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Shiba Coin gibi devasa arzlara sahip projelerin fiyatlarını katlayabilmeleri için yakımlara ihtiyaçları var. SHIB bunu yapıyor ancak bugüne kadar beklenen olmadı. Çünkü yakımların çoğu gönüllü ve birkaç milyonluk yakımların yüzlerce yıl devam etmesi haline bu sonuç doğuracağını yatırımcılar da biliyor. Fakat bu yakında değişebilir. Bomba açıklama Shiba Coin fiyatının seneye katlanabileceğini söylüyor.

Shiba Coin Son Dakika

Shib Army haber sitesinin resmi hesabı tarafından kısa süre önce yapılan bir paylaşımda uzun süredir beklenen Shibarium yükseltmesi başladığında SHIB yakma işlemlerinde büyük bir artış olacağı açıklandı. Shibarium, diğer amaçlarının yanı sıra, SHIB rakibi BabyDoge’un geliştiricilerinin şu anda yaptığı gibi, belirli bir işlem ücreti talep ederek ve daha sonra bu ücretleri yakarak SHIB tokenlerini yakabilecek. Layer2 çözümüyle alakalı anonim SHIB geliştiricilerinden biri Ocak ayına işaret etmiş ve yıl bitmeden gerçek bir duyuru paylaşılmayacağını açıklamıştı.

Shibarium ile kendi layer2 çözümünü oluşturacak olan SHIB burada SHIB yakımı için daha fazla alternatif yol arayabilir. Ağdaki işlem ücretlerinin bir kısmının yakıma yönlendirilmesi LUNC tarafından da kullanılan ve toplulukta coşkuya neden olan bir hamleydi. SHIB topluluğunun yakımda ciddi bir artış görebilmesi için elbette yeni ağdaki uygulamalara da yoğun ilgi göstermesi gerekiyor. Çok sayıda balinanın Shiba Coin’e ilgi duyduğunu düşünürsek aktif cüzdan sayısı da göz önünde bulundurulduğunda tüm bunlar imkansız değil.

Shiba Coin Yakım

Shibburn takip servisi tarafından yayınlanan verilere göre, son 24 saat içinde SHIB ordusu 20.120.621 SHIB yaktı. Bu Salı günü yakılan yaklaşık 12.000.000 SHIB ile karşılaştırıldığında %67’lik bir artışı temsil ediyor. SHIB ise yazı hazırlandığı sırada 0,000007987 dolardan alıcı buluyor. Halen istenen seviyeye gelmeyen yakım miktarı farklı çözümler bulunmadığı sürece arzın beklenen daralmayı yaşamayacağını gösteriyor. Birkaç bin dolarlık yakımlarla arzda ciddi düşüşler görmek için onlarca yıl beklemek gerekecek ve SHIB yatırımcılarının çoğu bu kadar beklemek istemeyecektir.

Şimdilik yakım konusunda Shibarium ve SHIBA Metaverse girişimlerinin bir dönem noktasını temsil etmesi umuluyor.