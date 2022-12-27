2023'e artık sayılı günler kalmışken 2022 yılı boyunca Bitcoin (BTC) fiyatı için yapılan tahminleri incelemek için iyi bir dönemde olunduğu söylenebilir. İşte Bitcoin için yaptıkları analizler ve yorumları gerçekleşemeyen ünlü isimler.

Okuma Süresi: 3 Dakika

2023’e artık sayılı günler kalmışken 2022 yılı boyunca Bitcoin (BTC) fiyatı için yapılan tahminleri incelemek için iyi bir dönemde olunduğu söylenebilir. Bitcoin’in kripto para piyasasının tamamını yönlendiren bir kripto para olması onunla ilgili çok fazla yorum ve analiz yapılmasına neden oldu. Yıl boyunca önde gelen birçok isim BTC ile ilgili birçok yorum, analiz yaptı. Bunların bazıları gerçekleşirken, bazıları gerçekleşmedi. İşte gerçekleşmeyen Bitcoin analizlerinden ve yorumlarından bazıları.

“Bitcoin, 2023’den Önce 160 Bin Doları Görecek”

İflasını duyuran Celsius Network CEO’su Alex Mashinsky, Bitcoin’in 2023’den önce 160 bin doları göreceğini söyleyecek kadar ileri gitti. Ünlü girişimci, Ocak ayının sonunda BTC’nin 29 bin dolar ila 33 bin dolar arasında olmasını beklediğini söyledi. O sırada Bitcoin 38 bin dolardan işlem görüyordu.

Mashinsky, BTC‘nin bu düşüş hedefine ulaşmasından kısa bir süre sonra, kripto paranın benzeri görülmemiş seviyelere çıkacağını ve 2022’nin sona ermesinden önce 160 bin dolar seviyesine ulaşacağını söyledi. Birçok kez dikkat çekildiği gibi, BTC hala bir “Yeni Yıl” rallisi için mücadele ediyor ve yılın son haftasında 20 bin doların üzerine çıkamadığı için bu hedefe ulaşması imkansız.

“Bitcoin, 102 Bin Dolar Olacak”

InvestAnswers adlı kripto para YouTube kanalının anonim sunucusu ve kripto para analisti Guy, Şubat ayında üç kripto paranın birkaç ay içinde neler yapabileceğine değindiği bir video hazırladı. Guy’ın ele aldığı kripto paralar arasında BTC de vardı. Sunucu, en büyük kripto parayı analiz etmek için CryptoStackers’ın kurucusu Forrest Przybysz’in grafiğini kullandı.

Analist, Bitcoin’in bu yıl 102 bin doları göreceğini öne sürdü. Ayrıca, kripto para piyasası için ortalama geri dönüş seviyesinin 51 bin dolar civarında olduğunu belirtti. O dönem 37 bin 700 dolardan işlem gören Bitcoin 50 bin doları geçemezken, analistin işaret ettiği seviyeye ulaşamadı.

“Mayıs Ayı Bitcoin’de 60 Bin Doları Getirecek”

Büyük bir takipçiye sahip anonim kripto para analist Inmortal, Mart ayında yaptığı bir değerlendirmede Bitcoin’in Mayıs ayında 60 bin dolara ulaşacağını iddia etti. Bir grafik aracılığıyla BTC’nin 2022’nin ilk yarısında 60 bin dolar hedefine doğru ilerlediğini düşündüğünü ortaya koyan analistin bu tahmini gerçekleşmedi. Mayıs ayına gelindiğide BTC 37 bin 800 ila 31 bin 900 dolar arasında işlem görüyordu.

“Bitcoin’de 30 Bin Dolar Geliyor”

Temmuz ayında, BTC’nin 20 bin doların üzerinde kalmak için mücadele ettiği dönemde kripto para piyasası sert volatilite ile karşı karşıya kaldı. Kripto para analisti Nicholas Merten, lider kripto paranın 2021’in Temmuz ayında olduğu gibi sert bir sıçramaya hazırlandığını öne sürdü. Gerçekten de Bitcoin, o dönemde 29 bin dolardan 53 bin dolara çıkarak önemli bir sıçrama yapmıştı.

Analist, Bitcoin’in büyük hareketli ortalamalarının 30 bin dolara seviyesine işaret ettiğine dikkat çekti. Ancak, Haziran ayından bu yana BTC bu seviyenin üzerinde işlem görme fırsatı bulamadı.