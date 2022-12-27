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Bitcoin (BTC) makroekonomik şartlar ve sektördeki krizler nedeniyle zor bir dönemden geçerken, önde gelen bir analist yeni zirve için tarih verdi.

2023, 2024 ve 2025!

“BitBoy” olarak da bilinen YouTuber ve analist Ben Armstrong, önümüzdeki üç yıl için Bitcoin fiyatının geleceği hakkında birkaç tahmin paylaştı. Stratejist, bu dönemde Bitcoin‘in tüm zamanların en yüksek seviyelerine geri döneceğine ve ardından tekrar ayı piyasasına gireceğine inanıyor. Armstrong’un yakın tarihli bir tweet’ine göre, Bitcoin şu anda olmasını beklediği seviyede:16.800 dolar bölgesi. Ünlü isim, gelecek yılın sonunda, BTC’nin tekrar 30.000 seviyesine yaklaşacağını tahmin ediyor. BTC’nin tüm zamanların en yüksek seviyelerine çıkma olasılığına gelince, bunun 2024’ün sonunda gerçekleşmesi muhtemel.Bu, bir sonraki Bitcoin yarılanmasının gerçekleşeceği yıl olacak. Bitcoin, daha sonra 2025’te tekrar ayı piyasasına girecek Bugün erken saatlerde yayınlanan bir tweet’te Armstrong, madencilerin her bloktan yarı yarıya daha fazla BTC üretmeye başladığı yarılanmalardan sonra BTC’nin yükseleceğine inandığını vurguladı.

Bitboy, ”Elbette bu olasılık garanti değil ama bunlar benim görüşlerim” ifadesini kullandı. Analist, BTC‘nin 120.000 dolara ulaşacağını tahmin ediyor. Halving dört yılda bir gerçekleşiyor; sonuncusu, pandeminin dünyaya yayıldığı Mayıs 2020’nin başlarındaydı. Bununla birlikte, Bitcoin tüm zamanların zirvesine o yıl değil, 2021’de ulaştı. Bunun büyük ölçüde Federal Rezerv’in büyük oranda para para basması ve ekonomiye “hayatta tutma” misyonuyla piyasaya 6 trilyon dolardan fazla para sokması nedeniyle olduğuna inanılıyordu.

Halving, Neden Önemli?

Bitcoin bu yıl Mayıs ve Kasım aylarında iki kriz gördü. Her ikisi de sırasıyla büyük platformlar Terra/Luna ve FTX’in çöküşünü takip etti. Mayıs ve Haziran aylarında Bitcoin birkaç hafta içinde 40.000 dolardan 20.000 dolara düşerek %50 değer kaybetti. BTC, FTX krizinin ardından %25 düştü. Bitcoin şimdiye kadarki her krizden ve çöküşten sonra toparlanmayı başardı ve bu sefer aynı şeyi yapmaması için hiçbir neden yok. Olaylara iyi yönden bakarsak, BTC şu anda üç yıl öncesine göre %134 daha yüksek seviyede işlem görüyor.

BTC fiyatı, 2022’nin başından bu yana %63,5 düştü. Bitcoin, 22 Kasım’da 15.700 dolarlık bir dip seviyeye ulaştı. Analistlere göre, boğa piyasası sinyallerinin 2023 ortasına kadar beklenmiyor. O zamana kadar, BTC’nin konsolide olması ve 20.000 dolar seviyesini yeniden kazanması bekleniyor. Mayıs 2024’te gerçekleşecek olan BTC halving olayı, tarih tekerrür ederse muhtemelen bir boğa piyasası için en büyük katalizör olacaktır. Yarılanmadan önceki yıl, blok ödülleri kesildikten sonra Bitcoin toparlanmaya başladı. Sonuç olarak, 2023’te BTC ivme kazanmaya başlayabilir.