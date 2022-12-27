Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev dün 2023 yılına dair 10 büyük kehaneti açıkladı. Bunların içinde kripto odaklı itibari para birimleri de vardı. Ekonomiye dair yaptığı tahminler de direkt olarak kripto paralar ilgilendiriyor. Bu kehanet serisi paylaşımına Elon Musk da kayıtsız kalmadı. Peki Medvedev seneye dünyada neler bekliyor?
Rusya’nın eski başbakanı ve Putin’in en önemli kurmaylarından olan Medvedev önümüzdeki yıla dair sosyal medyada paylaşılan kehanetlere katkıda bulundu. Toplam 10 başlıkta önümüzdeki yıla dair birçoğu uçuk tahminlerde bulundu. Tahminlerini paylaşmadan önce şunları söyledi;
“Birçoğu, en çılgın ve hatta en saçma olanları seçmek için yarışırcasına fütüristik hipotezler ortaya atıyor. Yeni yıldan önce bende buna mütevazi bir katkı sunmak istedim”.
Önümüzdeki yıla dair yaptığı 10 büyük tahmin ise şunlar;
Elon Musk ise bir Twitter botu yardımıyla 1 yıllık zamanlayıcı başlatıp şunları söyledi;
“Bunlar kesinlikle şimdiye kadar duyduğum en saçma tahminler, aynı zamanda yapay zekâ ve sürdürülebilir enerjinin ilerlemesi konusunda şaşırtıcı bir farkındalık eksikliği gösteriyor.”
Rusya devletinin en önemli isimlerinden birinin yaptığı bu tahminlere göre önümüzdeki yıl kripto paraları son derece zor günler bekliyor. Büyük savaşlar ve artan enerji fiyatları enflasyonun daha da şişmesine sebep olacak. Agresif faiz artışlarının devam etmesi resesyonu da başlatacağı için risk piyasalardan kaçış görebiliriz. Bu durum en fazla altın ve gümüş gibi varlıklara yarayacaktır. Dijital itibari para birimlerinin gelecekte yaygın olarak kullanılacağını tahmin eden Medvedev blockchain tabanlı dünyanın tüm bu olumsuzluklara rağmen inşa edileceğine inanıyor.
Elbette bunların birçoğu Rusya’nın hayali olan gerçeklikten uzak tahminler ve biraz da eğlence amaçlı bu görüşler paylaşıldı.