Üstesinden gelinmesi gereken zorluklar olsa da Cardano (ADA), Solana (SOL) ve Avalanche (AVAX) üzerinde bazı önemli durumlar söz konusu. Şimdi gelin Ethereum'un ana rakipleri için 2023'ün nasıl görünebileceğine bakalım.

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2022, Ethereum‘un (ETH) en güçlü rakipleri içi kötü bir yıl olarak kayıtlara geçti. Her ne kadar 2021’in en önemli yıldızları olsalar da, son aylarda diğer altcoin’lerle birlikte ayı piyasasından olumsuz yönde etkilendiler.Peki bu durum 2023’te değişebilir mi? 2023’de kripto para piyasasının yükselişine beklentilerin ağırlıklı olarak Polygon (MATIC) ve Arbitrum gibi ETH’nin ağında ölçeklenebilirlikle bağlantılı projeler üzerine yoğunlaştığı görülüyor. Surge’ün 2023 yılında gerçekleşmesi planlandığından ve önde gelen akıllı sözleşme platformuna daha ölçeklenebilir bir Blockchain getirecek güncelleme olacağından, bu konunun yaygınlaşması ve altcoin’lerin olası bir kapitalizasyon yükselişine yönlendirmesi bekleniyor. Ancak bu, Ethereum katili olarak gösterilen projelerin yükselmeyeceği anlamına gelmiyor. Üstesinden gelinmesi gereken zorluklar olsa da Cardano (ADA), Solana (SOL) ve Avalanche (AVAX) üzerinde bazı önemli durumlar söz konusu. Şimdi gelin Ethereum’un ana rakipleri için 2023’ün nasıl görünebileceğine bakalım.

Cardano (ADA)

İlk sırada bu listenin en eski altcoin’lerinden biri olan Cardano (ADA) yer alıyor. Cardano, 2017 yılında piyasaya sürüldü ve Blockchain endüstrisindeki en güçlü topluluklardan birine sahip. ADA, 2022 boyunca 2021’in Eylül ayında ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesinden yüzde 90’dan fazla düşmesine rağmen piyasadaki en cazip stake programlarından biriyle ağdaki doğrulayıcıları korumaya devam ediyor.

Dahası, kripto para piyasasındaki en gelişmiş Blockchain’lerden birine sahip olan Cardano 4 bin akıllı sözleşme seviyesini geçmeyi başardı. Bu geliştiricilerin altcoin’e olan ilgilerini ortaya koyuyor. Solana’nın büyük düşüşünün hemen ardından ADA potansiyel bir kapitülasyonda yükselmiş için daha da fazla alan kazanmış oldu.

Ayrıca, 2023’te stablecoin’lerin Cardano ağında ulaşması ve bunun kripto para için bir yükseliş katalizörü olması bekleniyor. Sonuçta, daha fazla stabilcoin’in varlığı ağın merkeziyetsiz finans (DeFi) alanında kilitli toplam değeri (TVL) artırmaya devam etmesine neden olabilir.

Bununla birlikte, bir stablecoin’in karanlık tarafı da Cardano’nun başına bela olabilir. 2022’de kripto para piyasası, bir token’ın ABD doları ile paritesini korumak kolay bir iş olmadığından, stablecoin’lerle çalışan projelerin nasıl zarar gördüğüne tanık oldu. Waves, Terra Classic ve Tron stablecoin’leri nedeniyle büyük başarısızlık gösterdiler ve bu, gelecek yıl Cardano için en büyük dezavantaj olabilir.

Solana (SOL)

Hiç şüphesiz Solana, bu listenin en çok tartışılan altcoin’lerinden biri ve bunun tek nedeni ağın sürekli kesintilerle gündeme gelmesi değil. Altcoin, Sam Bankman-Fried (SBF) tarafından desteklenen bir kripto para olduğu için sert şekilde düştü ve girişimcinin şirketleri yalnızca Solana’ya değil, aynı zamanda ekosistemindeki altcoin projelerine de büyük miktarda para yatırdı. Ancak bu durum Solana’nın NFT sektöründeki büyümesini etkilemedi. Ethereum’un ardından Solana’nın ağı bu piyasada liderliğini korudu. Elbette, Solana’nın hızlı bir ağa ve düşük işlem ücretlerine sahip olduğu unutulmamalı; bu, altcoin’e özgü olmasa da yine de çekici bir özellik.

Öte yandan 2023’te Solana yalnızca bu noktalara bağlı kalmayabilir, çünkü bu altcoin için bir yükseliş faktörü olmayabilir. NFT piyasası daha fazla olgunluk arıyor, bu nedenle 2021’deki gibi yüksek seviyeler görülmeyebilir ve bu, ölçeklenebilirliğin tek başına potansiyel bir kapitülasyonun ardından Solana’nın lehine olmayabilir.

Avalanche (AVAX)

Avalanche da 2022’deki çöküşlerinden olumsuz etkilenen altcoin’lerden biriydi. Terraform Labs imparatorluğunun Mayıs ayında çöktüğünde AVAX yüzde 30 değer kaybetti. Aslında bu, altcoin sahipleri için büyük korkuya neden oldu. Altcoin, 32,50 dolar seviyesine ulaştığı 2021’in Eylül ayından bu yana düşüyor.

Düşüş, yatırımcıların Luna Foundation Guard (LFG) tarafından tutulabilecek bir AVAX satışından korkmaları nedeniyle gerçekleşti. Vakıf, altcoin’i çöken algoritmik stablecoin’i UST’nin dolar sabitini (peg) koruyan varlıklardan biri olarak tutmak için 70 milyon doların üzerinde AVAX alımı yapmıştı. Ancak bu durum, Avalanche ekibinin 2023 yılında Ethereum rakibinin öne çıkmasına yardımcı olabilecek önemli ortaklıklar ve ağı çevreleyen geliştirmelerin önüne geçmedi. Buna dikkate değer bir örnek olarak, Avalanche ile uyumlu olmasının yanı sıra diğer EVM uyumlu Blockchain ekosistemlerine de uyarlanabilen kripto para cüzdanı Core’un gelişi gösterilebilir.

Cüzdan, kripto para piyasasının önde gelen borsalarından biri olan Coinbase’in bile dikkatini çekti. Bitcoin ve altcoin ticaret platformu artık kullanıcılarına DeFi, NFT’ler ve transferlerde kullanılmak üzere Core uzantısında parayı kripto paraya dönüştürmek için yeni bir seçenek sunuyor.