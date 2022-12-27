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Büyük Çöküş! Ünlü Yatırımcı: O Altcoin’e İnanmak Noel Baba’ya İnanmak Gibi!

Önde gelen yatırımcı Mike Alfred, FTX'in çöküşünün ardından gündemden düşmeyen o altcoin'e inan yatırımcıların durumunu Noel Baba'ya inanan çocukların durumuna benzetti.
18:00
27 Aralık 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Popüler kripto para blog yazarı Ivan on Tech, kişisel Twitter hesabından Solana‘nın (SOL) piyasa değeri bakımından Tron (TRX) ve Shiba Inu’nun (SHIB) altına düştüğüne dikkat çekti. Önde gelen yatırımcı Mike Alfred ise SOL’a inan yatırımcıların durumunu Noel Baba’ya inanan çocukların durumuna benzetti.

SHIB, SOL’u Geçti

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in verilerine göre, Solana şu anda piyasa değeri bakımından en büyük 20 kripto para listesinde 16’ncı sırada yer alıyor. Shiba Inu bir basamak daha yükselerek 15’nci sırada yer alırken, Tron‘un TRX’i 14’ncü sırada yer alıyor.

SHIB ve SOL’un piyasa değerleri sırasıyla 4.55 milyar dolar ve 4.7 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Her iki altcoin’in işlem hacimleri arasında da büyük bir fark olduğu, SOL’un ikinci en büyük köpek temalı kripto paranın önünde yer aldığı görülüyor.

Kripto para blog yazarı Ivan on Tech, Solana üzerine inşa edilen projelerin  diğer EVM L2’lere geçiş yapacağına inandığını belirterek SOL’un durumunu EOS’a benzetti. EOS, EOS 2.0’ın yayına girmesine rağmen beklenen etkiyi yaratamadı ve piyasa değeri düzenli olarak eridi. EOS, bu yazının hazırlandığı sırada 963.6 milyon dolar piyasa değeri ile en büyük 39’ncu kripto para.

“Solana’ya İnanmak Noel Baba’ya İnanmak Gibi”

İsveçli kripto para araştırmacısı Eric Wall, Solana’da kilitli toplam değerin (TVL) geçtiğimiz yıl içinde ulaştığı 12 milyar dolardan 400 milyon doların altına düştüğüne dikkat çekti. Şu anda Solana Blockchain’in TVL’si 215 milyon dolar seviyesinde bulunuyor ve düşüşün devam ettiği görülüyor.

BitBoy olarak da bilinen kripto blog yazarı Ben Armstrong, Solana’nın du durumuna ilişkin yorum yaptı. Ayrıca iki büyük NFT projesinin platformdan ayrıldığını paylaştı ve takipçileri için Solana’nın ölüp ölmediğini düşündüklerini soran bir anket başlattı. Önde gelen yatırımcı Mike Alfred dün SOL’a inan yatırımcıların durumunu Noel Baba’ya inanan çocukların durumuna benzetti.

Solana, kripto para borsası FTX‘in çöküşünün ardından büyük bir darbe aldı. Kasım ayının başında yaşanan bu olaydan bu yana SOL fiyatı yüzde 50’nin üzerinde düştü. FTX’in kurucusu ve eski CEO’su Sam Bankman-Fried, Solana’nın büyük bir destekçisiydi ve birden fazla girişimi aracılığıyla Solana’ya büyük yatırımlar yapmıştı.

FTX’in çöküşünü tetikleyen kardeş ticaret şirketi Alameda Research, 1.2 milyar dolar değerinde SOL satın almış ve ayrıca bu token’da 1.15 milyar dolar tutuyordu.

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