Tarihi olay, film gibi ama gerçek. Nihayet tutuklandı ancak diğerleri için emsal bir karar olabilir.

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Kripto para piyasalarında sayısız saldırı türü gördük ancak Ekim ayındaki bambaşkaydı. Saldırganlar alışılmışın dışında bir taktik uyguladı. Böylece hem ceza almaktan kurtulacak hem de ganimetin önemli bir kısmını ceplerine indirebileceklerdi. Fakat minareyi çalan, kılıfını uydurdum derken yanıldı. ABD saldırganı tutukladı. Detayları son derece ilginç.

Kripto Para Saldırısı

Mango Markets saldırganı ABD Adalet Bakanlığı’nın “piyasaya manipülasyonu” suçlamasının ardından tutuklandı. Avraham Eisenberg, Ekim ayında bir DeFi platformunu hedef almıştı. Platform, Solana’daki kullanıcıların Solana ağında kripto para alıp satmasına ve ödünç alıp vermelerine olanak tanıyordu. Borsayı MNGO token sahiplerinden oluşan merkezi olmayan özerk bir organizasyon (DAO) yönetiyor. Her şey tam da burada başlıyor. DAO henüz çok yeni bir alan olmasına rağmen “nasıl istismar edilebilir” konusunda zekice bir örnek Avraham sayesinde karşımıza çıktı.

ABD savcılarının Salı günü yaptığı resmi açıklamaya göre, Adalet Bakanlığı Eisenberg’i “piyasa manipülasyonu suçları” nedeniyle suçladı ve tutukladı. Eisenberg ayrıca ikinci bir dosyada ortaya çıktığı üzere emtia dolandırıcılığı ve emtia manipülasyonu ile de suçlanıyor.

DAO Tarihinde İlk

Eisenberg, Mango Markets adlı bir kripto para borsasında sürekli vadeli işlem sözleşmelerinin fiyatının kasıtlı ve yapay olarak manipüle edilmesini içeren bir plan kurguladı. 15 Ekim 2022’de Eisenberg, Mango’nun token fiyatını manipüle etti ve büyük miktarlarda MNGO satın alarak yapay bir ralli başlattı. Şişen fiyat sayesinde tüm lending havuzlarını borç alarak boşaltan Avraham DEX’ten tüm likiditeyi çekti. Tam 110 milyon dolarlık kripto parayı cüzdanına taşıyan saldırgan buradaki zafiyetin “Mango Markets’ın öngörü eksikliği” olduğunu iddia etmişti.

Sistemin manipüle olmaya müsait olduğunu söyleyen Eisenberg bu paranın 47 milyon dolarını “bug point” yani hata tespit ödülü olarak kendisine verilmesini teklif etti. Mango ekibi ise 67 milyon dolarlık varlığın iadesini talep etti ve aldı. Eisenberg ve ekibi ise DAO tarafından onaylanan ödül kılıflı ganimeti cebine doldurdu. Yani hem kasaları boşalttı, hem de kendisine zorunlu olarak 47 milyon dolarlık ödül verilmesini sağladı. Tüm bunları yaparken de hiçbir suç işlemediğini iddia etti. Sonuçta DAO bu ödülü yaptığı oylama neticesinde vermişti ve Eisenberg bunu kendi bakış açısına göre çalmamıştı.

Sonuç olarak minareyi çalan Eisenberg kılıfı uydurmuş gibi görünse de ABD Adalet Bakanlığını ikna edemedi ve tutuklandı.