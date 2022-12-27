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Rusya’nın Kriptolu 2023 Tahminleri! 10 Kehanet Açıkladı!

Rusya devletinin en kritik isimlerinden biri 2023 yılına dair 10 büyük tahminde bulundu.
14:20
27 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev dün 2023 yılına dair 10 büyük kehaneti açıkladı. Bunların içinde kripto odaklı itibari para birimleri de vardı. Ekonomiye dair yaptığı tahminler de direkt olarak kripto paralar ilgilendiriyor. Bu kehanet serisi paylaşımına Elon Musk da kayıtsız kalmadı. Peki Medvedev seneye dünyada neler bekliyor?

2023 Kehanetleri

Rusya’nın eski başbakanı ve Putin’in en önemli kurmaylarından olan Medvedev önümüzdeki yıla dair sosyal medyada paylaşılan kehanetlere katkıda bulundu. Toplam 10 başlıkta önümüzdeki yıla dair birçoğu uçuk tahminlerde bulundu. Tahminlerini paylaşmadan önce şunları söyledi;

“Birçoğu, en çılgın ve hatta en saçma olanları seçmek için yarışırcasına fütüristik hipotezler ortaya atıyor. Yeni yıldan önce bende buna mütevazi bir katkı sunmak istedim”.

Önümüzdeki yıla dair yaptığı 10 büyük tahmin ise şunlar;

  • Petrol fiyatı varil başına 150 dolara yükselecek ve gaz fiyatı 1.000 metreküp başına 5.000 doları aşacak
  • Birleşik Krallık AB’ye yeniden katılacak
  • Birleşik Krallık’ın dönüşünden sonra AB çökecek; Euro eski AB para birimi olarak kullanımdan kalkacak
  • Polonya ve Macaristan, eskiden var olan Ukrayna’nın batı bölgelerini işgal edecek
  • Dördüncü Reich, Almanya topraklarını ve uydularını, yani Polonya, Baltık devletleri, Çekya, Slovakya, Kiev Cumhuriyeti ve diğer dışlanmışları kapsayacak şekilde kurulacaktır
  • Fransa ve Dördüncü Reich arasında savaş patlak verecek. Avrupa bölünecek, Polonya bu süreçte yeniden paylaşılacak
  • Kuzey İrlanda Birleşik Krallık’tan ayrılacak ve İrlanda Cumhuriyeti’ne katılacak
  • ABD’de iç savaş patlak verecek, Kaliforniya ve Teksas bunun sonucunda bağımsız devletler haline gelecek. Teksas ve Meksika müttefik bir devlet kuracak. Elon Musk, yeni İç Savaş’ın sona ermesinden sonra GOP’a verilecek olan bir dizi eyalette başkanlık seçimlerini kazanacak
  • Tüm büyük borsalar ve finansal faaliyetler ABD ve Avrupa’yı terk edip Asya’ya taşınacak
  • Bretton Woods parasal yönetim sistemi çökecek, IMF ve Dünya Bankası’nın çökmesine yol açacaktır. Euro ve Dolar küresel rezerv para birimleri olarak dolaşımı durduracak. Bunun yerine dijital fiat para birimleri (CBDC) aktif olarak kullanılacak

Elon Musk ise bir Twitter botu yardımıyla 1 yıllık zamanlayıcı başlatıp şunları söyledi;

“Bunlar kesinlikle şimdiye kadar duyduğum en saçma tahminler, aynı zamanda yapay zekâ ve sürdürülebilir enerjinin ilerlemesi konusunda şaşırtıcı bir farkındalık eksikliği gösteriyor.”

2023 Kripto Paralar

Rusya devletinin en önemli isimlerinden birinin yaptığı bu tahminlere göre önümüzdeki yıl kripto paraları son derece zor günler bekliyor. Büyük savaşlar ve artan enerji fiyatları enflasyonun daha da şişmesine sebep olacak. Agresif faiz artışlarının devam etmesi resesyonu da başlatacağı için risk piyasalardan kaçış görebiliriz. Bu durum en fazla altın ve gümüş gibi varlıklara yarayacaktır. Dijital itibari para birimlerinin gelecekte yaygın olarak kullanılacağını tahmin eden Medvedev blockchain tabanlı dünyanın tüm bu olumsuzluklara rağmen inşa edileceğine inanıyor.

Elbette bunların birçoğu Rusya’nın hayali olan gerçeklikten uzak tahminler ve biraz da eğlence amaçlı bu görüşler paylaşıldı.

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