Aptos‘un (APT) kurucu ortağı ve CEO’su Mo Shaikh, kripto para influencer’ı Scott Melker’a verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Shaikh, Aptos Blockchain’in 2023’de özellikle merkeziyetsiz finans (DeFi) alanında önemli gelişmeler göreceğini söyledi.
Aptos’un kurucu ortağı ve CEO’su Mo Shaikh, kripto para influencer’ı Scott Melker’a verdiği röportajda altcoin’in 2023’de özellikle merkeziyetsiz finans (DeFi) alanında önemli gelişmeler göreceğini açıkladı.
Shaikh, “Yakında hayata geçecek olan ve yalnızca Move gibi şeylerden değil, aynı zamanda paralel işlem gerçekleştirmeden de yararlanan gerçekten harika DeFi ürünleri var. Yani, merkezi limitli emir defterleri, AMM’ler (otomatik piyasa yapıcılar), DEX’ler (merkeziyetsiz borsalar) gibi konular Aptos’a göz kulak olmak için gerçekten harika şeyler olacak. Bu, önceki nesil Blockchain’de gördüğümüz her şeye göre inovasyonda adım adım değişiklikler olacak. Bu yüzden tüm bunları dört gözle bekliyoruz.” dedi.
Aptos Blockchain‘i, başlangıçta Meta’nın rafa kaldırdığı kripto para projesi Diem için yaratılmış olan Move adlı bir programlama dili kullanıyor. Aptos, Diem’in hızlı ve ölçeklenebilir bir Blockchain yaratma hedefini öteye taşımayı amaçlıyor.
Shaikh, ayrıca Aptos’un milyarlarca kullanıcıya ulaşma hedefiyle inşa edildiğini ve bunun da daha büyük kuruluşlara hitap ettiğine değinerek şunları söyledi:
Odaklandığımız bir diğer şey de, büyük şirketlerin Web3 hakkında konuştuklarını ama hiçbir şey yapmadıklarını duymanın biraz sinir bozucu olmasıydı. Bunun nedeni kısmen, ‘küçük bir pilot uygulama yapacağız ve burada bazı testler yapacağız, ancak bu şeylerin milyonlarca insan için gerçekten işe yaramadığını biliyoruz’ diye düşünmeleriydi. Bu yüzden tüm kullanıcılarımızı bu ikinci ya da birinci katmana getirme riskini almayacağız.
Meta’nın ilk günlerinde, esas olarak milyarlarca insan için inşa ediyorduk. Dolayısıyla üç milyardan fazla kullanıcıyı korumak için bu yaklaşımı benimsemiştik. Google ve Güney Kore’de 10 milyondan fazla kullanıcısı olan üçlü A oyun stüdyosu Npixel gibi kişilerle konuşmaya başladığımızda, bu kişiler Aptos’un kullanıcıları için neler yapabileceğini ve kurumlarında gerçekten inovasyon yapabileceklerini gördüler.
Böylece tüm bu kişiler Aptos’un üzerine bir şeyler inşa etmeye başladı. Web3 kullanıcıları Aptos üzerinde, daha önceki Blockchain’lerde yapamadıkları yenilikçi ürünler geliştiriyor. Web3 konusunda heyecanlı olan ancak rahat olmayan büyük kuruluşlar ve işletmeler de artık anlamlı bir şekilde Web3’ü inşa ediyor ve tüm bu kullanım alanlarının 2023’te hayata geçtiğini görmekten heyecan duyuyoruz.