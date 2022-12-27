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SHIB yatırımcıları zor geçen bir yılın ardından altcoinlerin genelinde göre daha az kayıp yaşadıkları için mutlu. Birçok kripto para %95’i aşan kayıplar yaşarken SHIB bu yıl birçok ralli yaşadı. Ancak halen ATH seviyesinden uzak. Peki 2023 yılında Shiba Coin yatırımcılarını neler bekliyor? Önümüzdeki yıl fiyatta ciddi bir yükseliş yaşanır mı? En önemlisi 2023 yılında SHIB 1 dolar olur mu?

2023 Shiba Coin Tahminleri

Binance, Shiba Inu’yu 2022 için en çok izlenen ilk üç kripto para biriminden biri olarak seçti ve en yüksek piyasa değerine sahip iki kripto olan Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) ile aynı gruba dahil oldu. Buna ek olarak, 2022’de SHIB, sahiplerinin sayısında, burn oranında, balina işlemlerinde ve toplam işlem hacminde bir artış gördü ve tüm bunlar yatırımcıların 2023 yılına dair beklentilerini artırdı. Sadece bu yıl 100 bin yeni SHIB yatırımcısı kervana katıldı.

Yapay zekâ algoritması tarafından yapılan 2023 fiyat tahmini SHIB için 0,000008071 dolar oldu. Bu algoritma mevcut teknik verileri ve geçmiş fiyat hareketlerini inceleyerek popüler meme tokenin önümüzdeki yılın ilk ayında ulaşacağı fiyatı hesaplıyor.

Shiba Coin 1 Dolar Olur Mu?

Çok büyük bir mucize olmadığı sürece kesinlikle Shiba Coin 1 dolar olmayacak. Geçtiğimiz yılın 14 Temmuz’unda aynı şeyi söylediğimde SHIB daha az yatırımcı tarafından biliniyordu. 2021 Mart, Nisan ayından bu yana Shiba Coin’i yakından takip eden biri olarak bunu net biçimde söyleyebilirim, SHIB bu fiyattan 10x yapabilir ancak 1 dolar seviyesine ulaşması Bitcoin’in önümüzdeki yıl 10 milyon doları görmesiyle benzer bir ihtimaldir. Önceki “Shiba Coin 1 Dolar Olur Mu?” makalesinde açıkladığım gibi mevcut arz bunu imkansız hale getiriyor.

Dogecoin (DOGE) 2021’de tüm zamanların en yüksek fiyatı olan 0,76 dolara ulaştı ve o zaman 100 milyar dolara yakın bir piyasa değerine sahipti. En iyimser senaryoda bile, Shiba Inu’nun aynı piyasa değerine ulaşabilmesi için fiyatının yaklaşık 90 kat artması gerekecektir. Yani Shiba Coin bundan sonraki boğa sezonunda eğer Dogecoin’in 100 milyar dolarlık piyasa değeri rekorunu kırarsa ancak 90 kat artmış olacak.

Şu anda dolaşımda olan toplam 549.063.278.876.302 SHIB arzı dikkate alındığında, SHIB fiyatının istenen 1 dolar seviyesine ulaşabilmesi için piyasa değerinin 549,06 trilyon dolar olması gerekir. Bu, tüm dünya piyasasının piyasa değerinin (81,359 trilyon dolar) yaklaşık yedi katıdır ve bunun gerçekleşmesi olası değildir. Ayrıca yatırımcıların elinde milyonlarca Shiba Coin olduğu senaryoda arzın 1,10,100 milyar seviyesine düşmesi de imkânsız. Yani SHIB sizi 1 milyon Shiba Coin tuttuğunuz için dolar milyoneri yapamaz. Dogecoin 1 dolar olabilir hatta teknik olarak 10 dolar olması bile güzel bir boğa sezonunda mümkündür. En büyük altcoin konumuna yükselir ve teknik olarak 10 doları görür. Ancak teknik olarak SHIB yukarıdaki arz sorunundan dolayı 1 doları asla göremez.

Peki yakım yapılıyor yine de göremez mi? Evet göremez, günlük on milyonlarca SHIB de yakılsa 549 trilyonluk arz yaka yaka bitebilecek bir arz değildir. Daha da önemlisi cüzdanlarda hodl için tutulan trilyonlarca SHIB var. Bunların yakılması nasıl mümkün olacak? Temel matematik tüm kripto para yatırımcılarının aşina olması gereken bir şey.

Peki önümüzdeki yıl kaç dolar olabilir? Layer2 çözümü ve metaverse alanındaki devam eden çalışmaları önümüzdeki aylarda SHIB ekibinden önemli müjdeler duyacağımızı gösteriyor. Eğer Bitcoin artık düşüşünü sona erdirirse bu süreçte SHIB fiyatı mevcut seviyesinden 3-4 kat yükselme imkanı bulabilir.

Son olarak geçtiğimiz yıl SHIB 1 dolar olmaz dediğimiz makaledeki yorumlara göz atmanızı tavsiye ederim. 2022 sonu için 1 dolar hedefi veren ve buna inanan yatırımcılar aynı şeyi 2023 için söylemeye devam ediyor ve “gerçekçi olmayan hedefler” göz göre göre hayal kırıklığı yaşamalarına neden olacak.