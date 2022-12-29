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  •   Son Dakika! Sonunda Bu Da Oldu! Büyük Altcoin Skandalı! Borsalardan Açıklama Bekleniyor!

Son Dakika! Sonunda Bu Da Oldu! Büyük Altcoin Skandalı! Borsalardan Açıklama Bekleniyor!

Kripto para borsası 2022'de iflaslar, krizler, çöküşler ve dolandırıcılık olayları ile ağır darbe alırken, yine çok konuşulacak bir gelişme meydana geldi. 
15:14
29 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: < 1 Dakika

Kripto para borsası 2022’de iflaslar, krizler, çöküşler ve dolandırıcılık olayları ile ağır darbe alırken, yine çok konuşulacak bir gelişme meydana geldi.

İçerik Rehberi

Pi Token Vakası!

Kripto para borsası ilginç bir olaya tanıklık ediyor. Önde gelen borsalardan Huobi ve XT ellerinde olmayan bir token’ı listeledi. Her iki borsa da Pi Netork (Pi) listelediklerini duyurmuştu. Yatırımcılar ise büyük oranlarda alımlar yaptı. Token’ın fiyatı sürekli yükselerek 1 cent’ten 44 dolara kadar tırmandı. İddiaya göre, borsalar Pi Network’ün bilgisi olmadan böyle bir listeleme yaptı. Pi token için şu anda XT borsasında çekimler kapalı. İddialara göre, her iki borsanın da elinde Pi Token olmadığı  bildirildi. Aslında, yatırımcılar sentetik yani var olmayan bir token’ı satın almış oldu.  Borsalardan resmi açıklama bekleniyor. Token’ın henüz ihraç edilmediği bildirildi.

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