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En büyük üçüncü kripto para borsası FTX’in iflasıyla birlikte piyasalar ciddi kayıplar yaşadı. Altcoinler tarihi dip seviyelere düştü. Yakın zamanda ABD’ye iade edilen FTX kurucusu duruşma tarihine kadar ailesinin evinde kalıyor. Peki FTX davasında son durum ne? Mağdurlar parasını geri alabilecek mi? Güncel gelişmeler neler?

FTX Davası Son Durum

Reuters haberine göre FTX dolandırıcısı SBF 3 Ocak 2023 günü öğleden sonra Manhattan federal mahkemesinde ABD Bölge Yargıcı Lewis Kaplan‘ın karşısına çıkarılması bekleniyor. Dolandırıcılıkla suçlanan SBF burada savunmasını yapacak. Yargıç Lewis önceki yargıcın yerine Salı günü atanmıştı. Önceki yargıcın eşinin hukuk bürosu geçmişte FTX şirketine danışmanlık hizmeti verdiği için davadan geri çekilmişti.

22 Aralık 2022 tarihinde 250 milyon dolarlık kefalet çekiyle serbest bırakılan SBF, 3 Ocak’ta yeniden hâkim karşısına çıktıktan sonra cezası kesinleştiğinde cezaevine girecek. Katıldığı Twitter Space yayınlarında birçok suçunu itiraf eden SBF yaklaşık 155 yılla yargılanıyor. Ailesi ise SBF’nin güvenliğini sağlamak için bir güvenlik şirketiyle anlaştı ve haftalık 10 bin dolar bunlara ödeme yapılıyor.

FTX Dolandırıcılığı

Bugünkü mahkeme kayıtlarına göre, 30 yaşındaki Bankman-Fried’in 3 Ocak 2023 günü öğleden sonra Manhattan federal mahkemesinde ABD Bölge Yargıcı Lewis Kaplan’ın karşısına çıkarılması bekleniyor. Savcılar FTX kurucusunu müşteri varlıklarını kullanarak Alameda’yı fonlamak ve lüks yatırımlar yapmakla suçluyor. Bankman-Fried, kara para aklamak ve kampanya finansmanı ihlallerinde bulunmak da dahil olmak üzere iki kez banka dolandırıcılığı ve altı kez komplo kurmakla suçlanıyor ve suçlu bulunması halinde bir daha güneşi göremeyebilir.

Alameda CEO’su Caroline Ellison ve eski FTX baş teknoloji sorumlusu Gary Wang, SBF aleyhine ifadeler verdi ve mahkemeyle iş birliği yapmaya karar verdiler. Böylece FTX kurucusunun davayı kazanma ihtimali de önemli ölçüde düştü. FTX mağdurlarının ise umutları tükeniyor, şu an iflas komitesinin elinde yaklaşık 1 milyar dolarlık varlık bulanıyor ve şirketin toplam borcu çok daha fazla. Bu dava ABD’nin kripto para regülasyonlarına da ilham kaynağı olacağı için çok uzun sürmeden neticeye varılması bekleniyor.