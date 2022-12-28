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Dikkat! 3 Analistten Aykırı Bitcoin Tahmini: Ayı Piyasası Bu Tarihte Bitebilir!

Kripto kışı hız kesmeden devam ederken, güncel veriler ve uzmanlar Bitcoin'de (BTC) dip seviyeye henüz ulaşıp ulaşılmadığını analiz ediyor. 
17:20
28 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto kışı hız kesmeden devam ederken, güncel veriler ve uzmanlar Bitcoin’de (BTC) dip seviyeye henüz ulaşıp ulaşılmadığını analiz ediyor.

Bitcoin: Para Akış Modeli!

Kripto para piyasasındaki kaos sona ermiş olsa da, FTX krizinin artçı sarsıntıları, Bitcoin dahil olmak üzere tüm dünyada hala hissediliyor. Bununla birlikte, BTC  tekrar 17.000 seviyesine çıkmak için mücadele ederken, göstergeler BTC’nin 2023’ün ilk yarısında ivme kazanabileceğine işaret ediyor.  kripto para ve borsa analisti Trend Rider, Bitcoin için para akış endeksinin (MFI), varlığın önceki iki dibi ile karşılaştırıldığında benzer bir grafik modeli gösterdiğini  iddia etti. Uzmana göre, bu durum  BTC’nin 1 ila 5 ay arasındaki dönemde olası bir “yükselişin”  habercisi olabilir.

Ayrıca CryptoNoob olarak bilinen diğer bir analist BTC’nin “tarihsel olarak dibi oluşturan aşırı satım bölgesinde” işlem gördüğünü ve bu durumun gelecekte yukarı yönlü bir hareketin olası olduğuna dikkat çekti. Ünlü analist Rekt Capital ise Bitcoin‘in  Aralık ayını 17.150 doların altında kapatabileceğini ve hatta bu seviyedeki kritik direncini geçemediği için daha da düşebileceğini öngörüyor. Bitcoin, an itibariyle 16.683 dolardan işlem görüyor.

Geçmişteki Ayı Piyasaları Ne Anlatıyor?

Halving etkinliğine dikkat çeken uzmanlar, Bitcoin fiyatının yakında dip seviyeye ulaşılacağını vurguluyor. Tarihsel olarak, yarılanmadan 517-547 gün önce bir dibe ulaşıldı. Bir sonraki halving’e sadece 491 gün kaldı.  BTC 1 Ocak 2023’te 19.422 doların üzerinde kapanmazsa, tarihte ilk kez üç aylık mumların dördü de düşüş eğilimi göstermiş olacak.  Bu çeyreğin kapanışına sadece üç gün kaldığından, bu olası görünüyor. Bu nedenle, mevcut ayı piyasası zaten benzeri görülmemiş bir süreçte.  2013-2015 ayı piyasasında dibe ulaşmak, 410 gün sürdü. 2017-2018’de ise 363 gün sürdü.

Bitcoin, Kasım’da bu döngünün en düşük seviyesine indi. Bu durum,  ayı piyasasının 364 gün sürdüğü anlamına gelir. Mevcut ay piyasası ise 413 gündür devam ediyor. Henüz bir dibe ulaşılmadıysa, bu bugüne kadarki en uzun ayı piyasası olacaktır. BTC fiyatı 2014/2015 ayı piyasasında %86 düştü ve 2018’de %83 düştü. Mevcut BTC fiyatı ise tüm zamanların en yüksek seviyesinden %77 düştü. Uzmanlara göre, BTC’nin yeniden ivme kazanması için Fed’in mevcut para politikasından geri adım atması gerekiyor.

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