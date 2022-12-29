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Popüler bir kripto para borsası birkaç dakika önce 6 kripto paranın platformdan çıkarıldığını açıkladı. Peki yatırma, çekme işlemleri daha ne kadar devam edecek? Borsa bu kararı neden aldı? Yatırımcıların bundan sonraki süreçte neler yapması gerekiyor. Duyurunun detayları ve bundan sonra olacaklara dair kapsamlı değerlendirme sizlerle.

Son Dakika Altcoin Delist

Bitfinex borsası tarafından yapılan duyuruya göre 6 popüler kripto para delist edildi. Buna göre borsa üzerinde Celsius Network (CEL), Serum (SRM), Pangolin (PNG), BnkToTheFuture (BFT), Bridge Mutual (BMI) ve Bitcoin SV (BSV) ile işlem yapılamayacak. Peki kripto para borsası neden bu altcoinleri liste dışı bıraktı? Başka borsalar da aynı adımları atar mı?

Borsa biraz önce aşağıdaki açıklamayı yaptı ve listeleme gerekçesini şu sözlerle açıkladı;

“Bu karar, listelenen tüm projeleri sürekli olarak izlememiz ve listeleme niteliklerini gözden geçirmemiz sonucunda alınmıştır. CEL, SRM, PNG, BFT, BMI ve BSV için para yatırma işlemleri 20/12/2022 saat 02:00 itibariyle kapatılmıştır. Bu tokenların alım satımı 29/12/2022 tarihinde UTC saatiyle 02:00’de sona erecektir. CEL, SRM, PNG, BFT, BMI ve BSV için para çekme işlemleri 14/02/2023 saat 02:00’ye kadar açık kalacaktır. Kullanıcılarımızın bu tokenleri mümkün olan en kısa sürede çekmelerini öneririz.”

Neden Delist Ediliyorlar?

Öncelikle Binance dahil birçok kripto para borsası yaklaşık 1 aydır agresif delist kararları alıyor. Bunun temelinde piyasa genelinde düşen hacimler yatıyor. İlgi kripto paraların işlem paritelerine alaka gösteren yeterli yatırımcının olmayışı gereksiz market maker maliyetini borsaların üstüne yüklüyor. Borsalar da ya ilgi görmeyen altcoinler için pariteleri azaltıyor ya da komple bunları delist ediyor. Başlıca sebep bu, ancak bu altcoinlerden özellikle delist edilmesi beklenenler de vardı.