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Dünyanın en büyük kripto parası üzerindeki güçlü satış baskısı devam ederken, Bitcoin (BTC) bu yazının hazırlandığı sırada 17 bin doların altında seyrediyor. Bitcoin için bir diğer önemli gelişme de balinaların BTC‘ye olan ilgisinin azalmış olması ki bu da ileriye dönük olarak önemli bir endişelendirici işaret olabilir.

Balina Aktivitesi Son 2 Yılın En Düşük Seviyesinde

Bitcoin ağındaki 1 milyon dolar ve üstü değerdeki işlemlerin sayısı son iki yılın en düşük seviyesine gerilemiş durumda. Bu, balinaların ellerindeki BTC‘leri sattıkları ya da alım yapmaya çok az ilgi gösterdikleri anlamına geliyor. Zincir üstü (on-chain) veri sağlayıcısı Santiment konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları belirtti:

Bitcoin fiyatındaki düşüşle balinaların azalan ilgisi arasında oldukça güçlü bir bağ var. Bu grafik BTC fiyatı ve 1 milyon dolardan fazla değerdeki balina işlemlerinin ne kadar yakından ilişkili olduğunu gösteriyor. Fiyat düşmeye devam eder ve bir sıçrama yaşanırsa, bu geçmiş veriler ışığında bir yükseliş sinyali olacaktır.

Öte yandan bu senaryo yalnızca büyük balinalar için değil, orta ölçekli balinalar için de geçerli. BTC ağında 100 bin dolardan daha büyük değerdeki toplam büyük işlem sayısı, 8 bin 40 işlemle yılın en düşük seviyesine geriledi. Bu durum, açık bir şekilde BTC ağındaki düşük balina aktivitesini ve kurumsal aktiviteyi yansıtıyor.

Yatırımcılar Bitcoin Almakla İlgilenmiyor

Bitcoin’deki düşük balina aktivitesinin yanı sıra, zincir üstündeki diğer veriler de yatırımcıların BTC satın almaya olan ilgisinin azaldığını gösteriyor. Kripto para analisti Ali Martinez, IntoTheBlock’un verilerine atıfta bulunarak şunları söyledi:

IntoTheBlock’tan alınan veriler, BTC ağında yeni oluşturulan cüzdan sayısının düşüş trendinde olduğunu gösteriyor. Yeni oluşturulan cüzdan sayısı son yedi gün içinde yüzde 8,16 oranında düştü. Bu ağ aktivitesi, yatırımcıların mevcut fiyatlardan BTC satın almakla ilgilenmediklerini gösteriyor.

Tüm bunlarla birlikte, Bitcoin fiyatındaki volatilite tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi. Bu nedenle BTC fiyatının hangi yönde hareket edeceğini tahmin etmek zorlaşmış durumda. Martinez, bu konudaki görüşünü “Bitcoin iki önemli arz duvarı arasında işlem görüyor. Biri 1.46 milyon cüzdan 915 bin BTC tuttuğu 16 bin 600 dolar, diğeri ise 1.27 milyon cüzdanın 730 bin BTC tuttuğu 17 bin dolar dolar. Bu bölgenin dışına sürekli bir hareket muhtemelen trendin yönünü belirleyecek.” sözleriyle açıkladı.