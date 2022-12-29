Yaptığı AirDrop ile gönülleri fetheden altcoin'in kurucu ortağı ve CEO'su Mo Shaikh dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Açıklamalar sonrası gözler yeniden o altcoin'e çevrildi.

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Aptos‘un (APT) kurucu ortağı ve CEO’su Mo Shaikh, kripto para influencer’ı Scott Melker’a verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Shaikh, Aptos Blockchain’in 2023’de özellikle merkeziyetsiz finans (DeFi) alanında önemli gelişmeler göreceğini söyledi.

Aptos’a Önemli Geliştirmeler Geliyor

Aptos’un kurucu ortağı ve CEO’su Mo Shaikh, kripto para influencer’ı Scott Melker’a verdiği röportajda altcoin’in 2023’de özellikle merkeziyetsiz finans (DeFi) alanında önemli gelişmeler göreceğini açıkladı.

Shaikh, “Yakında hayata geçecek olan ve yalnızca Move gibi şeylerden değil, aynı zamanda paralel işlem gerçekleştirmeden de yararlanan gerçekten harika DeFi ürünleri var. Yani, merkezi limitli emir defterleri, AMM’ler (otomatik piyasa yapıcılar), DEX’ler (merkeziyetsiz borsalar) gibi konular Aptos’a göz kulak olmak için gerçekten harika şeyler olacak. Bu, önceki nesil Blockchain’de gördüğümüz her şeye göre inovasyonda adım adım değişiklikler olacak. Bu yüzden tüm bunları dört gözle bekliyoruz.” dedi.

Aptos Blockchain‘i, başlangıçta Meta’nın rafa kaldırdığı kripto para projesi Diem için yaratılmış olan Move adlı bir programlama dili kullanıyor. Aptos, Diem’in hızlı ve ölçeklenebilir bir Blockchain yaratma hedefini öteye taşımayı amaçlıyor.

Milyarlarca Kullanıcıya Ulaşılması Hedefleniyor

Shaikh, ayrıca Aptos’un milyarlarca kullanıcıya ulaşma hedefiyle inşa edildiğini ve bunun da daha büyük kuruluşlara hitap ettiğine değinerek şunları söyledi: