Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Sektörün Önde Gelen 3 İsmi Konuştu: 2023’te Bitcoin’de Bunları Bekliyorlar!

2023 yılına girerken Bitcoin (BTC) yatırımcılarının gözü 2023'ün nasıl geçeceğindeyken sektörün önde gelen üç ismi 2023 Bitcoin tahminlerini paylaştı.
18:25
28 Aralık 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

2023 yılına girerken kripto para yatırımcıları yeni yılın Bitcoin‘in (BTC) ne yönde etkileyeceğine odaklanmış durumda. Bitcoin’in fiyat performansı, 2022 yılı boyunca varlığı zayıflatan makroekonomik unsurlar gibi farklı faktörlerden etkilendi ve etkilenmeye devam edecek gibi görünüyor. Bu doğrultuda sektörün önde gelen 3 ismi 2023 Bitcoin tahminlerini ve en büyük kripto paranın performansını belirlemesi muhtemel temelleri sıraladılar.

Kripto Veri Yazılımı CoinLedge CEO’su David Kemmerer

Kripto vergi yazılımı CoinLedger’ın kurucularından ve CEO’su David Kemmerer, kripto para borsası FTX’in çöküşü gibi olayların bulaşıcı etkilerine atıfta bulunarak Bitcoin’in 2023’te daha da düşebileceğini söyledi. Bununla birlikte, Bitcoin’in 2022’den daha iyi performans gösterip gösteremeyeceğini belirlerken, yönetici bunun makroekonomik koşullara bağlı olduğunu belirtti:

En azından 2023’ün ilk yarısında, FTX‘in çöküşüyle ilgili bulaşıcılığın boyutu nedeniyle BTC daha düşük seviyelere gerileyebilir. Yatırımcıların şüpheyle yaklaşmaya devam edecekler ve bu durum kurumsal yatırımcıları piyasadan uzak tutacaktır. Daha geniş bir ölçekte, mali danışmanlar özellikle yılın ilk yarısında yatırımcıların fonlarını riskli varlıklara aktarma konusunda isteksiz olacaktır. […] En büyük kripto paranın fiyat hareketi her iki yönde de olabilir. Ancak, elverişli bir makroekonomik ortamın oluşması söz konusu olduğunda BTC fiyatı istikrara kavuşabilir ve hatta yükselebilir.

Kemmerer, ayrıca önde gelen finans kurumlarının Bitcoin’in fiyatını yönlendiren ana temel faktör olarak en büyük kripto parayı benimsemesini öngörüyor:

BTC fiyatını yukarı çekebilecek en önemli temel faktörlerden biri benimsemedir. Bu, JPMorgan gibi bir zamanların rahat geleneksel finans kurumlarında bile görülebilir. Finans kuruluşunun kriptoya karşı sert duruşuna rağmen, kurum yumuşuyor ve müşterilerine BTC fonları aracılığıyla risk alma fırsatı sunuyor.

CoinLedge CEO’su, son olarak BTC‘nin 2023’te altın karşısındaki performansına şüpheyle yaklaşıyor. Varlığın enflasyona karşı bir koruma olarak değerli metalden daha iyi performans gösterme potansiyeline sahip olduğuna inanıyor.

Kripto Para Madencisi BitcoinMiningSoftware.com’dan Stefan Ristic

Kripto para madencisi BitcoinMiningSoftware.com’dan Stefan Ristic’e göre, Bitcoin’in 2023’teki fiyat hareketini belirlemede geçmiş fiyat eğilimlerini hesaba katmak, muhtemelen ne bekleneceğine dair bir fikir verebilir. Ristic’in projeksiyonuna göre Bitcoin, 2016/2017 ve 2020/2021 dönemlerine benzer şekilde 10 bin dolar ila 12 bin dolar civarına düşebilir.

Bununla birlikte, Bitcoin’in 2024’teki blok ödülü yarılanması etkinliği, 2024’ün sonlarından 2025’e kadar olası bir boğa koşusu için önemli bir katalizör görevi görebilir:

Sektördeki insanların çoğu bir sonraki yıl daha fazla düşüş bekliyor. Bu modeli daha önce birkaç kez gördük ve büyük olasılıkla aynı itici güç (Bitcoin’in blok ödülü yarılanması etkinliği) tekrar harekete geçecek. 2016/2017 ve 2020/2021’e benzer şekilde, Bitcoin’in 2023-2024’te 10 bin ila 12 bin dolar aralığına düşmesini bekliyorum.

