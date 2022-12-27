Okuma Süresi: 2 Dakika

Fan token alanındaki en büyük girişim Socios tarafından başlatıldı ve yatırımcılara ciddi kazançlar getirdi. Ancak haberi al olayı sat hikayesi burada da gerçek oldu. Daha önce de söylediğimiz gibi Chiliz gibi fan tokenler genellikle sezonluk hareketler yapar. Herhangi bir takımın şampiyonluğu kesinleştiğinde genelde yukarı yönlü fiyatlaması da bitmiş oluyor bunun en yakın örneği Arjantin oldu.

Chiliz Coin

Chiliz (CHZ), 50 gün içinde %64’e varan oranda değer kaybettiği için düşüş eğiliminde görünüyor. Bununla birlikte, kullanıcılar favori spor takımlarından özel bilgi ve haber parçalarını paylaşmak ve ayrıca en son haberlerle ilgili görüşlerini özgürce paylaşmak için platformdan halen yararlanmaya devam edebiliyorlar. Yani fiyat düşüşü platformdaki hizmetlerde bir aksamadan kaynaklı değildi. 2022 FIFA Dünya Kupası, öncesinde CHZ ciddi bir ivme kazandı ancak beklentiyi satın alanlar olayda satış yaptı.

CoinMarketCap’e göre, CHZ %70 oranında düştü ve yazı hazırlandığı sırada 0,1085 dolardan alıcı buluyor. Bu senaryoda, satıcılar açıkça üstünlüğe sahipken, alıcılar talep noktasında istikrarın yeniden geri kazanılmasını bekliyor.

2023 Chiliz Coin Yorum

Ağustos ayından bu yana 0,1637 ila 0,29 dolar arasında seyreden fiyat, satıcıların direnç seviyelerindeki ataklarıyla negatif seyrediyor. CHZ için RSI değeri 20 Kasım’da 50’nin altına düştü yani nötr bölge yaklaşık 1 ay önce kaybedildi ve aşırı satışlar başladı. CMF de aynı dönemde önemli ölçüde aşağı yönlü hareket etti ve büyük miktarda sermaye piyasadan çekildi. Kritik destek bölgesi olan 0,107 dolar korunsa da henüz geriye dönüş başlamadı. Satıcılar, bu ay direnç olarak çalışan 21 dönemlik MA göz önüne alındığında, fiyatı 0,088 ve 0,073 dolar bölgesine kadar çekebilir. Yani henüz CHZ Coin almak için doğru zaman gibi görünmüyor.

Fakat önümüzdeki yıla dair pozitif beklentiler var. Özellikle liglerin ikinci yarı sonuna doğru fan tokenlere ve Socios’un sunduğu hizmetlere ilgi yeniden artabilir. Bununla birlikte yeni takım anlaşmaları da fiyat için iyi bir katalizör olabilir. Traders Union kripto analisti Anton Kharitonov’a göre, Chiliz Coin önümüzdeki yıl 0,00558 dolar ile 0,0167 dolar arasında hareket edecek.