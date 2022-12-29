Kripto para araştırma şirketi Messari'nin kurucusu ve CEO'su Ryan Selkis, zincir üstü verilerin Bitcoin (BTC) için tarihi bir alım sinyali verdiğini söyledi.

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Kripto para araştırma şirketi Messari’nin kurucusu ve CEO’su Ryan Selkis, zincir üstü (on-chain) verilerin Bitcoin (BTC) için tarihi bir alım sinyali verdiğini söyledi.

“MVRV Değeri Tarihi Bir Fırsata İşaret Ediyor”

Önde gelen finans medyası şirketi Barron’s’a konuşan Messari’nin kurucusu ve CEO’su Ryan Selkis, Piyasa Değeri – Gerçekleşen Değer (MVRV) göstergesinin, yatırımcıların uzun vadeli bir birikim aşamasının başında olduğunu ve önceki düşüş döngülerinde dibe vurduğu zamana benzer bir davranış sergilediğini gösterdiğini belirtti:

3’e ulaşan bir MVRV ‘hemen sat’ anlamına gelirken, 1’in altındaki bir MVRV değeri Bitcoin için tarihi bir işaret olarak hareket eder ve ‘biriktirmeye başla’ anlamına gelir. Şu anda nerede miyiz? Ocak 2015 ya da Aralık 2018’deyiz yani, daha fazlasını satın almak için oldukça önemli bir birikim bölgesindeyiz.

Selkis’in değindiği MVRV, bir varlığın piyasa değerinin gerçekleşen piyasa değerine oranıdır ve bir varlığın gerçeğe uygun değerinin üstünde mi yoksa altında mı fiyatlandırıldığını değerlendirmek için kullanılır.

Bitcoin’in Altın İle Eşleşmesi Fiyatı 500 Bin Dolara Götürebilir

Selkis, geçen hafta yaptığı bir değerlendirmede Bitcoin için diğer yükseliş katalizörlerinin 2024’ün ilk yarısı için planlanan blok ödülü yarılanmasının (halving) yanı sıra BTC‘nin tarafsızlığı ve küresel kabul edilebilirliği olduğunu belirterek “Bitcoin MVRV açısından tarihi bir ‘alım’ bölgesinde ve bu durumla son on yılda sadece üç kez karşılaşıldı: Ocak 2015, Aralık 2018 ve Mart 2020. Ayrıca blok ödülü yarılanmasına 18 ay gibi bir süre var ve Bitcoin, ABD dolarının rezerv para olduğuna şüpheyle yaklaşanlar için dışa açılan para adayı olarak kabul gören tek kripto.” demişti.

Ayrıca Barron’s’a Bitcoin‘in “daha güvenilir bir nötr rezerv varlığı gibi davranmaya” başladığında altınla eşleceğini ve 500 bin dolar gibi inanması güç bir seviyeye ulaşabileceğini belirterek şunları söylemişti: