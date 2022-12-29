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Kripto para piyasası Aralık’ta da bekleneni veremezken, uzmanlar yatırım fırsatı sunan altcoin’leri paylaştı.

ADA, APE ve ETH: Dipten Alım Fırsatı!

Kripto para piyasasının toplam değeri %65 oranında düşerken, 2022 hem mekroekonomik hem de sektör içindeki krizler nedeniyle tam bir felaket yılı oldu. Bitcoin’in sene başından bu yana yaklaşık %65 düşmesine rağmen, birçok önde gelen analiste göre Bitcoin (BTC) hala iyi bir yatırım fırsatı sunuyor. Uzmanlar Fed para politikasındaki gevşeme ve halving nedeniyle 2023 ve 2024’ün daha parlak geçeceğine inanıyor. O yüzden Ocak ayı, dipten alım yapmak için iyi bir fırsat olabilir. Finbold analistlerinin listesindeki ilk altcoin Cardano (ADA). Cardano’da Plutus akıllı sözleşmelerinin sayısı %394 artarken, platformdaki proje sayısı ise % 192 artış kaydetti Ayrıca ağdaki işlemler %139 arttı. ADA fiyatı, sene başından beri %80 düştü. ADA, an itibariyle 0,25 dolardan işlem görüyor. ADA, 2023’te değerli bir yatırım haline gelebilir.

Uzmanların listesindeki ikinci altcoin Ethereum (ETH). Merge güncellemesi başarıyla gerçekleşirken, gözler Şangay güncellemesinde. ETH, makroekonomik şartlar nedeniyle henüz istenilen performansı sergileyemedi. Merge, kurumsal yatırımı da çekecek. Daha fazla kurum ETH’yi benimsedikçe, Ethereum 2023’ün başlarında gerçek potansiyeline ulaşabilir. Sonuç olarak fiyat ivme kazanabilir. Analistlerin listesindeki üçüncü altcoin ApeCoin (APE). Mart 2022’de Bored Ape Yacht Club ekosistemi tarafından başlatılan ve kripto para sahnesine giriş yapan ApeCoin (APE), son aylarda yerinde sayıyor ancak son zamanlarda balinalar arasında çok popüler oldu. APE’teki staking mekanizması yatırımcıları çekmeyi devam ediyor. NFT sektörünün de tekrar ivme kazanmasıyla, APE tekrar yeni zirvelere ulaşabilir.

XRP: SEC Davası, Yeni Zirve Getirebilir!

Analistlerin listesindeki dördüncü altcoin Ripple (XRP). Uzmanlara göre, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve Ripple arasındaki davanın 2023’te sonuçlanması bekleniyor. Ripple bu süreçte başarılara imza atarken, hukukçular şirketin davayı kazanmasının mümkün olduğunu belirtiyor.

XRP, 0,345 dolar gibi düşük bir fiyatla iyi bir yatırım fırsatı sunuyor. Terra (LUNA) ekosisteminin çöküşü ve kripto para borsası FTX’in iflası gibi geçtiğimiz yıl kripto sektörünün yaşadığı krizler, XRP fiyatına büyük darbe vurdu. 2023’te şartların düzelmesiyle XRP, yeni zirvelere çıkabilir.