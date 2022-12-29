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Tarihi Seviyeler! Tecrübeli Analist Bitcoin’de Olacakları Resmetti!

Bitcoin (BTC) yatay bir modelde işlem görürken tecrübeli kripto para analisti Nebraskagooner, en büyük kripto parada olacakları resmetti.
10:00
29 Aralık 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) yatay bir modelde işlem görürken, en büyük kripto paranın boğalarının ve ayılarının neredeyse benzer güçte oldukları görülüyor. Yatırımcılar, devam eden konsolidasyon aşamasında lider kripto paranın bir sonraki fiyat hareketinin yönüne işaret edebilecek kanıtlar aramakla meşguller.

Bitcoin’de Kritik Seviyeleri İşaretledi

Anonim kripto para analisti ve trader’ı Nebraskagooner, Bitcoin’in geçmiş fiyat hareketlerine atıfta bulunarak 28 Aralık’ta attığı bir tweet’te, grafik modellerine dayanarak BTC‘nin bir sonraki yukarı yönde hareketini tetikleyebilecek tarihi Fibonacci seviyelerini belirledi.

Nebraskagooner, özellikle 16 bin dolar ila 22 bin dolar arasındaki aralığını Bitcoin’in bir sonraki ‘devasa yukarı yönlü hareket’ için tetikleyici olabilecek potansiyel bir birikim bölgesi olarak tanımladı. Kripto para analisti aynı zamanda, 16 bin dolar ila 12 bin dolar arasındaki bölgenin sert bir geri dönüş için önemli bir aralık olabileceğine dikkat çekti.

Analistin bu analizi, 22 Şubat 2022 tarihinde çizdiği önceki Fibonacci seviyelerine dayanıyor. Nebraskagooner, o tarihte Bitcoin’in 37 bin 600 doların altında mum kapanışı yapması halinde uzun vadeli kilit bir bölge oluşturacağını belirmişti. Gerçekten de analistin bu senaryosu işledi ve Bitcoin’in fiyatı 17 bin doların altında konsolide olacak şekilde önemli bir fiyat düzeltmesi yaptı.

Fibonacci seviyeleri, bir varlığın fiyatındaki destek veya direnç bölgelerini belirtmek için yatay çizgiler kullanan bir teknik analiz aracıdır. Bu araç, destek ve direnç seviyelerini belirlemek için kullanılabilir.

Bitcoin Fiyat Analizi

Bu yazının hazırlandığı sırada Bitcoin, 318.8 milyar dolar piyasa değeri son 24 saatte yüzde 0,31 oranında düşüşle 16 bin 571 dolardan işlem görüyor. BTC’nin haftalık fiyat grafiğinde yaklaşık yüzde 1,5 oranında değer kaybettiği görülüyor.

Bitcoin’in fiyat veri platformu TradingView‘deki bir günlük teknik analizi de düşüşe işaret ediyor. Platformun özet göstergesiki 15 sinyal “sat” sinyali verirken, 1’i “al”, 10’u “nötr” sinyali veriyor.

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