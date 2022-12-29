Dev kripto para borsası Binance'da delist (listeden çıkarma) furyası kaldığı yerden devam ediyor. Kripto para borsası son olarak beş altcoin'i listeden çıkaracağını duyurdu.

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Dev kripto para borsası Binance‘da delist (listeden çıkarma) furyası kaldığı yerden devam ediyor. Kripto para borsası son olarak beş altcoin için kritik bir duyuru yaptı ve altcoin’lerin çapraz (cross) marjinde listeden çıkaracağını belirtti.

Binance’ın Listeden Çıkaracağı Altcoin’ler

Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’ın vadeli işlemler kolu Binance Margin, kısa süre önce yaptığı duyuruda ATA, DEXE, HIGH, STPT ve WAN‘ı çapraz marjinde listeden çıkaracağını duyurdu. Kripto para borsasının çapraz marjinde listeden çıkaracağını belirttiği pariteler şunlar: ATA/BTC, ATA/BUSD, ATA/USDT, DEXE/BUSD, DEXE/USDT, HIGH/BUSD, HIGH/USDT, STPT/BTC, STPT/BUSD, STPT/USDT, WAN/USDT.

Söz konusu pariteler için listeden çıkarma tarihi 12 Ocak 2023, TSİ 09.00 olarak belirlenmiş durumda. Bu tarihten itibaren ATA/BTC, ATA/BUSD, ATA/USDT, DEXE/BUSD, DEXE/USDT, HIGH/BUSD, HIGH/USDT, STPT/BTC, STPT/BUSD, STPT/USDT ve WAN/USDT paritelerinde çapraz marjin işlemleri askıya alınarak durdurulacak.

Kripto para borsası kullanıcıların olası kayıpların önüne geçmek için paritelerde marjin işlemlerinin durdurulmadan önce pozisyonlarını kapatmalarını tavsiye etti.

Binance’daki Listeden Çıkarma Furyası

Binance, bundan önce benzer bir duyuru yapmış ve 30 Aralık 2022 tarihinde TSİ 06.00’da spot işlemlerden ATA/BNB, GLM/ETH, KSM/ETH, LOOM/ETH, REI/ETH, STMX/ETH, STRAX/ETH, TROY/BNB paritelerini listeden çıkaracağını duyurmuştu. Benzer şekilde, 23 Aralık 2022 tarihinde yaptığı bir duyuruda da coin vadeli işlemlerinden (COIN-M) GALA/USD, ZIL/USD ve VET/USD paritelerini listeden çıkaracağını belirtmişti.

Piyasa analistleri ve uzmanları, devam eden ayı piyasasının ortasında Binance gibi kripto para borsalarında altcoin’lerde listeden çıkarma işlemlerinin devam etmesini beklediklerini belirterek yatırımcıları uyarıyorlar. Bu bakımdan yatırımcıların yöneldikleri altcoin’lerin durumuna dikkat etmeleri, listeden çıkarılan altcoin‘lerin fiyatlarının sert düşme eğilimi gösterdiğini göz önünde bulundurarak, kripto para borsalarından listeden çıkartılmaya yakın görünen altcoin’lerden uzak durmaları gerekiyor. Bunun tespiti için özellikle altcoin’in geliştirme aktivitesinin durumu, projenin arkasındaki ekibin resmi sosyal medya kanallarını etkin bir şekilde kullanıp kullanmadıkları gibi birden fazla faktörü baz alınabilir.