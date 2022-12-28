İnternet kullanıcılarının çoğu onu tanımıyor ve bir tarih yok olmak üzere.

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Eğer son 10-13 yıldır internette vakit geçirdiyseniz kesinlikle onun en az bir fotoğrafına denk gelmişsinizdir. Dogecoin’in de maskotu olan Shiba Inu cinsi köpek Kabosu’dan yeni haberler var. Yüzlerce meme tokene ilham olan ve Dogecoin denildiğinde akla gelen Kabosu zor durumda. Peki son gelişmeler neler?

Dogecoin Topluluğu Üzgün

Aslında sadece Dogecoin topluluğu değil yıllarca onun meme’lerini paylaşmış internet kullanıcıları da son gelen haberle kendini üzgün hissediyor. Kabosu, soluk bir kanepeye tünemiş, şaşkın bir ifadeye sahip, ön patilerini zarif bir şekilde çaprazlamış ve kamerasına yan yan bakan bir fotoğrafıyla herkes tarafından tanındı. İnternet kullanıcıları, genellikle parlak renkli Comic Sans yazı tipiyle yazılmış kısa kırık İngilizce cümlelerle ifade edilen iç monologlarını resme eklemeye başladıkça, fotoğraf son on yılın en popüler memlerinden birinin temeli haline geldi. Politikacılar ve şirketler bile bu meme’i kullanmaya başladı ve hatta meme kendi kripto para birimini bile yarattı.

Ancak şimdi, o fotoğraftan tam 13 yıl sonra 17 yaşındaki Japon köpek, sahibinin söylediğine göre tehlikeli bir şekilde hasta. Sahibi Atsuko Sato Instagram’da yaptığı açıklamada, Kabosu’nun Noel arifesinde yemeyi ve içmeyi bıraktığını ve “hastaneye götürülmesi gerektiğini” söyledi. Sato, Salı günü bir dizi Instagram paylaşımının sonuncusunda, köpeğe lösemi ve kolanjiyohepatit – karaciğer ve safra kanallarının iltihaplı bir hastalığı – teşhisi konulduğunu ve sarılık belirtileri göstermeye başladığını ekledi. Sato Instagram takipçilerine, doktorların Kabosu için “çok tehlikeli bir durumda olduğunu” söylediğini aktardı.

Kabosu ve Dogecoin

Çoğu yatırımcı veya internette onun görselini paylaşan kullanıcı Kabosu’yu ismen bilmiyor. Köpeği 2008 yılında bir hayvan barınağından kurtaran anaokulu öğretmeni Sato, onu Şubat 2010’da ev hayatı ve kedilerinin fotoğraflarını da paylaştığı blogunda yayınlamıştı. 2013’te teknoloji sitesi the Verge’e verdiği demeçte Kabosu’nun yeni keşfedilen küresel şöhretinden haberi olmadığını ve memleri internette bulduğunda “şaşkına döndüğünü” söyledi. Ancak şimdi Kabosu muhtemelen yaşının da bir sonucu olarak yakında bu amansız hastalığa yenik düşecek.

Kabosu’nun hayranları Instagram’da ona iyi dileklerini iletti.