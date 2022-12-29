Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Bu Altcoin Yüzde 25 Oranında Çakılabilir! Metrikler Alarm Veriyor!

Bu Altcoin Yüzde 25 Oranında Çakılabilir! Metrikler Alarm Veriyor!

Popüler kripto para biriminin grafikleri kırmızı alarm veriyor! Bu altcoinde yüzde 25 oranında sert bir düşüş yaşanabilir!
01:30
29 Aralık 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Chainlink ( LINK ) fiyatı, %25 oranında bir düşüşü tetikleyebilecek olan 6 dolarlık yatay destek alanından kırılma riskiyle karşı karşıya olabilir.

LINK Fiyat Analizi

LINK fiyatı, Mayıs 2021’de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 53 dolara ulaştığından beri düşüş ivmesinde. Düşüş hareketi, Haziran 2022’de kripto para biriminin 5,30 dolara kadar gerilemesine neden oldu. Belirtilen tarihten beri, LINK fiyatı 5,80 dolarlık yatay destek alanının üzerinde geziniyor. Bu süre zarfında haftalık göreceli güç endeksi (RSI), genellikle yukarı hareketlerden önce gelen bir yükseliş sapması oluşturdu. Ancak hem ayrışmanın trend çizgisi hem de 6 dolarlık yatay destek alanının kırılma riski taşıdığı belirtildi.

Varsayım gerçekleşirse, LINK fiyatı bir sonraki destek olan 4,30 dolara düşebilir. Bu durumda yüzde 25’lik bir düşüş anlamına geliyor. Mevcut konumda bu senaryonun Ocak ayı için en olası Chainlink fiyat tahmini gibi göründüğü belirtildi. Varsayımın aksine 6 dolarlık destek alanındaki bir sıçrama, muhtemelen 9,20 dolarlık direnç alanına doğru bir sıçramaya yol açabilir. Ayrıca uzmanlar günlük grafiklerin, LINK fiyatının 5,80 dolar destek alanından bir kırılma olasılığını desteklediğini belirtti. Bunun ana nedeni olarak ise günlük RSI’nin düşüş eğilimi trend çizgisini kırmış olması gösteriliyor. Bu durum gelecekteki fiyat hareketinin yönünün düşüş yönünde olduğunun bir işareti olabilir. Kripto para biriminde etkili olan düşüş ivmesi son 24 saatte hızlandı.

LINK Yükseliş Senaryosu

Ayrıca LINK fiyatı, Kasım ayının başından beri yürürlükte olan alçalan bir direnç çizgisini takip ediyor. Bir sıçrama olursa LINK fiyatı reddedebilir. Bir kırılma durumunda, LINK’in 7,50 dolara, 0,5 Fib geri çekilme direncine ve yatay bir direnç alanına ulaşması mümkün kılınabilir.

Sonuç olarak günlük ve haftalık zaman çerçeveleri, düşüş eğilimi gösteren bir LINK fiyat analizi sağlamak için birleştiği belirtildi. 5,80 dolarlık destek alanından bir kırılma ve 4,30 dolarlık desteğe doğru bir düşüş en olası senaryo olabilir. Chainlink fiyat tahmininin yükseliş olarak kabul edilmesi için 7,45 dolarlık direnç alanının geri kazanılması gerekebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
İlgili Yazılar
Binance Coin (BNB) İçin Yolun Sonunda Umut Var Mı? 2023 Yılı Nasıl Başlayabilir?
Binance Coin (BNB) İçin Yolun Sonunda Umut Var Mı? 2023 Yılı Nasıl Başlayabilir?
Ethereum (ETH) ve Solana (SOL) 2023 Tahmini! Kan Kaybı Sürecek Mi?
Ethereum (ETH) ve Solana (SOL) 2023 Tahmini! Kan Kaybı Sürecek Mi?
Terra Classic Luna Yorum: Fiyat Neden Düşüyor? 1 Ocak’ta Yatırımcıyı Ne Bekliyor?
Terra Classic Luna Yorum: Fiyat Neden Düşüyor? 1 Ocak’ta Yatırımcıyı Ne Bekliyor?
Dikkat Gözler Bu Seviyelerde! BTC, DOT, MATIC ve LTC Yorum!
Dikkat Gözler Bu Seviyelerde! BTC, DOT, MATIC ve LTC Yorum!
Dogecoin Yatırımcıları Dikkat! Kırılım Kapıya Dayandı! Peki Fiyata Ne Olacak?
Dogecoin Yatırımcıları Dikkat! Kırılım Kapıya Dayandı! Peki Fiyata Ne Olacak?
Vakit Daraldı! Ethereum, XRP, AVAX ve Solana 2023 Yorumları!
Vakit Daraldı! Ethereum, XRP, AVAX ve Solana 2023 Yorumları!
Altcoin Tahminleri Korkunç! Bu 5 Doların Altına Düşecek! Peki Bitcoin Ne Olacak?
Altcoin Tahminleri Korkunç! Bu 5 Doların Altına Düşecek! Peki Bitcoin Ne Olacak?
2023’de Yatırım Yapılabilecek En İyi 3 Oyun Altcoin’i
2023’de Yatırım Yapılabilecek En İyi 3 Oyun Altcoin’i
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Kısa Vadede Buraya! LUNC Coin İçin Şok Edici Hedef! LUNC Neden Yükseldi?
Grafik Konuşuyor: Bu Altcoin Fırsat Bölgesinde!
Tek Başına Yeterli Mi: Bitcoin ve Altcoin’lerde Teknik Analiz!
ApeCoin Bu Hafta Herkesi Şaşırtabilir! APE Alınır Mı?
Dogecoin Fiyat Tahmini: Boğa Formasyonu Var!
Güncel NFT Haberleri
Bunu da Yaptı! 2.7 Trilyon Doları Yöneten Dünyaca Ünlü Şirketten Yeni Kripto Para Hamlesi!
Bu NFT’ler Çıktığı Gün Yüzde 350 Oranında Yükselmişti! Şimdi Neden Can Çekişiyor?
Beterin Beteri Var! O Token’larda Milyonlarca Dolar Kaybettiler!
Bu Altcoin Tüm Olumsuzluklara Rağmen Güçlü Duruyor! İkinci Büyük Ekosistem Oldu!
NFT Dünyasında Pokemon Bilmecesi! Bu Olayın Sonu Nereye Varacak?
Güncel DEFI Gelişmeleri
Minareyi Kılıfına Uyduramadı! Amerika’dan Kripto Para Tutuklaması!
Ünlü Platformdan Dikkat Çeken Rapor: En İyi DeFi Altcoin’i O!
Yüz Milyonlarca Doları Yöneten Şirket Kripto Paralarda Orayı İşaret Etti: Kaya Gibi Sağlam
Kripto Paralarda Kırmızı Alarm! Bu Değer Şubat 2021’den Bu Yana İlk Kez 40 Milyar Doların Altında!
İflas Söylentisiyle Eriyordu! Yeni Hamleyle Altcoin Şimdi Yükseliyor!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022