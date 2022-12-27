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İşte Şimdi Zamanı! Bitcoin’in Tarihinde Bir İlk Olacak!

Olmaz olmaz denilen ne varsa oldu. Bu da olur mu? Bitcoin için tarihi sınav.
22:40
27 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kral kripto para birimi kısa tarihine rağmen oldukça hızlı büyüdü ve yüz milyonlarca insana ulaştı. 2022 yılında ise olağanüstü olayların bir sonucu olarak ciddi anlamda negatif performans gösterdi. Birçok ilki bu sene yaşadık. Çok sayıda on-chain metrik dip bölgede olmasına rağmen BTC fiyatı halen düşüyor ve bunu yapmaz denilen ne varsa yaptı. Sırada bu mu var?

Bitcoin İçin Bir İlk Olacak

Eğer Bitcoin fiyatı Aralık ayı kapanışını 19.422 doların üzerinde yapmazsa tarihinde ilk kez 4 çeyrek üst üste kayıplar kapatmış olacak. Tarihi boyunca böyle bir şey daha önce olmamıştı. Bu yıl birçok ilki yaşadığımız için bu serinin de bozulması şaşırtıcı olmayacaktır. Ancak eğer kral kripto para birimi düşüşü sona erdirecekse bu seri iyi bir fırsat olabilir. Şimdiye kadar, BTC tarihinde yalnızca iki yılda 4 üç aylık mumdan 3’ü düşüş eğilimi göstermiştir. Bu durum birkaç gün içinde değişebilir.

Derin bir kripto para birimi kışı olan 2022, Bitcoin’i ve daha geniş kripto para piyasasını daha önce keşfedilmemiş bölgelere götürdü. Örneğin, tarihte hiçbir zaman BTC fiyatı, uzun vadeli bir ayı piyasası sırasında bir önceki döngüde belirlenen tüm zamanların en yüksek seviyesinin (ATH) altına düşmemiştir. Ancak bu yıl Bitcoin, 2017’nin sonlarında belirlenen 20.000 dolarlık tarihi ATH’nin altına düştü. Bu özellikle bir çok yatırımcının güvendiği bir husustu ancak fiyat halen 20.000 doların altında kalmaya devam ediyor.

Kripto Paralar İçin 2022

Tam anlamıyla bir kabustu ve Fed’in eşine az rastlanır agresif faiz artışlarından tutun, milyarlık hack vakalarına ve LUNA iflasına kadar sayısız facia yaşadık. FTX çöküşü ise son dokunuş gibi oldu. Bu yıl BTC tarihinde yaşanmamış daha fazla şeyin gerçek olduğunu gördük. Mesela Bitcoin hiçbir zaman 50 aylık hareketli ortalamanın altında bir aylık mum kapatmamış olmasıydı. Bu da oldu. Ayrıca, haftalık grafikte, 200 haftalık hareketli ortalamanın (200W MA) altına çok nadiren inmiştir. Ancak, bu yıl 28 haftadır bu çizginin altında işlem görüyor.

Uzun vadeli BTC grafiklerindeki bu tarihsel emsallere yakında bir başkasının katılma olasılığı yüksek. Bitcoin’in tarihinde ilk kez, 4 üç aylık mum da düşüş eğilimi gösterebilir. Popüler kripto para analisti Jason Pizzino da Bitcoin üç aylık grafiğindeki bu benzeri görülmemiş gelişmeyi ele aldı. Tüm tarihsel üç aylık dönemlerin ROI’sini dahil ettiği bir tablo sundu ve tartıştı.

Buna ek olarak, kripto para piyasası için en kötü dönemlerin şimdiye kadar 4 yıllık bir ritimde ortaya çıktığını not ediyoruz: 2014, 2018, 2022. Bu, Bitcoin’in her 4 yılda bir gerçekleşen yarıya inme öyküsüne de uymaktadır. Ayrıca, tablodaki verilere göre, en zayıf dönemleri takip eden yılların baskın bir yatay eğilim ile oldukça ortalama bir fiyat hareketine sahip olduğunu görüyoruz. Hem 2015 hem de 2019’da iki çeyrek yeşil, iki çeyrek de kırmızı renkteydi. Yalnızca takip eden iki yıl (ilk yarılanma yılı dahil) yeşil çeyreklerin çoğunluğuna ve büyük BTC fiyat artışlarına sahipti. Buna göre 2023 yılı birikimin olduğu genellikle yatay seyreden bir dönem olabilir. 2024 yılındaki halvingten sonra veya bu dönemde yeni boğa sezonunun başlaması tarihsel olarak daha mümkün görünüyor.

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