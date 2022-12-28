Piyasaların tanınan analisti Bitcoin'de (BTC) beklenen ralli için tarih verdi! Bu tarih lider kripto para birimi için neden önemli?

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Popüler bir kripto para analisti, Bitcoin (BTC) ve daha geniş altcoin piyasalarının gelecek yıl toparlanmaya başlayabileceğini ileri sürdü.

Bitcoin’de Düşüş Eğilimi

Popüler kripto para analisti TechDev, kripto düzeltmesinin Bitcoin’in tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından o yılın dördüncü çeyreğinde değil, aslında 2021’in ikinci çeyreğinde başladığını belirtti. Uzman isim açıklamalarında konu hakkında şu ifadelere yer verdi:

Altcoin piyasa değeriyle başlıyoruz, burada piyasayı döngüsel bir bölge grubuna bölünmüş olarak görüyorum, Düzeltme > Biriktirme > İşaretleme. Aşağıdaki grafik, neden birikim içinde olduğumuza inandığımı ve bundan sonra bu işaretlemenin beklendiğini gösteriyor. Aynı zamanda, 2021’in 2. çeyreğinde başlayan düzeltmenin daha fazla kanıtı olarak hizmet ediyor ve önceki düzeltme gibi yerel RSI yükseliş trendini kırıyor.

Tanınan isim TechDev, kripto para piyasalarının daha geniş yapısının 2016 yılının sonların, 2017’nin başlarını taklit ettiğini öne sürdü. TechDev şunları söyledi:

Şimdiye kadar yapının geri kalanında olduğu gibi, geliştirilmesi sadece 1,5-2 kat daha uzun sürüyor.

BTC’de Ralli Tarihi

Uzman analist, lider kripto para birimi olan Bitcoin’in küresel likidite “döngüsünü” takip etme eğiliminde olduğunu belirtti. Ayrıca TechDev, bu döngünün Çin 10 yıllık tahvil getirisini (CN10Y) ABD dolar endeksi (DXY) üzerinden grafiklendirerek tasvir edildiğini öngörerek şunları vurguladı:

Bitcoin var olmadan çok önce basılan, 3-4 yıllık bir zirveden zirveye zamanlamaya sahip olan bu tablodaki net döngüye dikkat edin. CN10Y/DXY’deki her bir yerel zirve, Bitcoin’de büyük bir dürtü zirvesini işaretledi veya buna öncülük etti.

Öte yandan kıdemli analist, grafiğin yerel zirvelerinin 2014 yılından beri “bir trend çizgisi boyunca istikrarlı bir şekilde düştüğünü” vurgulayarak açıklamalarında son olarak şunları belirtti: