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2023 yılına girerken kripto para yatırımcıları yeni yılın Bitcoin‘in (BTC) ne yönde etkileyeceğine odaklanmış durumda. Bitcoin’in fiyat performansı, 2022 yılı boyunca varlığı zayıflatan makroekonomik unsurlar gibi farklı faktörlerden etkilendi ve etkilenmeye devam edecek gibi görünüyor. Bu doğrultuda sektörün önde gelen 3 ismi 2023 Bitcoin tahminlerini ve en büyük kripto paranın performansını belirlemesi muhtemel temelleri sıraladılar.

Kripto Veri Yazılımı CoinLedge CEO’su David Kemmerer

Kripto vergi yazılımı CoinLedger’ın kurucularından ve CEO’su David Kemmerer, kripto para borsası FTX’in çöküşü gibi olayların bulaşıcı etkilerine atıfta bulunarak Bitcoin’in 2023’te daha da düşebileceğini söyledi. Bununla birlikte, Bitcoin’in 2022’den daha iyi performans gösterip gösteremeyeceğini belirlerken, yönetici bunun makroekonomik koşullara bağlı olduğunu belirtti:

En azından 2023’ün ilk yarısında, FTX‘in çöküşüyle ilgili bulaşıcılığın boyutu nedeniyle BTC daha düşük seviyelere gerileyebilir. Yatırımcıların şüpheyle yaklaşmaya devam edecekler ve bu durum kurumsal yatırımcıları piyasadan uzak tutacaktır. Daha geniş bir ölçekte, mali danışmanlar özellikle yılın ilk yarısında yatırımcıların fonlarını riskli varlıklara aktarma konusunda isteksiz olacaktır. […] En büyük kripto paranın fiyat hareketi her iki yönde de olabilir. Ancak, elverişli bir makroekonomik ortamın oluşması söz konusu olduğunda BTC fiyatı istikrara kavuşabilir ve hatta yükselebilir.

Kemmerer, ayrıca önde gelen finans kurumlarının Bitcoin’in fiyatını yönlendiren ana temel faktör olarak en büyük kripto parayı benimsemesini öngörüyor:

BTC fiyatını yukarı çekebilecek en önemli temel faktörlerden biri benimsemedir. Bu, JPMorgan gibi bir zamanların rahat geleneksel finans kurumlarında bile görülebilir. Finans kuruluşunun kriptoya karşı sert duruşuna rağmen, kurum yumuşuyor ve müşterilerine BTC fonları aracılığıyla risk alma fırsatı sunuyor.

CoinLedge CEO’su, son olarak BTC‘nin 2023’te altın karşısındaki performansına şüpheyle yaklaşıyor. Varlığın enflasyona karşı bir koruma olarak değerli metalden daha iyi performans gösterme potansiyeline sahip olduğuna inanıyor.

Kripto Para Madencisi BitcoinMiningSoftware.com’dan Stefan Ristic

Kripto para madencisi BitcoinMiningSoftware.com’dan Stefan Ristic’e göre, Bitcoin’in 2023’teki fiyat hareketini belirlemede geçmiş fiyat eğilimlerini hesaba katmak, muhtemelen ne bekleneceğine dair bir fikir verebilir. Ristic’in projeksiyonuna göre Bitcoin, 2016/2017 ve 2020/2021 dönemlerine benzer şekilde 10 bin dolar ila 12 bin dolar civarına düşebilir.

Bununla birlikte, Bitcoin’in 2024’teki blok ödülü yarılanması etkinliği, 2024’ün sonlarından 2025’e kadar olası bir boğa koşusu için önemli bir katalizör görevi görebilir:

Sektördeki insanların çoğu bir sonraki yıl daha fazla düşüş bekliyor. Bu modeli daha önce birkaç kez gördük ve büyük olasılıkla aynı itici güç (Bitcoin’in blok ödülü yarılanması etkinliği) tekrar harekete geçecek. 2016/2017 ve 2020/2021’e benzer şekilde, Bitcoin’in 2023-2024’te 10 bin ila 12 bin dolar aralığına düşmesini bekliyorum.

Kripto Para Borsası Netcoins’in Başkanı Fraser Matthews

Kanada merkezli kripto para borsası Netcoins’in başkanı Mathews, 2023 yılında Bitcoin için aşağı yönlü bir görünümün sinyalini verdi. Mathews, Bitcoin’in daha da düşerek 10 bin dolar dolar civarına gerilemesini bekliyor ve en büyük kripto paranın fiyatına olan inancını kaybetme riskiyle karşı karşıya:

2023’te Bitcoin için işler pek parlak görünmüyor. Değerinin daha da düşerek 10 bin dolara gerileyeceği tahmin ediliyor. Bu da mevcut fiyatlardan yüzde 40’lık bir düşüş anlamına geliyor. Eğer bu gerçekleşirse, piyasaya girmek isteyen yatırımcılar için gerçekten üzücü bir haber olacak. Bitcoin şu anda 17 bin dolar civarında alıcı bulunuyor, ancak 2023, birçok insanın fiyata olan inancını kaybettiği gerçek zaman olabilir.

Öte yandan Mathews, Fed’in faiz artırımında frene basmasının Bitcoin‘i 2023’te ayakta tutmak için kritik katalizör olarak işaret etti. Netcoins’in başkanı, ayrıca para politikasında gevşemeye gidilmesini Bitcoin’i istikrara kavuşturabileceğini ve varlığın altınla rekabet edeceğini belirtti.