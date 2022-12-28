Terra Classic için gün içerisinde çok kötü bir haber Binance tarafından geldi. Gelen haber sonrasında fiyat bir anda çakıldı.

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Terra Classic’in (LUNC) değeri, artan satış baskısı nedeniyle önemli bir düşüş yaşadı ve bu da token’ı kurtarmak için devam eden çabaları sert bir biçimde etkiledi. Özellikle, yazım saatine göre, LUNC 0,00015 dolardan işlem görüyordu ve fiyat son 24 saat içinde neredeyse %13’lük bir düşüş kaydetti.

Günlük Grafikte Zirveyi Görmüştü

Bu satış aynı zamanda çökmüş Terra (LUNA) ekosisteminin eski orijinal zincirinden önemli bir sermaye çıkışına neden oldu. Token’ın piyasa değeri 944,33 milyon dolar ve 24 saat içinde yaklaşık 146 milyon dolarlık bir kayıp yaşandı. Bu düşüş, LUNC’un 14 Aralık’tan bu yana ilk kez 27 Aralık’ta 1 milyar dolarlık piyasa değerini geri kazanmasının ardından gerçekleşti.

Değer düşüşü, kripto borsası Binance’in arzı azaltmaya yardımcı olmak için hali hazırda yakıyor olduğu LUNC token’ları ile ilgili yeni kararını açıklamasıyla aynı zamana denk geldi. Bu doğrultuda borsa, LUNC spot ve marj alım satım ücretlerinin %100’ü yerine %50’sini yakacağını duyurdu.

Binance’in LUNC Yakma Kararı

Binance aynı zamanda, LUNC işlem ücreti yakma katkı paylarını göndermeyi Mart 2023’e kadar erteleyeceğini belirtti. Karar, topluluk tarafından Teklif 10983 ve Teklif 11111 kapsamındaki yönergelere uygun olarak alındı.

Özellikle, LUNC topluluğu, tüm LUNC yakımlarının %50’sini bir topluluk geliştirme havuzuna aktarma kararını tersine çevirmeyi amaçlayan teklifleri oyluyor. Topluluk token arzını azaltmak için harekete geçerken, teklifin ortaya çıkmasının LUNC rallisi için kritik bir tetikleyici görevi gördüğünü belirtmek gerekir.

Genel olarak, Terra ekosisteminin çöküşünün ardından topluluk, Terra Classic’e daha fazla fayda sağlamak amacıyla ağ geliştirmeye yöneldi. Bu arada, varlık hala gücünü korumaya çalışıyor ve Terra kurucusu Do Kwon hakkındaki haberlere de duyarlı. Örneğin, Kwon’un Sırbistan’da saklandığına dair haberlerin ortaya çıkmasının ardından LUNC kısa süre önce değer kaybetti.

LUNC Teknik Analizi

Sert düşüşün ardından, LUNC’un TradingView’deki bir günlük teknik analizi ağırlıklı olarak düşüş eğiliminde görünüyor. özet 9’da sat hissiyatıyla hareket ediyordu. Hareketli ortalamalar da 7’de sat yönündeyken, osilatörler 8’de nötr konumdaydı.

Gerçekten de, Terra Classic’in faydasını artırma girişimleri, ağın hala genel piyasa düzeltmesinin etkisiyle karşı karşıya olduğu düşünüldüğünde belirsizlikle karşı karşıya kalmaya devam ediyor.

Son olarak, PricePredictions makine öğrenimi algoritması LUNC için düşüş eğilimli bir gelecek öngördu ve varlığın 1 Ocak 2023’te 0,000126 dolardan işlem görebileceğini belirtti.

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