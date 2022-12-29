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Kritik Uyarı! 4 Metrik! 3 Analist! Bitcoin Bu Seviyelere Çakılabilir!

Bitcoin (BTC) yatay yönde işlem görmeye devam ederken, önde gelen 3 analist henüz en kötü senaryonun yaşanmadığına dikkat çekiyor. 
16:20
29 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) yatay yönde işlem görmeye devam ederken, önde gelen 3 analist henüz en kötü senaryonun yaşanmadığına dikkat çekiyor.

Zincir Üstü Metrikler, Alarm Veriyor!

Bitcoin fiyatı, bugün kısa bir süreliğine kritik 16.500 dolarlık destek seviyesinin altına düştü. BTC, 16.497 dolara kadar geriledi. Ethereum fiyatı da 1.185 dolara kadar düştü. Son 24 saatte  kripto para piyasasının toplam hacmi yaklaşık %3 düşerken, belirsizlik hakim olmaya devam ediyor. Üstelik MicroStrategy’nin son zamanlarda Bitcoin satın alması piyasayı karıştırdı. Kimleri bunun bir dip işareti olduğuna iddia ederken, bazı analistler ise merkeziyetsizlik ve tekel ilkesinden ötürü bunun iyi bir gelişme olmadığını savundu. CoinMarketCap’e göre Bitcoin fiyatı şu anda 16.615 dolardan işlem görüyor. 24 saatlik en düşük ve yüksek seviyeler  sırasıyla 16.497 dolar ve 16.768 dolar.

Uzmanlara göre, ay sonuna kadar destek seviyesinin üzerinde tutunamazsa, BTC fiyatı 15.600 dolara düşme riskiyle karşı karşıya. MVRV, NUPL, Puell Multiple ve SOPR gibi birkaç zincir üstü gösterge, BTC fiyatının daha da düşebileceğini gösteriyor. Bu döngü göstergeleri, genel aşamayı analiz etmeye yardımcı oluyor. Önde gelen analistlerden Toni Ghinea da önümüzdeki haftalarda Bitcoin’in düşeceğini belirtti. Ghinea, Twitter sayfasında “Önümüzdeki haftalarda satışlar hızlanacak. Mevcut ayı piyasası henüz bitmedi.” ifadesini kullandı. Genel olarak da zincir üstü veriler, Bitcoi fiyatının daha da düşeceğini öngörüyor.

Analist Yorumları!

Popüler analist Michael van de Poppe, BTC fiyatının 16.400 dolar seviyesinden sıçramayı başaramazsa 16.200 dolara düşebileceğine inanıyor. Analist CryptoCapo ise tüm kripto para piyasasının kötü göründüğünü ve önde gelen altcoin’lerin %50 daha düşebileceğini düşünüyor. Çarşamba günü MicroStrategy,  2.500 adet daha BTC aldığını bildirdi. Şirket toplamda 132.500 BTC tutuyor. Aslında, BitMEX’in kurucu ortağı Arthur Hayes gibi uzmanlar, Bitcoin fiyatının 2023 sonunda veya 2024 başında 100.000 dolara  ulaşabileceğine inanıyor.

Bitcoin, Kasım’da bu döngünün en düşük seviyesine indi. Bu durum,  ayı piyasasının 364 gün sürdüğü anlamına gelir. Mevcut ay piyasası ise 413 gündür devam ediyor. Henüz bir dibe ulaşılmadıysa, bu bugüne kadarki en uzun ayı piyasası olacaktır. BTC fiyatı 2014/2015 ayı piyasasında %86 düştü ve 2018’de %83 düştü. Mevcut BTC fiyatı ise tüm zamanların en yüksek seviyesinden %77 düştü. Uzmanlara göre, BTC’nin yeniden ivme kazanması için Fed’in mevcut para politikasından geri adım atması gerekiyor.

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