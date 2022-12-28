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Ayı piyasaları projeler için inşa edebilecekleri yeterince zamanı oluşturur ancak mali açıdan zor bir dönemdir. Birçok borsa, kripto para projesi, madencilik şirketi 2022 yılının zorlu kripto ayı piyasası koşullarına ayak uyduramadı ve iflas etti. Kalanlarsa durumlarını daha da kötüleştirmemek için kaynaklarını daha doğru biçimde kullanmanın yollarını arıyor.

Kraken Kripto Para Borsası

En büyük kripto para borsaları arasında sayılan Kraken kısa süre önce yaptığı duyuruya göre Japonya pazarından çekiliyor. Ülkede hali hazırda 31 adet lisanslı borsa bulunuyordu. İş gücünün %30’unu işten çıkardıktan bir ay sonra, Kraken 31 Ocak tarihinde ülkedeki faaliyetlerini durduracak. Şirket bir blog yazısında aldıkları kararla ilgili şu cümleleri kurdu;

“Japonya’daki mevcut piyasa koşulları, küresel olarak zayıf bir kripto piyasasıyla birleştiğinde, Japonya’daki işimizi daha da büyütmek için gereken kaynakları başka yerlere ayırabileceğimize karar verdik. Bu karar, Kraken’i uzun vadeli başarı için en iyi şekilde konumlandıracak alanlardaki kaynakları ve yatırımları önceliklendirme çabalarımızın bir parçasıdır.”

FTX borsasının çöküşü kripto para piyasalarıdaki duygu durumunu daha da olumsuz etkiledi. Bitcoin tarihi dip seviyesine indi ve 2017 yılındaki ATH seviyesi olan 20.000 doların altında konumlanmaya devam ediyor. Bu çoğu yatırımcının beklemediği bir çöküştü ve birçok şirkette sürece hazırlıksız yakalandı.

Kraken Battı Mı?

Hayır, Japonya borsasını kullanan müşterilerin tamamı varlıklarını başka cüzdanlara veya banka hesabına çekebilecek. Şirketten yapılan açıklama, müşterilerin herhangi bir kayıp yaşamayacağı yönündeydi. Şirket, “Şu anda Kraken ile yatırılan fonlar yatırılmayabilir ve istenildiği gibi aktarılabilir veya dönüştürülebilir” dedi. En azından varlıklarını çekebilecek olan Japon yatırımcıların kullanabilecekleri halen 30 adet lisanslı borsa bulunuyor.

Kripto para piyasalarındaki düşen fiyatlar işlem hacminde de önemli geri çekilmelere neden oldu. Boğa sezonunda popüler bir altcoin 10 milyar dolara yakın hacme sahipken bugünlerde tüm kripto para ekosisteminin toplam hacmi 20 milyar doların altına düştü. Hacimdeki erime borsaların işlem ücreti kazancını da aynı oranda eritiyor. Gelirleri zayıflayan borsalar giderleri sabit kaldığı için böylesine zor kararlar almak zorunda kaldılar.