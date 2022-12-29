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Dikkat! Son 10 Yıl İncelendi! Ocak Değil! İşte Bitcoin’in Yükselmeye Başlayabileceği Ay!

Bitcoin (BTC) Aralık'ta da bekleneni veremezken, endişe içerisinde bekleyen yatırımcılar umutlarını Ocak ayına bağladı. 
12:20
29 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) Aralık’ta da bekleneni veremezken, endişe içerisinde bekleyen yatırımcılar umutlarını Ocak ayına bağladı.

Ocak Ayları Uğursuz!

Kripto para piyasasındaki durgunluk devam ederken, Bitcoin düşük volatilite ile yerinde sayıyor. ABD’deki tatil sezonu nedeniyle işlem hacmindeki düşüş, Bitcoin fiyatının yatay hareket etmesine neden oldu. Ancak, bu durum tatil sonrası yatırımcılar tekrar piyasaya döndükten sora, Ocak ayı başlarında değişebilir. Birçok analist, 17.000 doların geçilmesinin önemine dikkat çekerken, volatilitedeki rekor düşüş nedeniyle yakın zamanda beklenmedik bir fiyat hareketinin ortaya çıkabileceğine dikkat çekiyor. Uzmanlara göre, Bitcoin her iki yönde de gidebilir.  Tarihsel olarak, yılın ilk ayı Bitcoin için en uğursuz aylardan biri olmuştur.  2013’ten bu yana, Bitcoin fiyatı Ocak aylarında genellikle kırmızda kaldı.

Bitcoin, geçtiğimiz yıllardaki 10 Ocak ayının 6’sında değer kaybetti. Olumsuz performansa ek olarak, Bitcoin fiyatı genellikle değerinde ani değişiklikler yaşadı. Bu ay boyunca, Bitcoin ayrıca volatilitede bir artış görüyor. Önde gelen analistlerden ‘Dan Crypto Trades’, yaptığı açıklamada, ”Ocak ayındaki ortalama yüzde değişiminin ne kadar büyük olduğunu da görebiliriz. Hem yukarı hem de aşağı. Ocak ayında yüksek volatilite görebiliriz. İşlem hacmi artarken, satış baskısı da artabilir.” ifadelerini kullandı.

Şubat ve Mart!

Geçmiş verilere bakıldığında, Şubat, Bitcoin’in en iyi performans gösterdiği aylardan biri konumnda. Geçen yıl, Bitcoin fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 69.000 dolara yükseldi. Yukarıdaki grafikte görüldüğü gibi, Şubat ayı BTC için 2021’den bu yana çift haneli kazançlar getirdi. Bu nedenle, BTC 2023’ün ilk ayında değer kaybederken, Şubat ve Mart daha olumlu olabilir. Gelecekteki bu olası performans, enflasyondaki düşüş ve ABD Federal Rezervinin (Fed) faiz oranlarında kısa vadeli bir artış da dahil olmak üzere makroekonomik manzaradaki bazı olumlu gelişmelerle örtüşüyor.

Ayrıca, hisse senetleri mevcut seviyelerinden toparlanıp 2023’e yüksek bir seviyede başlayabilirse, Bitcoin de bunu takip edebilir. BTC fiyatı, 2022’nin başından bu yana %63,5 düştü. Bitcoin, 22 Kasım’da 15.700 dolarlık bir dip seviyeye ulaştı.  Bazı analistlere göre, boğa piyasası sinyalleri 2023 ortasına kadar beklenmiyor. O zamana kadar, BTC’nin konsolide olması ve 20.000 dolar seviyesini yeniden kazanması bekleniyor.  Mayıs 2024’te gerçekleşecek olan BTC halving olayı, tarih tekerrür ederse muhtemelen bir boğa piyasası için en büyük katalizör olacaktır.

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