm fonların sonunda BTC ile takas edildiğini keşfetti. Diğer Twitter kullanıcıları Alameda’nın tasfiye memurlarının token hareketinin arkasında olduğunu düşünse de ZachXBT, tasfiye memurlarının FixedFloat ya da ChangeNow gibi platformları kullanmayacağını iddia ediyor. Bu varlıkların mahkeme kararları sonrasında OTC masalarında satılması gerekiyor. İflas eden kripto şirketleri, ellerindeki varlıklara teklifler alıp bunları kabul ettikten sonra satış yapabilir. Yani resmi iş akışı bize bu işlemlerin İflas Komitesi tarafından yapılma ihtimalinin düşük olduğunu söylüyor.

Kripto Para Mağdurları Tedirgin

Tedirgin çünkü yaklaşık 8 milyar dolarlık alacağa karşın FTX ve Alameda’nın el konulmuş sadece 1 milyar dolarlık varlığı bulunuyor. Bu ciddi bir sorun, kurumsal alacaklıları da hesaba katarsak mağdurları her 1 dolarlık alacakları için 0,1 doların altında bir teminat karşılıyor. Geçtiğimiz hafta Alameda Research’ün eski CEO’su Caroline Ellison, müşteri varlıkların Alameda tarafından kullanıldığını itiraf etmişti. Şimdi el konulması gerekilen varlıklar FTX kurucusu SBF salındıktan sonra satılmaya devam ediliyor. 3 Ocak tarihinde savunma yapacak olan SBF şu an 250 milyon dolarlık kefalet senedi imzaladığı için tutuksuz yargılanıyor.

18:34’te ZachXBT tarafından yapılan yeni paylaşıma göre Alameda cüzdanlarından alınan ilk BTC az önce Wasabi’ye yatırıldı. Bu bir kripto para cüzdanı ve sonrasında BTC’lere ne olacağı merak konusu, FTX dolandırıcısı SBF’nin tutuksuz yargılanması zaten tartışmaları alevlendirmişken şimdi de FTX mağdurları kendi yatırımlarının “meçhul” biri veya birileri tarafından harcanışını izliyor.