Kripto Para Borsası Netcoins’in Başkanı Fraser Matthews

Kanada merkezli kripto para borsası Netcoins’in başkanı Mathews, 2023 yılında Bitcoin için aşağı yönlü bir görünümün sinyalini verdi. Mathews, Bitcoin’in daha da düşerek 10 bin dolar dolar civarına gerilemesini bekliyor ve en büyük kripto paranın fiyatına olan inancını kaybetme riskiyle karşı karşıya:

2023’te Bitcoin için işler pek parlak görünmüyor. Değerinin daha da düşerek 10 bin dolara gerileyeceği tahmin ediliyor. Bu da mevcut fiyatlardan yüzde 40’lık bir düşüş anlamına geliyor. Eğer bu gerçekleşirse, piyasaya girmek isteyen yatırımcılar için gerçekten üzücü bir haber olacak. Bitcoin şu anda 17 bin dolar civarında alıcı bulunuyor, ancak 2023, birçok insanın fiyata olan inancını kaybettiği gerçek zaman olabilir.

Öte yandan Mathews, Fed’in faiz artırımında frene basmasının Bitcoin‘i 2023’te ayakta tutmak için kritik katalizör olarak işaret etti. Netcoins’in başkanı, ayrıca para politikasında gevşemeye gidilmesini Bitcoin’i istikrara kavuşturabileceğini ve varlığın altınla rekabet edeceğini belirtti.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
İlgili Yazılar
Dünyaca Ünlü CEO’nun Şok Kripto Para Yorumu: Savaş Kısmındayız!
Dünyaca Ünlü CEO’nun Şok Kripto Para Yorumu: Savaş Kısmındayız!
Son Dakika: CZ Bakın Bu Sefer Kime Çattı! Yeni Hedefi Kim Ve Artık Sonu Geldi Mi?
Son Dakika: CZ Bakın Bu Sefer Kime Çattı! Yeni Hedefi Kim Ve Artık Sonu Geldi Mi?
Terra Classic Luna Yorum: Fiyat Neden Düşüyor? 1 Ocak’ta Yatırımcıyı Ne Bekliyor?
Terra Classic Luna Yorum: Fiyat Neden Düşüyor? 1 Ocak’ta Yatırımcıyı Ne Bekliyor?
Sinyalin Ardından Bitcoin ve Kripto Düşmeye Başladı! BTC Neden Düşüyor?
Sinyalin Ardından Bitcoin ve Kripto Düşmeye Başladı! BTC Neden Düşüyor?
2023’de Yatırım Yapılabilecek En İyi 3 Oyun Altcoin’i
2023’de Yatırım Yapılabilecek En İyi 3 Oyun Altcoin’i
Dikkat! 3 Analistten Aykırı Bitcoin Tahmini: Ayı Piyasası Bu Tarihte Bitebilir!
Dikkat! 3 Analistten Aykırı Bitcoin Tahmini: Ayı Piyasası Bu Tarihte Bitebilir!
Son Dakika! Bitcoin’de Umutlar Yeniden Filizlendi! Beklenen Haber ABD’den Geldi!
Son Dakika! Bitcoin’de Umutlar Yeniden Filizlendi! Beklenen Haber ABD’den Geldi!
Dikkat! Bu Rapor Her Şeyi Özetliyor! Tecrübeli Analistten Ürküten Bitcoin Tahmini Geldi!
Dikkat! Bu Rapor Her Şeyi Özetliyor! Tecrübeli Analistten Ürküten Bitcoin Tahmini Geldi!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Kısa Vadede Buraya! LUNC Coin İçin Şok Edici Hedef! LUNC Neden Yükseldi?
Grafik Konuşuyor: Bu Altcoin Fırsat Bölgesinde!
Tek Başına Yeterli Mi: Bitcoin ve Altcoin’lerde Teknik Analiz!
ApeCoin Bu Hafta Herkesi Şaşırtabilir! APE Alınır Mı?
Dogecoin Fiyat Tahmini: Boğa Formasyonu Var!
Güncel NFT Haberleri
Bunu da Yaptı! 2.7 Trilyon Doları Yöneten Dünyaca Ünlü Şirketten Yeni Kripto Para Hamlesi!
Bu NFT’ler Çıktığı Gün Yüzde 350 Oranında Yükselmişti! Şimdi Neden Can Çekişiyor?
Beterin Beteri Var! O Token’larda Milyonlarca Dolar Kaybettiler!
Bu Altcoin Tüm Olumsuzluklara Rağmen Güçlü Duruyor! İkinci Büyük Ekosistem Oldu!
NFT Dünyasında Pokemon Bilmecesi! Bu Olayın Sonu Nereye Varacak?
Güncel DEFI Gelişmeleri
Minareyi Kılıfına Uyduramadı! Amerika’dan Kripto Para Tutuklaması!
Ünlü Platformdan Dikkat Çeken Rapor: En İyi DeFi Altcoin’i O!
Yüz Milyonlarca Doları Yöneten Şirket Kripto Paralarda Orayı İşaret Etti: Kaya Gibi Sağlam
Kripto Paralarda Kırmızı Alarm! Bu Değer Şubat 2021’den Bu Yana İlk Kez 40 Milyar Doların Altında!
İflas Söylentisiyle Eriyordu! Yeni Hamleyle Altcoin Şimdi Yükseliyor!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022