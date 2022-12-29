Okuma Süresi: < 1 Dakika

Kripto para borsası 2022’de iflaslar, krizler, çöküşler ve dolandırıcılık olayları ile ağır darbe alırken, yine çok konuşulacak bir gelişme meydana geldi.

Pi Token Vakası!

Kripto para borsası ilginç bir olaya tanıklık ediyor. Önde gelen borsalardan Huobi ve XT ellerinde olmayan bir token’ı listeledi. Her iki borsa da Pi Netork (Pi) listelediklerini duyurmuştu. Yatırımcılar ise büyük oranlarda alımlar yaptı. Token’ın fiyatı sürekli yükselerek 1 cent’ten 44 dolara kadar tırmandı. İddiaya göre, borsalar Pi Network’ün bilgisi olmadan böyle bir listeleme yaptı. Pi token için şu anda XT borsasında çekimler kapalı. İddialara göre, her iki borsanın da elinde Pi Token olmadığı bildirildi. Aslında, yatırımcılar sentetik yani var olmayan bir token’ı satın almış oldu. Borsalardan resmi açıklama bekleniyor. Token’ın henüz ihraç edilmediği bildirildi.