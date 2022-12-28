Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   FTX Davasında Sıcak Gelişme! Mağdurlar Ne Olacak?

FTX Davasında Sıcak Gelişme! Mağdurlar Ne Olacak?

FTX davasında önemli bir gelişme yaşandı. SBF için yolun sonu görünüyor.
22:04
28 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

En büyük üçüncü kripto para borsası FTX’in iflasıyla birlikte piyasalar ciddi kayıplar yaşadı. Altcoinler tarihi dip seviyelere düştü. Yakın zamanda ABD’ye iade edilen FTX kurucusu duruşma tarihine kadar ailesinin evinde kalıyor. Peki FTX davasında son durum ne? Mağdurlar parasını geri alabilecek mi? Güncel gelişmeler neler?

FTX Davası Son Durum

Reuters haberine göre FTX dolandırıcısı SBF 3 Ocak 2023 günü öğleden sonra Manhattan federal mahkemesinde ABD Bölge Yargıcı Lewis Kaplan‘ın karşısına çıkarılması bekleniyor. Dolandırıcılıkla suçlanan SBF burada savunmasını yapacak. Yargıç Lewis önceki yargıcın yerine Salı günü atanmıştı. Önceki yargıcın eşinin hukuk bürosu geçmişte FTX şirketine danışmanlık hizmeti verdiği için davadan geri çekilmişti.

22 Aralık 2022 tarihinde 250 milyon dolarlık kefalet çekiyle serbest bırakılan SBF, 3 Ocak’ta yeniden hâkim karşısına çıktıktan sonra cezası kesinleştiğinde cezaevine girecek. Katıldığı Twitter Space yayınlarında birçok suçunu itiraf eden SBF yaklaşık 155 yılla yargılanıyor. Ailesi ise SBF’nin güvenliğini sağlamak için bir güvenlik şirketiyle anlaştı ve haftalık 10 bin dolar bunlara ödeme yapılıyor.

FTX Dolandırıcılığı

Bugünkü mahkeme kayıtlarına göre, 30 yaşındaki Bankman-Fried’in 3 Ocak 2023 günü öğleden sonra Manhattan federal mahkemesinde ABD Bölge Yargıcı Lewis Kaplan’ın karşısına çıkarılması bekleniyor. Savcılar FTX kurucusunu müşteri varlıklarını kullanarak Alameda’yı fonlamak ve lüks yatırımlar yapmakla suçluyor. Bankman-Fried, kara para aklamak ve kampanya finansmanı ihlallerinde bulunmak da dahil olmak üzere iki kez banka dolandırıcılığı ve altı kez komplo kurmakla suçlanıyor ve suçlu bulunması halinde bir daha güneşi göremeyebilir.

Alameda CEO’su Caroline Ellison ve eski FTX baş teknoloji sorumlusu Gary Wang, SBF aleyhine ifadeler verdi ve mahkemeyle iş birliği yapmaya karar verdiler. Böylece FTX kurucusunun davayı kazanma ihtimali de önemli ölçüde düştü. FTX mağdurlarının ise umutları tükeniyor, şu an iflas komitesinin elinde yaklaşık 1 milyar dolarlık varlık bulanıyor ve şirketin toplam borcu çok daha fazla. Bu dava ABD’nin kripto para regülasyonlarına da ilham kaynağı olacağı için çok uzun sürmeden neticeye varılması bekleniyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
İlgili Yazılar
Minareyi Kılıfına Uyduramadı! Amerika’dan Kripto Para Tutuklaması!
Minareyi Kılıfına Uyduramadı! Amerika’dan Kripto Para Tutuklaması!
2023 Yılında Stablecoin Yasağını Kaldıracaklar!
2023 Yılında Stablecoin Yasağını Kaldıracaklar!
Kripto Çöküşünün Kara Kutusu Konuştu! İçeri Sızdılar!
Kripto Çöküşünün Kara Kutusu Konuştu! İçeri Sızdılar!
Kripto Yasası Devreye Girdi! 180 Gün Var!
Kripto Yasası Devreye Girdi! 180 Gün Var!
Gece Yarısından Sonra Kripto Yasası Devreye Girecek!
Gece Yarısından Sonra Kripto Yasası Devreye Girecek!
FTX Kurucusu Kaç Yıl Ceza Alacak? Şimdi Kaldığı Yer ve ABD’ye İadesi!
FTX Kurucusu Kaç Yıl Ceza Alacak? Şimdi Kaldığı Yer ve ABD’ye İadesi!
Dikkat! Kripto Yasaları Netleşiyor! Küresel Düzenleme Kapıda!
Dikkat! Kripto Yasaları Netleşiyor! Küresel Düzenleme Kapıda!
Utanmadan İtiraf Etti! Kripto Borsasının Kurucusu Konuştu!
Utanmadan İtiraf Etti! Kripto Borsasının Kurucusu Konuştu!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Kısa Vadede Buraya! LUNC Coin İçin Şok Edici Hedef! LUNC Neden Yükseldi?
Grafik Konuşuyor: Bu Altcoin Fırsat Bölgesinde!
Tek Başına Yeterli Mi: Bitcoin ve Altcoin’lerde Teknik Analiz!
ApeCoin Bu Hafta Herkesi Şaşırtabilir! APE Alınır Mı?
Dogecoin Fiyat Tahmini: Boğa Formasyonu Var!
Güncel NFT Haberleri
Bunu da Yaptı! 2.7 Trilyon Doları Yöneten Dünyaca Ünlü Şirketten Yeni Kripto Para Hamlesi!
Bu NFT’ler Çıktığı Gün Yüzde 350 Oranında Yükselmişti! Şimdi Neden Can Çekişiyor?
Beterin Beteri Var! O Token’larda Milyonlarca Dolar Kaybettiler!
Bu Altcoin Tüm Olumsuzluklara Rağmen Güçlü Duruyor! İkinci Büyük Ekosistem Oldu!
NFT Dünyasında Pokemon Bilmecesi! Bu Olayın Sonu Nereye Varacak?
Güncel DEFI Gelişmeleri
Minareyi Kılıfına Uyduramadı! Amerika’dan Kripto Para Tutuklaması!
Ünlü Platformdan Dikkat Çeken Rapor: En İyi DeFi Altcoin’i O!
Yüz Milyonlarca Doları Yöneten Şirket Kripto Paralarda Orayı İşaret Etti: Kaya Gibi Sağlam
Kripto Paralarda Kırmızı Alarm! Bu Değer Şubat 2021’den Bu Yana İlk Kez 40 Milyar Doların Altında!
İflas Söylentisiyle Eriyordu! Yeni Hamleyle Altcoin Şimdi Yükseliyor!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022