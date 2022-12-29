2022 kripto para tarihinin en kötü dönemlerinden biri olarak anılırken, bu hafta yayımlanan bir rapor Bitcoin (BTC) ve altcoin'ler için iyimser bir tablo çiziyor.

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2022 kripto para tarihinin en kötü dönemlerinden biri olarak anılırken, bu hafta yayımlanan bir rapor Bitcoin (BTC) ve altcoin’ler için iyimser bir tablo çiziyor.

Crypto.com Raporu: 2023!

2022’de yaşanan birçok aksiliğe rağmen, kripto para endüstrisi 2023’ün daha iyi bir yıl olacağını umuyor. Bu süreçte en önemli gelişmelerden biri ise benimsenmenin artması. Bu da daha fazla yatırımcının ekosistemine girmesi anlamına geliyor. Önde gelen borsalardan Crypto.com’un yeni raporuna göre, 2022’de kripto para yatırımcılarının sayısı 400 milyonu aştı. Bu rakam, 1 Aralık 2022 itibarıyla 402 milyona ulaştı ve aylık ortalama %2,9’luk bir benimseme büyüme oranı kaydetti. Bu büyüme oranını dikkate alan rapor yatırımcı sayısının artmaya devam etmesini ve 2023’te 600 milyon ile 800 milyon arasında bir rakama ulaşmasını bekliyor. Bunun da ötesinde, Crypto.com‘daki analistler, artan sayıda Web2 geliştiricisinin Web3’e büyük ilgi gösterdiğini ifade ettiler. Bu durum, blok zincir alanında bir araya gelen geliştiricilerin Web3 geliştirme araçları sağlayan platformların büyümesini teşvik edeceği anlamına geliyor.

Tarihsel kalıpları analiz eden rapor, ayrıca her ayı döngüsünden sonra kripto para piyasasında sürdürülebilir bir büyüme gözlemledi ve piyasa döngüleri yaklaşık dört yıl sürdü. Rapor, piyasa döngülerinin düşüş ve yükseliş dönemleri arasında dalgalanmasının doğal olduğuna dikkat çekti. 2022, kripto para tarihinin en kötü yıllarından biri olurken, toplam piyasa değeri neredeyse %65 oranında düştü. Piyasa değeri, Ocak’ta 2,19 trilyon dolardan, 800 milyar doların altına düştü. CoinMarketCap verilerine göre, kripto para piyasası Kasım 2021’de ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2,82 trilyon dolardan %70’in üzerinde düşüş kaydetti.

Birikim, Devam Ediyor!

Kripto para piyasası, yükselen enflasyon ve FED’in faiz oranlarını artırma kararı ile büyük darbe aldı. Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken, birçok ülkede salgın bir kez daha patlak veriyor. Terra ve FTX’in çöküşüi bu yıl kripto pazarını sarstı. Küresel ekonomi kasvetli bir görünüm sergilerken, kripto kışı hiç bitmeyecekmiş gibi görünüyor. Ancak, 2023’e girerken bazı olumlu gelişmeler de yaşanıyor. Bitcoin’in fiyatı bu yıl 2020’den beri en düşük seviyesinde olmasına rağmen, Bitcoin yatırımcıları boş durmuyor. Santiment raporu, “birikim adreslerinin” sayısının rekor kıran bir kilometre taşı olan 1 milyon eşiğine (793.591) yaklaştığını belirtti. Ek olarak, tüm bu hesapların tuttuğu toplam bakiye, geçen yılın bu zamanına göre %18 artışla 3.099.828 BTC’ye ulaştı. BTC’nin düşen fiyatına rağmen, yatırımcılar uzun vadeli yatırımlara oldukça güveniyor.