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Yıllara Göre Bitcoin Grafiği! Ocak Aylarında Nasıl Performans Gösterdi?

Bitcoin geçmiş yılların Ocak aylarında nasıl bir performans gösterdi? 2023 Ocak ayında yükselir mi?
23:10
28 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kral kripto para birimi yazı hazırlandığı sırada 16.600 dolar seviyesinde tutunmaya çalışıyor. Yıllık kapanışa ise günler kaldı. Dün, Bitcoin’in dört çeyrek üst üste kırmızı kapanış yapmadığından bahsetmiştik. Şimdi sırada Bitcoin’in yıllara göre ocak ayı performansı var. Geçmişten bugüne Bitcoin fiyatı ocak ayında nasıl performans gösterdi?

Yıllara Göre Bitcoin Grafiği

2015 yılından bu yana Bitcoin fiyat grafiğini incelediğimiz de ocak ayı dikkat çekiyor. Son 8 yılda kral kripto para birimi sadece 2 yıl ocak ayında pozitif performans göstermiş. Yani önümüzdeki yıl Bitcoin fiyatının aylık bazda kazanç elde etmesi daha düşük bir ihtimal olarak ön plana çıkıyor. Üstelik devam eden negatif görünümü de göz önünde bulundurursak yatırımcılardaki duygu durumunda önemli bir iyileşmeye ihtiyaç var.

Yukarıdaki görselde bize umut veren şey 2020 yılı olabilir. Çünkü pandemi başladıktan sonra piyasada yaşanan düşüş 2020 başında bir toparlanmayı beraberinde getiriyor. Yani bir benzerlik kurarsak Fed’in küresel piyasalara vurduğu darbenin ardından 2023 Ocak ayı toparlanmanın başladığı dönem olabilir.

Kripto Paralarda Tahmin

Bugün Bitcoin fiyatının günlük kapanışının tam olarak kaç dolar olacağını tahmin edemezsiniz. Veya 1 saat sonra son derece kötü bir haber gelir ve Bitcoin aniden %10 düşer, bunu da tahmin edemezsiniz. 2023 yılı için yapılan tahminleri de bu minvalde değerlendirmelisiniz. Kripto para piyasaları 7/24 açıktır ve sığ likidite nedeniyle volatilitesi yüksektir. Hisse senedi piyasalarından farklıdır çünkü devre kesici diye bir kavram yoktur. Bir altcoin %20’nin üzerinde yükseldiğinde veya düştüğünde borsalar daha fazlası olmasın diye işleme ara vermez. Doğal olarak günlük mumda %99 düşüşler bile görebilirsiniz. Eğer nasıl bir şey olduğunu merak ediyorsanız LUNA’nın mayıs ayı grafiğini inceleyin.

Biri eğer size kripto paralara dair kesin tahminlerinden bahsediyorsa onun yanılacağından emin olabilirsiniz. Hiçbir analist sürekli doğru öngörüler paylaşamaz. Bundan dolayı her ayı ve boğa piyasasında farklı isimlerin ön plana çıktığını görürsünüz. Düşüşte inatla yükseliş bekliyorum diyenler boğada birer kâhin gibi görülür. Veya ayı sezonunda tam tersi. Bitcoin 4 çeyrek üst üste zararla kapatabilir, 200 günlük ortalama altında aylarca kalabilir, önceki ATH seviyesinin altına bu yıl ilk defa olduğu gibi inebilir. Yani burada imkânsız yok, doğal olarak tahminlerin hedefine ulaşma ihtimali de bu sebepten düşük. Hepimiz için iyi bir 2023 dilerim, bu uyarılar sizi büyük kayıplardan koruyabilir.

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