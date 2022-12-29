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Kripto para sektörü krizler mevsiminden geçerken, Bitcoin’in (BTC) ne zaman boğa döngüsüne başlayacağı merak ediliyor.

MicroStrategy’in Bitcoin Alımı Nasıl Yorumlanmalı?

Yazılım analitiği şirketi MicroStrategy dün 2.500 Bitcoin daha aldığını duyurdu. Şirket tarafından yapılan açıklamada satın alma işleminin 27 Aralık’ta yapıldığı bildirildi. MicroStrategy, Bitcoin başına ortalama 30.397 dolar fiyatla toplamda 4.03 milyar dolar değerinde 132.500 Bitcoin tutuyor. Şirketin daha fazla Bitcoin alması, kripto para topluluğunu ikiye böldü. Birçoğu kişi, bunu iyimser bir tablo olarak yorumlarken, bazıları ise eleştirdi. Bir topluluk üyesi, MicroStrategy başkanını övdü ve yöneticiye, ekosisteme ve Bitcoin’e verdiği destek nedeniyle teşekkür etti. Bazıları, şirketin eski CEO’u Michael Saylor’u “rock yıldızı” olarak nitelendirdi. Yatırımcılar dipten alımlar yapmanın önemine dikkat çekerek, Bitcoin’in bu süreçte iyi bir yatırım fırsatı sunduğunu iddia ettiler. Bazı analistler ise BTC’de dip seviyenin görüldüğünü vurguladı. Ancak, şirketin Bitcoin alımı bazı uzmanlar tarafından eleştirildi.

Önde gelen analistlerden Willy Woo ve Dan Held, Twitter’da karşılıklı bir sohbette MicroStrategy’nin Bitcoin satın alınmasıyla ilgili düşüncelerini paylaştı. Woo’ya göre Bitcoin yatırımcıları, şirket varlıklarına daha fazla BTC eklediğinde mutlu olmamalı. Analist, MicroStrategy’nin daha fazla Bitcoin biriktirmesinin, şirketin karar verme sürecinin merkezi olması nedeniyle merkezileşme konusunda riskler oluşturduğunu savundu. Ayrıca Woo, sıradan insanların Bitcoin‘de söz sahibi olmasının daha iyi olacağını öne sürdü. Held, buna karşı çıkarak merkezileşme riskinin olmayacağını söyledi. Analist, Bitcoin’i kimin satın aldığını kontrol etmenin bir yolu olmadığını ve kişi veya firmaların istedikleri kadar BTC satın alabileceğini vurguladı. Bu arada Saylor geçtiğimiz günlerde şirketin Lightning Network çözümlerini gelecek yıl sağlama planlarını duyurdu. Yönetici, şirketin zaten Lightning Network’ü kullanan yazılım ve çözümler aradığını söyledi.

Kritik Rapor: Düşüyor!

Kurumlar ve balinalar piyasadaki çöküş nedeniyle temkinli hareket ederken, yeni Bitcoin adreslerinin sayısı düşüyor. Kıdemli analist Ali Martinez, dün Twitter’da analitk şirketi IntoTheBlock‘un verilerini paylaştı. Rapora göre, yeni Bitcoin adreslerinin sayısı son yedi gün içinde %8,16 azaldı. Bu durum, yatırımcıların mevcut fiyatlarla Bitcoin ile ilgilenmediğini gösteriyor. Martinez, yaptığı açıklamada “intotheblock’tan gelen veriler, BTC ağında oluşturulan yeni adreslerin sayısının düşüş eğiliminde olduğunu gösteriyor. Son yedi gün içinde, bu rakam %8,16 azaldı