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Chainlink ( LINK ) fiyatı, %25 oranında bir düşüşü tetikleyebilecek olan 6 dolarlık yatay destek alanından kırılma riskiyle karşı karşıya olabilir.

LINK Fiyat Analizi

LINK fiyatı, Mayıs 2021’de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 53 dolara ulaştığından beri düşüş ivmesinde. Düşüş hareketi, Haziran 2022’de kripto para biriminin 5,30 dolara kadar gerilemesine neden oldu. Belirtilen tarihten beri, LINK fiyatı 5,80 dolarlık yatay destek alanının üzerinde geziniyor. Bu süre zarfında haftalık göreceli güç endeksi (RSI), genellikle yukarı hareketlerden önce gelen bir yükseliş sapması oluşturdu. Ancak hem ayrışmanın trend çizgisi hem de 6 dolarlık yatay destek alanının kırılma riski taşıdığı belirtildi.

Varsayım gerçekleşirse, LINK fiyatı bir sonraki destek olan 4,30 dolara düşebilir. Bu durumda yüzde 25’lik bir düşüş anlamına geliyor. Mevcut konumda bu senaryonun Ocak ayı için en olası Chainlink fiyat tahmini gibi göründüğü belirtildi. Varsayımın aksine 6 dolarlık destek alanındaki bir sıçrama, muhtemelen 9,20 dolarlık direnç alanına doğru bir sıçramaya yol açabilir. Ayrıca uzmanlar günlük grafiklerin, LINK fiyatının 5,80 dolar destek alanından bir kırılma olasılığını desteklediğini belirtti. Bunun ana nedeni olarak ise günlük RSI’nin düşüş eğilimi trend çizgisini kırmış olması gösteriliyor. Bu durum gelecekteki fiyat hareketinin yönünün düşüş yönünde olduğunun bir işareti olabilir. Kripto para biriminde etkili olan düşüş ivmesi son 24 saatte hızlandı.

LINK Yükseliş Senaryosu

Ayrıca LINK fiyatı, Kasım ayının başından beri yürürlükte olan alçalan bir direnç çizgisini takip ediyor. Bir sıçrama olursa LINK fiyatı reddedebilir. Bir kırılma durumunda, LINK’in 7,50 dolara, 0,5 Fib geri çekilme direncine ve yatay bir direnç alanına ulaşması mümkün kılınabilir.

Sonuç olarak günlük ve haftalık zaman çerçeveleri, düşüş eğilimi gösteren bir LINK fiyat analizi sağlamak için birleştiği belirtildi. 5,80 dolarlık destek alanından bir kırılma ve 4,30 dolarlık desteğe doğru bir düşüş en olası senaryo olabilir. Chainlink fiyat tahmininin yükseliş olarak kabul edilmesi için 7,45 dolarlık direnç alanının geri kazanılması gerekebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.