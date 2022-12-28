On-chain analisti Willy Woo, Bitcoin'de (BTC) ayı piyasasının ne zaman biteceğine, fiyatın ne zaman ve ne şekilde dibe vuracağına dair bir dikkat çeken bir tahminde bulundu.

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Önde gelen zincir üstü (on-chain) analisti Willy Woo, Bitcoin‘de (BTC) ayı piyasasının ne zaman biteceğine, fiyatın ne zaman ve ne şekilde dibe vuracağına dair bir dikkat çeken bir tahminde bulundu.

BTC’de O Faktöre Dikkat Çekti

Willy Woo, bir milyondan fazla Twitter takipçisine Bitcoin ayı piyasasının 2018’dekinden daha uzun, ancak 2015’tekinden daha kısa olacağını düşündüğünü söyledi. Analist, “Aklımdaki asıl soru bu döngünün birikim (konsolidasyon) bölgesinin ne kadar uzun olacağı. Önceki tüm çöküşlere bakıldığında, Bitcoin borsası Mt. Gox’un çöküşü ile 2013’e daha çok benzediği (BTC’nin yüzde 90’ından fazlasının orada işlem gördüğünü hatırlayın) görülüyor. Bu ayı piyasasının 2018’den daha uzun ama 2015’ten daha kısa olacağından şüpheleniyorum.” dedi.

Woo, aldığı BTC’leri en az 155 gün süre ile tutan uzun vadeli Bitcoin yatırımcılarının (LTH’ler) ve aldığı BTC’leri 155 günden daha kısa süre tutan kısa vadeli Bitcoin yatırımcılarının (STH’ler) maliyet temelini gösteren de bir grafik paylaştı. Woo’nun paylaştığı grafik, STH’lerin maliyet tabanının LTH’lerin maliyet tabanının altına düştüğünde piyasanın dibine vurma eğilimi gösterdiğini ortaya koyuyor.

Fiat Para Sistemi ve Bitcoin

Woo, ayrıca ARK Invest’ten Cathie Wood’un tahmini dahil olmak üzere, BTC başına 1 milyon dolarlık fiyat hedefi koyan Bitcoin tahminlerinden bazılarına da değindi. Analist, Wood’un tahmin ettiği gibi Bitcoin’in 1 milyon dolara ulaşması halinde, bunun itibari para sistemini çökertebileceğine dikkat çekti:

Bitcoin fiyatı, BTC başına 1 milyon doların üzerinde olursa çok istikrarsız olabilir (diğerlerinin yanı sıra ARKInvest de BTC başına 1 milyon dolar öngörüyor.) Bu, karşılık gelen kapitalizasyonlarda BTC, fiat için gerçek bir meydan okuyucu haline gelecektir. Dolayısıyla fiat para sisteminin çöktüğü bir fiyat aralığıdır bu.

Woo, Bitcoin fiyatının 1 milyon dolara doğru yükselmesinin, fiat para birimlerinin hakimiyetini korumak için BTC’yi aşağı çekmeye çalışan hükümetlerin savaşına neden olacağını da ekleyerek şunları söyledi: