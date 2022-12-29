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Büyük Tehlike! Balinalar Bu Altcoin’de Kazan Kaldırdı!

Bitcoin (BTC) ile birlikte dünyanın en büyük altcoin'de kripto para borsası FTX'in çöküşünün ardından ciddi bir satış baskısı altına girmişti ki balinaların o altcoin'de harekete geçtikleri görülüyor.
09:30
29 Aralık 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) ile birlikte dünyanın en büyük ikinci kripto parası olan Ethereum (ETH) da kripto para borsası FTX’in çöküşünün ardından ciddi bir satış baskısı altına girdi. Kripto para piyasasına olan yatırımcı güveninin azalmasının ardından ETH fiyatı bin 200 doların altına düşerken tehlike henüz geçmiş değil.

Ethereum Balinaları Tehlike Saçıyor

Yılın son ayı Ethereum balinalarının şimdiye kadar 1 milyona yakın ETH satmasından dolayı en endişe verici aylardan biri oldu. Kripto analiz platformu platformu Santiment’ın verilerine atıfta bulunan tecrübeli kripto para analisti Ali Martinez, elinde 10 bin ila 100 bin ETH tutan Ethereum balinalarının bu ayın başından bu yana yaklaşık 880 bin ETH sattıklarına ya da yeniden dağıtım yaptıklarına dikkat çekti.

Bu yazının hazırlandığı sırada ETH, 146.2 milyar dolar piyasa değeri ile son 24 saatte yüzde 0,27 yükselişle bin 194 dolardan işlem görüyor. ETH fiyatı, 1.24 milyon adresin toplam 2.27 milyon ETH tuttuğu bin 175 dolar seviyesinde oldukça güçlü bir desteğe sahip. Aşağı yöndeki desteğe kıyasla, bin 227 dolar seviyesi ise önemli bir direnç seviyesi olarak öne çıkıyor çünkü 4 milyon adres bu seviye ve civarında toplam 15 milyon ETH satın aldı.

Öte yandan bazı altcoin’lerin kripto para borsası FTX’in çöküşünün ardından bile güçlü getiriler sağlayarak yatırımcısının yüzünü güldürdüğü görülürken, ETH bu partiye katılmadı. Bunun yerine, büyük ölçüde Bitcoin’in fiyat hareketini takip ederek satış baskısı altında kaldı. Şu anda ETH fiyatının ağırlık olarak aşağı yöndeki rotasını değiştirmesi için net bir katalizör yok ancak yatırımcılar 2023’e girerken iyimser.

ETH’nin Aksine Bazı Altcoin’ler Önde Gidiyor

Ethereum’un fiyat hareketleri heyecan verici olmasa da, bu ay güçlü fiyat hamleleri yapan birkaç altcoin dikkat çekti. Bu altcoin’lerden biri, yatırımcıların radarında olan ve güçlü balina katılımı gören Litecoin (LTC). Litecoin’in yanı sıra, Binance’in altcoin’i BNB ve BUSD de büyük değerli işlemlerde (balina işlemleri) oldukça yüksek oranda artış gördüler. Santiment, bu duruma ilişkin yakın tarihli bir değerlendirmede “Litecoin balina işlemleri Aralık ayının ikinci yarısında normalden çok daha yüksek oldu. Buna ek olarak, Binance’ın yerel varlığı BNB ve BUSD’nin her ikisi de 1 milyon dolardan fazla değerli işlemlerde yüksek artışlar görüyor” notunu düştü.

Terra Classic (LUNC) de geçen hafta en iyi performans gösteren altcoin’ler arasındaydı. Ancak, kripto para borsası Binance‘in LUNC yakım programını askıya almasının ardından sert bir fiyat düzeltmesiyle karşı karşıya kaldı.

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