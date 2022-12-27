Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   2023 Beklentileri: Solana (SOL), Avalanche (AVAX) ve Cardano (ADA)

2023 Beklentileri: Solana (SOL), Avalanche (AVAX) ve Cardano (ADA)

Üstesinden gelinmesi gereken zorluklar olsa da Cardano (ADA), Solana (SOL) ve Avalanche (AVAX) üzerinde bazı önemli durumlar söz konusu. Şimdi gelin Ethereum'un ana rakipleri için 2023'ün nasıl görünebileceğine bakalım.
14:40
27 Aralık 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 4 Dakika

2022, Ethereum‘un (ETH) en güçlü rakipleri içi kötü bir yıl olarak kayıtlara geçti. Her ne kadar 2021’in en önemli yıldızları olsalar da, son aylarda diğer altcoin’lerle birlikte ayı piyasasından olumsuz yönde etkilendiler.Peki bu durum 2023’te değişebilir mi? 2023’de kripto para piyasasının yükselişine beklentilerin ağırlıklı olarak Polygon (MATIC) ve Arbitrum gibi ETH’nin ağında ölçeklenebilirlikle bağlantılı projeler üzerine yoğunlaştığı görülüyor. Surge’ün 2023 yılında gerçekleşmesi planlandığından ve önde gelen akıllı sözleşme platformuna daha ölçeklenebilir bir Blockchain getirecek güncelleme olacağından, bu konunun yaygınlaşması ve altcoin’lerin olası bir kapitalizasyon yükselişine yönlendirmesi bekleniyor. Ancak bu, Ethereum katili olarak gösterilen projelerin yükselmeyeceği anlamına gelmiyor. Üstesinden gelinmesi gereken zorluklar olsa da Cardano (ADA), Solana (SOL) ve Avalanche (AVAX) üzerinde bazı önemli durumlar söz konusu. Şimdi gelin Ethereum’un ana rakipleri için 2023’ün nasıl görünebileceğine bakalım.

Cardano (ADA)

İlk sırada bu listenin en eski altcoin’lerinden biri olan Cardano (ADA) yer alıyor. Cardano, 2017 yılında piyasaya sürüldü ve Blockchain endüstrisindeki en güçlü topluluklardan birine sahip. ADA, 2022 boyunca 2021’in Eylül ayında ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesinden yüzde 90’dan fazla düşmesine rağmen piyasadaki en cazip stake programlarından biriyle ağdaki doğrulayıcıları korumaya devam ediyor.

Dahası, kripto para piyasasındaki en gelişmiş Blockchain’lerden birine sahip olan Cardano 4 bin akıllı sözleşme seviyesini geçmeyi başardı. Bu geliştiricilerin altcoin’e olan ilgilerini ortaya koyuyor. Solana’nın büyük düşüşünün hemen ardından ADA potansiyel bir kapitülasyonda yükselmiş için daha da fazla alan kazanmış oldu.

Ayrıca, 2023’te stablecoin’lerin Cardano ağında ulaşması ve bunun kripto para için bir yükseliş katalizörü olması bekleniyor. Sonuçta, daha fazla stabilcoin’in varlığı ağın merkeziyetsiz finans (DeFi) alanında kilitli toplam değeri (TVL) artırmaya devam etmesine neden olabilir.

Bununla birlikte, bir stablecoin’in karanlık tarafı da Cardano’nun başına bela olabilir. 2022’de kripto para piyasası, bir token’ın ABD doları ile paritesini korumak kolay bir iş olmadığından, stablecoin’lerle çalışan projelerin nasıl zarar gördüğüne tanık oldu. Waves, Terra Classic ve Tron stablecoin’leri nedeniyle büyük başarısızlık gösterdiler ve bu, gelecek yıl Cardano için en büyük dezavantaj olabilir.

Solana (SOL)

Hiç şüphesiz Solana, bu listenin en çok tartışılan altcoin’lerinden biri ve bunun tek nedeni ağın sürekli kesintilerle gündeme gelmesi değil. Altcoin, Sam Bankman-Fried (SBF) tarafından desteklenen bir kripto para olduğu için sert şekilde düştü ve girişimcinin şirketleri yalnızca Solana’ya değil, aynı zamanda ekosistemindeki altcoin projelerine de büyük miktarda para yatırdı. Ancak bu durum Solana’nın NFT sektöründeki büyümesini etkilemedi. Ethereum’un ardından Solana’nın ağı bu piyasada liderliğini korudu. Elbette, Solana’nın hızlı bir ağa ve düşük işlem ücretlerine sahip olduğu unutulmamalı; bu, altcoin’e özgü olmasa da yine de çekici bir özellik.

Öte yandan 2023’te Solana yalnızca bu noktalara bağlı kalmayabilir, çünkü bu altcoin için bir yükseliş faktörü olmayabilir. NFT piyasası daha fazla olgunluk arıyor, bu nedenle 2021’deki gibi yüksek seviyeler görülmeyebilir ve bu, ölçeklenebilirliğin tek başına potansiyel bir kapitülasyonun ardından Solana’nın lehine olmayabilir.

Avalanche (AVAX)

Avalanche da 2022’deki çöküşlerinden olumsuz etkilenen altcoin’lerden biriydi. Terraform Labs imparatorluğunun Mayıs ayında çöktüğünde AVAX yüzde 30 değer kaybetti. Aslında bu, altcoin sahipleri için büyük korkuya neden oldu. Altcoin, 32,50 dolar seviyesine ulaştığı 2021’in Eylül ayından bu yana düşüyor.

