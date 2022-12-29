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Alman otomotiv devi Web3 alanındaki çalışmalarına hız vererek rekabeti kızıştırıyor. Blockchain tabanlı gelecek her alanda karşımıza çıkıyor. Türkiye kısa süre önce ilk blockchain tabanlı para transferini gerçekleştirdi ve dünyanın en büyük şirketleri hizmetlerini blockchain ile güçlendirmek için çabalıyor. Peki BMW kimle anlaştı? Neler yapacak?

BMW Anlaştığı Altcoin

Alman otomobil üreticisi BMW, blockchain teknolojisinin günlük hayattaki kullanımını artıracak yeni bir çalışma başlattı. Şimdilik Tayland’daki müşterileri ilgilendiren bu çalışma, müşteri sadakat programının blockchain tabanlı versiyonudur. Bu hizmet için Coinweb ve BNB Chain’in gücünden yararlanacak olan BMW çok daha fazlasını yapmak istiyor. Web3 odaklı sadakat programının teknik kısmı Coinweb tarafından yürütülecek. BNB Chain ise girişime güç veren altyapı olacak. Binance borsasının başlattığı BNB Chain en büyük akıllı sözleşme platformları arasında yer alıyor. Ancak Binance etrafındaki FUD, yerel coin BNB’nin önemli ölçüde değer kaybetmesine neden oldu.

Otomobil üreticilerinin merkezi olmayan teknolojiye olan ilgisi yeni bir şey değil ve BMW 2018’den beri bu teknolojiyle ilgileniyor. BMW ilk olarak kobalt tedarikini takip etmek ve ürünlerinin etik uygulamalar kullanılarak tedarik edildiğinden emin olmak için blockchain teknolojisini kullandı. BMW’nin yanı sıra, bir diğer popüler Alman otomobil üreticisi Mercedes de NFT alanında bazı çalışmalar yaptı. Fakat geleceğe dönük Web3 odaklı ilk adım bugün atıldı.

BMW Kripto Para

Otomotiv üreticisinin iş akışına dahil olacak olan blockchain teknolojisi için iki aşamalı bir plan uygulanacak. İlk olarak zaman kaybına neden olan manuel süreçler BMW’nin finansman hizmetlerini kolaylaştırılması için blockchain tabanlı olarak BMW’nin günlük operasyonlarına entegre edilecek. Projenin ikinci aşamasında Coinweb, BMW’nin müşteri sadakat programı için özelleştirilmiş bir Web3 uygulaması geliştirecek. Bu uygulama üzerinden müşterilere sadakat ödülleri blockchain üzerinde verilecek.

BNB Chain’i kullanan BMW müşterileri çeşitli mal ve hizmetlere bu ödül programıyla erişebilecek. Coinweb CEO’su Toby Gilbert konuyla ilgili şunları söyledi;

“BMW müşterileri yeni bir araba satın aldıklarında veya bir hizmet için gittiklerinde ödüllendirilecek”.

BMW Tayland‘ın leasing müdürü Bjorn Antonsson şunları söyledi;