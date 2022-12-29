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En köklü ve popüler kripto paralardan biri ayı sezonunda beklenenden iyi performans gösterdi ve daha fazlası olabilir. Bitcoin ve Ethereum halen popüler bir yatırım seçeneği ancak önümüzdeki yıl yaşanacak gelişme başka bir popüler kripto paranın talep görmesine neden oluyor. Büyük yatırımcılar beklentiyi satın alıyor ve halen almaya devam ediyor. Çünkü henüz vakit var.

Litecoin (LTC) Geleceği

Bugün balinaların LTC’ye olan ilgisinden bahsetmiştik. Ağdaki azalan aktiviteye rağmen balina hareketliliği devam ediyor. Öte yandan Litecoin madencilik cephesindeki gücünü korudu. CryptoCompare tarafından toplanan bilgilere göre, Litecoin’in madencilik kârlılığı yazı yazıldığı sırada %41 idi. Messari tarafından sağlanan verilere göre, Litecoin‘in hash oranı son üç ay içinde büyük ölçüde arttı. Büyüyen hashrate, Litecoin ağının istikrar ve güvenlik açısından büyüdüğünü gösterir.

Litecoin‘in artan hashrate’i ile fiyat arasında bir korelasyon bulunuyor. Buna göre mevcut senaryoda ara düşüşler olsa da LTC fiyatının önümüzdeki aylarda yükselmeye devam etmesi beklenebilir. MVRV oranı negatif bölgede kalmaya devam etse de bu zararda olan yatırımcıların ciddi bir satış baskısı oluşturmadığı gerçeğiyle pozitif bir sonuç doğuruyor.

Litecoin Halving Tarihi

Mevcut hash rate ile 2023 yılının 25 Temmuz tarihinde LTC için bir sonraki halving gerçekleşecek. Madenci ödüllerini yarıya indiren bu hamle yeni dolaşıma girecek arzı %50 oranında düşürüyor. Bitcoin için halving son derece önemli benzer şekilde LTC talebinin arkasındaki en önemli gerekçe de budur. Eğer kripto para piyasaları çok ciddi bir düşüş dönemi daha yaşamazsa mevcut motivasyon alıcıların LTC ilgisini devam edeceğini gösteriyor.

BCH, BSV ve BTC için halvingler 2024 yılında yapılacak. Bitcoin halving tarihi yaklaştıkça özellikle Fed’in de muhtemelen gevşemeye başlamasıyla altcoinlerde yükselişlerin başladığı görülebilir. Bu tarihe kadar LTC yatırımcıları iyimserliğini korumaya devam edecek.

2022 yılının son günlerinde 66,96 dolardan alıcı buluyor. Günlük işlem hacmi %21 oranında düşse de LTC en büyük 14’üncü kripto para konumunu koruyor. Bugüne kadar LTC madencileri maksimum arzında %86’sını çıkardı ve 71,9 milyonluk dolaşım arzı bulunuyor.