Düşüş, yatırımcıların Luna Foundation Guard (LFG) tarafından tutulabilecek bir AVAX satışından korkmaları nedeniyle gerçekleşti. Vakıf, altcoin’i çöken algoritmik stablecoin’i UST’nin dolar sabitini (peg) koruyan varlıklardan biri olarak tutmak için 70 milyon doların üzerinde AVAX alımı yapmıştı. Ancak bu durum, Avalanche ekibinin 2023 yılında Ethereum rakibinin öne çıkmasına yardımcı olabilecek önemli ortaklıklar ve ağı çevreleyen geliştirmelerin önüne geçmedi. Buna dikkate değer bir örnek olarak, Avalanche ile uyumlu olmasının yanı sıra diğer EVM uyumlu Blockchain ekosistemlerine de uyarlanabilen kripto para cüzdanı Core’un gelişi gösterilebilir.

Cüzdan, kripto para piyasasının önde gelen borsalarından biri olan Coinbase’in bile dikkatini çekti. Bitcoin ve altcoin ticaret platformu artık kullanıcılarına DeFi, NFT’ler ve transferlerde kullanılmak üzere Core uzantısında parayı kripto paraya dönüştürmek için yeni bir seçenek sunuyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
İlgili Yazılar
Günün Lideri! Terra Luna Classic (LUNC) Rallisi Devam Edecek Mi?
Günün Lideri! Terra Luna Classic (LUNC) Rallisi Devam Edecek Mi?
Kripto Paralarla İlişkili Şirketlerin Batışı Böyle Mi Sonlanacak? Büyük Şirket Düğmeye Bastı!
Kripto Paralarla İlişkili Şirketlerin Batışı Böyle Mi Sonlanacak? Büyük Şirket Düğmeye Bastı!
Shiba, AVAX Değil Bu Altcoin Ralli Yapacak! 4 Kripto İçin Sert Düşüş Uyarısı!
Shiba, AVAX Değil Bu Altcoin Ralli Yapacak! 4 Kripto İçin Sert Düşüş Uyarısı!
2021 Yılının Yıldızı Olan Altcoin İçin 2023 Yılı Nasıl Başlayacak? İşte Önemli İncelemeler!
2021 Yılının Yıldızı Olan Altcoin İçin 2023 Yılı Nasıl Başlayacak? İşte Önemli İncelemeler!
Deneyimli Uzmanlar 2 Büyük Tehlikeyi Açıkladı! Kripto Paralar Neden Düştü?
Deneyimli Uzmanlar 2 Büyük Tehlikeyi Açıkladı! Kripto Paralar Neden Düştü?
LUNC Fiyatı Kritik Gelişmeyle Yükseliyor! Terra Classic Ekibinden Şok Hamle!
LUNC Fiyatı Kritik Gelişmeyle Yükseliyor! Terra Classic Ekibinden Şok Hamle!
O da İflas Ediyor! Kriptoda Yaprak Dökümü!
O da İflas Ediyor! Kriptoda Yaprak Dökümü!
Büyük Çöküş! Ünlü Yatırımcı: O Altcoin’e İnanmak Noel Baba’ya İnanmak Gibi!
Büyük Çöküş! Ünlü Yatırımcı: O Altcoin’e İnanmak Noel Baba’ya İnanmak Gibi!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Kısa Vadede Buraya! LUNC Coin İçin Şok Edici Hedef! LUNC Neden Yükseldi?
Grafik Konuşuyor: Bu Altcoin Fırsat Bölgesinde!
Tek Başına Yeterli Mi: Bitcoin ve Altcoin’lerde Teknik Analiz!
ApeCoin Bu Hafta Herkesi Şaşırtabilir! APE Alınır Mı?
Dogecoin Fiyat Tahmini: Boğa Formasyonu Var!
Güncel NFT Haberleri
Bunu da Yaptı! 2.7 Trilyon Doları Yöneten Dünyaca Ünlü Şirketten Yeni Kripto Para Hamlesi!
Bu NFT’ler Çıktığı Gün Yüzde 350 Oranında Yükselmişti! Şimdi Neden Can Çekişiyor?
Beterin Beteri Var! O Token’larda Milyonlarca Dolar Kaybettiler!
Bu Altcoin Tüm Olumsuzluklara Rağmen Güçlü Duruyor! İkinci Büyük Ekosistem Oldu!
NFT Dünyasında Pokemon Bilmecesi! Bu Olayın Sonu Nereye Varacak?
Güncel DEFI Gelişmeleri
Ünlü Platformdan Dikkat Çeken Rapor: En İyi DeFi Altcoin’i O!
Yüz Milyonlarca Doları Yöneten Şirket Kripto Paralarda Orayı İşaret Etti: Kaya Gibi Sağlam
Kripto Paralarda Kırmızı Alarm! Bu Değer Şubat 2021’den Bu Yana İlk Kez 40 Milyar Doların Altında!
İflas Söylentisiyle Eriyordu! Yeni Hamleyle Altcoin Şimdi Yükseliyor!
Veriler Bu Altcoin’in Potansiyel Gücüne İşaret Ediyor! Ethereum Kadar Popüler!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022