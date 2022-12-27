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Terra Classic’te (LUNC) Bayram Havası! ABD’li Akademisyenden Sihirli Değnek! Hazır Olun!

Terra Classic (LUNC) topluluğu yeniden diriliş projesi kapsamında çarpıcı adımlar atarken, güncel gelişmeler açıklanan yol haritasının takip edildiğini ortaya koyuyor.
15:20
27 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Terra Classic (LUNC) topluluğu yeniden diriliş projesi kapsamında çarpıcı adımlar atarken, güncel gelişmeler açıklanan yol haritasının takip edildiğini ortaya koyuyor.

Kritik Teklif, Büyük İlgi Gördü!

Terra Classic,  yatırımcının odak noktası olmaya devam ederken son zamanlarda ortaya çıkan sürpriz ralliler heyecan yarattı. Kripto para piyasalardaki istikrarsızlığa rağmen LUNC, 14 Aralık’tan bu yana ilk kez 27 Aralık itibariyle 1 milyar dolarlık bir piyasa değerine ulaştı. Bu kritik dönüm noktası, 26 Aralık’ta başlayan rallinin ardından geliyor. LUNC, son 24 saatte %13,95 ve önceki haftaya göre %27,26 artışla an itibariyle 0,00017 dolardan işlem görüyor. LUNC’un toplam piyasa değeri  1,014. 100 dolar. LUNC, son bir haftada değerine 220 milyon ekledi. Son ralli, topluluk tüm LUNC yakmalarının %50’sini topluluk geliştirme havuzuna taşıma kararını iptal eden yeni bir planı oylarken meydana geldi. LUNC topluluğu içinde meydana gelen tartışmaların ardından, Drexel Üniversitesi bilgisayar bilimleri doçenti Ed Kim tarafından ortaya atılan yeni bir öneri büyük ilgi görüyor. Teklif 11168, oylamaya açıldı. Bu olumlu gelişme,  Terra Classic’in fiyatını artıran faktörlerden biri.

Bir bütün olarak topluluk, birkaç farklı proje planlayarak  LUNC’u yeniden ayağa kaldırmaya odaklıyor. Bu süreçte en önemli adım ise yakım oranlarının artırılması. Özellikle, Terra Classic’in fiyatı, birçok platformdan gelen yakım destekleriyle artmaya devam ediyor. Binance, LUNC spot ve marj işlem ücretlerinde yakım mekanizmasını uygulamaya başladı. TradingView’deki analistler de LUNC için iyimser bir tablo çiziyor. Stratejistler, teknik görünümün iyi olduğuna işaret etti. Önde gelen platformlardan PricePredictions  1 Ocak 2023 tarihinde LUNC’un 0,000126 dolar seviyesinde işlem göreceğini belirtiyor.

Yakımlar, İvme Kazandı!

LUNC’un  arzının azalmasını sağlamak için birçok platformdan  gelen katkılarla yakım kampanyası sürdürülüyor. Terra topluluğu hafta sonu 15 milyondan fazla token’ın yakıldığını açıkladı. En son yakımların ardından, toplam yakılan token sayısı  36.227.954.281’e (36.2 milyar) ulaştı. Geçen Cuma, bir Terra doğrulayıcı, varlığın 0,01 dolara ulaşması için yakılması gereken token sayısı hakkında önemli bilgiler paylaştı. LUNC’un bu seviyeye ulaşması için 2 trilyon token’ın yakılması gerekiyor.

CoinMarketCap topluluğu ise bu konuda daha iyimser bir tablo çiziyor. Topluluk, LUNC’un Aralık sonunda  0,0002582 dolardan işlem göreceğini belirtti. Bununla birlikte, CoinCodex tahminine göre, Terra Classic, sene sonunda 0,000106 dolardan işlem görecek. Bu da LUNC fiyatının düşeceği anlamına geliyor

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