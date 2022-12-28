2023 yılı yaklaşırken kripto dünyasında da önemli hamleler gelmeye devam ediyor. Solana tabanlı proje bu ağa geçeceğini açıkladı.

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Polygon, Ethereum blok zinciri için bir katman-2 ölçeklendirme çözümü olarak hizmet veriyor. Ethereum’un çeşitli işlemlerine hizmet eder. Ayrıca, merkezi olmayan uygulamalar (dApps) ve akıllı sözleşmelerle ilgili ölçeklenebilirliğini geliştirmeye yardımcı olur.

Proof-of-stake (PoS) konsensüs mekanizmasını kullanır. Geçtiğimiz hafta olumlu Polygon haberleri vardı. Solana blok zincirindeki en büyük Non-fungible Token (NFT) koleksiyonlarından biri olan y00ts, 2023’ün ilk çeyreğinde Polygon ağına geçeceğini açıkladı.

Polygon Destekten Zıplıyor

MATIC fiyatı 21 Eylül’den bu yana yükselen bir destek çizgisi boyunca artmıştı. Yukarı yönlü hareket 5 Kasım’da 1,30 dolarlık maksimum fiyata ulaştı. Ancak, fiyat kısa bir süre sonra düştü ve ardından 16 Aralık’ta destek çizgisinden ayrıldı ve 19 Aralık’ta minimum seviye olan 0,75 dolar fiyatına yol açtı. Bu, yükseliş yapısının artık sağlam olmadığının bir işaret olabilir.

Ancak, MATIC 19 Aralık’ta 0,77 dolarlık yatay destek seviyesinde sıçradı (yeşil simge). RSI da aynı anda sıçradı ve aşağıda bulunan 50 çizgisine yaklaşıyor.

Arıza ve ardından gelen sıçrama nedeniyle, Ocak ayı için en olası MATIC tahmini, başka bir düşüşten önce destek hattının direnç olarak doğrulanması olabilir. Bu aynı zamanda günlük RSI’ın 50 çizgisini direnç olarak doğrulamasına neden olabilir (kırmızı daire). Çizginin geri kazanılması, gelecekteki fiyat eğiliminin bunun yerine yükseliş olduğunu gösterebilir.

Düşüşten Önce Rahatlama Rallisi Mi Var?

Altı saatlik grafikteki teknik analiz, Polygon fiyatının 20 Aralık’ta azalan bir direnç çizgisinden çıkarak devam eden kısa vadeli ralliyi başlattığını gösteriyor. Kırılımdan önce altı saatlik RSI’da (yeşil çizgi) bir yükseliş sapması yaşandı. Şimdi, RSI 50’nin üzerine çıkarak yukarı yönlü hareketini sağlamlaştırdı ve yükseliş farklılığı yönünde onayını aldı.

MATIC token fiyatı şu anda 0,382 Fib geri çekilme direnç seviyesinde 0,83 dolar dirençle karşı karşıya. Bunun üzerine çıkmayı başarırsa, mevcut fiyatın üzerinde direnç olmaması nedeniyle artış oranı 0,87 dolara doğru hızlanabilir.

Oraya ulaşırsa, uzun vadeli yükselen destek hattını doğrulayabilir ve daha sonra buna bağlı olarak, Ocak ayı için en olası MATIC fiyat tahminleri incelendiğinde bunlardan bir tanesi aşağı doğru bir hareketin gerçekleşmesi olabilirmiş gibi görünüyor.

Bu süreçte 0,87 dolarlık alanın ve yükselen destek hattının geri kazanılması, bunun yerine trendin yükselişte olduğu anlamına gelebilir. Sonuç olarak, en olası MATIC fiyat analizlerine bakıldığında 0,87 dolara doğru yukarı doğru bir hareket ve ardından 0,77 dolarlık destek alanından bir bozulmaya neden olan başka bir düşüş yaşanılabilir. 0,87 dolarlık alanın geri kazanılması bu düşüş tahminini geçersiz kılabilir ve yeni zirvelerin yolda olduğunu gösterebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.