Sizin için 2023'de yatırım yapılabilecek en iyi 3 oyun altcoini'ni derledik. İşte 2023'de satın alınabilecek en iyi 3 oyun altcoin'i.

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2023’de yatırım yapılabilecek en iyi 3 oyun altcoini ile sizlerleyiz. Kripto para piyasasının alt sektörlerinden biri olan oyun sektörü, yüksek potansiyele sahip en hızlı büyüyen sektörlerden biri. Bununla birlikte, piyasa genelindeki son düşüşün ortasında bu oyun altcoin’leri ağır bir bedel ödemek zorunda kaldılar ve büyük oranda değer kaybettiler. İşte boğa döngüsü başlamadan önce uygun bir giriş fırsatı sunabilecek en iyi oyun altcoinleri.

Axie Infinity (AXS)

Axie Infinity‘nin haftalık fiyat grafiği, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 165,37 dolardan bir V tipi tepeden düşüş modelinin en iyi örneğini ortaya koyuyor. Bu düşüş modeli, şu anda 6,67 dolar seviyesinde işlem gören AXS fiyatının yüzde 95,96 oranında düşmesine neden oldu.

Bununla birlikte AXS, son yedi ayda oldukça istikrarlı bir düşüşten geçti ve bu düşüş bir düşen kama modelinin ortaya çıkmasına neden oldu. Teoride bir yükseliş formasyonu olan düşen kama formasyonu, altcoin’in fiyatının hızla toparlanarak yükselebileceğini gösteriyor. Bu nedenle, formasyonun direnç görevi gören trend çizgisinden olası bir yukarı yönde kırılım altcoin’in fiyatının toparlanması için bir öncü işaret olabilir ve altcoin ile ilgilenen yatırımcılar için önemli bir giriş fırsatı sunabilir.

Piyasadaki yatırımcı duyarlılığının toparlanması halinde bu teknik model için ideal fiyat hedefi 25 dolar.

Gala (GALA)

AXS’nin fiyat grafiğine benzer şekilde, oyun altcoin’i projesi Gala‘nın günlük fiyat grafiği bir düşen kama formasyonunun oluşumuna işaret ediyor. Bu altcoin son yedi aydır bu formasyonu sıkı bir şekilde takip ediyor.

GALA fiyatı şu anda 0,017 dolardan işlem görüyor ve bu, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0,8367 dolardan yüzde 97,85 düşüşü yansıtıyor. Bununla birlikte, kripto para piyasasında devam eden belirsizliğin ortasında altcoin’in fiyatı yatay bir seyirde ve fiyatın formasyonun alt trend çizgisinin üzerinde kalmaya çalıştığı görülüyor.

Ayrıca, GALA coin‘in son fiyat hareketinin hızını ve büyüklüğünü yansıtan Göreceli Güç Endeksi (RSI) aşırı satım bölgesine gelmiş durumda. 24 seviyesinde bulunan bu gösterge değeri, satış baskısının aşırı arttığını ve altcoin’in büyük bir indirimle işlem gördüğünü gösteriyor. Bu nedenle gösterge, alıcıların yakında fiyatı destekten yukarı taşıyabileceğini ve fiyatı yükseltebileceğini ortaya koyuyor. Bu destek trend çizgisinden olacak bir yükseliş, alıcıları genel trend çizgisini aşmaya itebilir. Dahası, ideal koşullarda, bu teknik durum GALA fiyatını 0,09 dolar seviyesine götürebilir.

ApeCoin (APE)

ApeCoin fiyatı şu anda 3,62 dolar seviyesinde işlem görüyor ve tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 39,40 doların yüzde 90,79 altında fiyatlanıyor. Son yedi ay içinde ApeCoin fiyatı bir direnç trend çizgisinin etkisi altına girdi. Düşüş trendi baskısı altında altcoin‘in fiyatı bu trend çizgisinden birçok kez aşağı döndü ve bu yatırımcıların rallilerde aktif olarak satış yaptıklarını gösteriyor. Ancak, piyasadaki mevcut kararsızlık nedeniyle, ApeCoin fiyatı son yedi gündür yatay hareket ediyor ve 3,7 dolarlık direnci kırmakta zorlanıyor.

Piyasa genelindeki yatırımcı duyarlılığının toparlanması halinde 3,7 doların üzerinde bir günlük mum kapanışı ApeCoin‘deki yükselişi hızlandırabilir ve fiyatı genel trend çizgisinin üzerine taşıyabilir. Böylesi bir kırılımla altcoin’in fiyatı 9,16 dolara çıkabilir.