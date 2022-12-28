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Vakit Daraldı! Ethereum, XRP, AVAX ve Solana 2023 Yorumları!

Ethereum, XRP, AVAX ve Solana yatırımcılarını önümüzdeki yıl neler bekliyor? 2022 onlar için nasıl geçti?
20:55
28 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Yazı hazırlandığı sırada Bitcoin fiyatı 16.600 dolarda bulunuyor ve geçtiğimiz yıl bugünlere göre fiyat oldukça düştü. Zor bir 2022 yılını geride bırakmış olsak da çabalayan projelerin ciddi teknolojik ilerlemeler yaşadığı bir dönemin sonuna geliyoruz. Ayı piyasaları, zor günleri hesaplayan girişimler için bulunmaz inşa fırsatları sunar.

Ethereum, XRP 2023 Yorumları

Piyasa değerine göre en büyük altcoin olan Ethereum (ETH) 1.200 dolar seviyesini bugün akşam gelen düşüş dalgasıyla kaybetti. Ancak bu yılın dip bölgelerinden uzak kalmaya devam ediyor. Merge kripto tarihinin en önemli gelişmelerinden biriydi. Fakat Celsius ve diğerlerinin iflasıyla piyasalar bu büyük gelişmenin fiyata etkisini büyük ölçüde sınırlandırdı. Ancak ETH, önümüzdeki yıla neredeyse sıfıra düşmüş bir enflasyonla giriyor. Yani talep aynı kalmaya veya artmaya devam ederse ETH fiyatının artması muhtemel. Ancak Mart ayında kilidi açılacak 15 milyon ETH, ilk çeyrekte fiyatın bir süre daha baskılanmasına neden olabilir. Yatırımcılar 1.060 dolar desteğini bu süreçte takip etmeye devam edecek. Kısa vadeli destekler 1.166 ve 1.114 dolardır. Dirençler ise 1.202 ve 1.289 bölgesinde bulunuyor.

Merge, Ethereum için ne kadar önemliyse devam eden Ripple davası da XRP için o kadar önemlidir. Önümüzdeki yılın ilk çeyrek sonuna kadar XRP davasını baskılayan davanın sonuçlanmasını bekleniyor. Bununla birlikte XRP Ledger için akıllı sözleşme desteğinin de ikinci çeyrek sonuna kadar yayına alınması umuluyor. En azında testlerin başlamasıyla, biten SEC davasının desteğini de arkasına alan XRP önümüzdeki yıl ciddi fiyat artışları yaşayabilir. Bu iki gelişme fiyatı destekleyecek olsa da Ripple’ın XRP ve biz farklı şeyleriz anlatısını yüksek sesle dillendirmeye devam etmesi, Ripple ve merkez bankaları arasında yapılacak anlaşmaların fiyata pozitif etki etmesini engelleyebilir. XRP için kısa vadeli destek bölgeleri 0,3442 ve 0,3335 dolardır.

AVAX, Solana 2023 Yorumları

Subnet-EVM, SpacesVM, P/X Chain Golang Wallet SDK ve daha onlarca teknolojik gelişme yaşayan Avalanche maalesef AVAX fiyatında sürekli düşüşler gördü. Yıllık token emisyonu %20 civarında olan AVAX en büyük Ethereum rakiplerinden biri olarak yoluna devam ediyor. Bu geliştirmelerin fiyata önümüzdeki yıl etki etmesi umuluyor. Özellikle Solana’nın gözünün artık toprağa bakıyor olması buradaki kullanıcıların bir kısmını Avalanche ekosistemine dahil olacağı anlamına geliyor. Bu da AVAX için daha fazla talep doğuracaktır. AVAX için kritik destek seviyesi şimdilik 10,69 ve 9,74 dolardır.

Solana için kesinlikle zor bir yıl oldu. Kasım ayında FTX kurucusunun FTT Token fiyatını 21 dolar üzerinde tutmak için yaptığı SOL Coin satışları fiyata ciddi anlamda zarar verdi. Ekosistemdeki geliştiricilerin %90’ı alternatif ekosistemlere kayıyor. En iyi NFT projeleri farklı ağlara taşınıyor ve Solana için artık daha zor günler başlıyor. FTX’in desteğiyle bugüne kadar popülerliğini sürdüren Solana artık tek haneli olan fiyatıyla önümüzdeki yıl hayatta kalmak için mücadelesini devam ettirecek. Önümüzdeki yıl SOL Coin için pek parlak görünmüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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