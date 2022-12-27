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Ünlü Platformdan Dikkat Çeken Rapor: En İyi DeFi Altcoin’i O!

DappRadar, yayımladığı yeni bir raporda kripto para endüstrisinin bir alt sektörünün sert kripto kışının piyasayı sarsmaya devam ederken bile güçlü kaldığını, en büyük altcoin Ethereum'un (ETH) en iyi DeFi altcoin'i olduğunu ortaya koydu.
09:58
27 Aralık 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Blockchain analitik şirketi DappRadar, yayımladığı yeni bir raporda kripto para endüstrisinin bir alt sektörünün sert kripto kışının piyasayı sarsmaya devam ederken bile güçlü kaldığını ve en büyük altcoin Ethereum’un (ETH) en iyi DeFi (merkeziyetsiz finans) altcoin’i olduğunu ortaya koydu.

Merkeziyetsiz Uygulamalar

DappRadar, yeni bir raporunda merkeziyetsiz uygulamaların (dApps), sektörü genel olarak aşağı çeken çok sayıda olay karşısında “esneklik ve olgunluk” gösterdiğini belirtti. Rapor, merkeziyetsiz uygulamaların benzersiz aktif cüzdan sayısında kayda değer bir artış olduğu ve geçen yıl ortalama 1.58 milyondan bu yıl ortalama 2.37 milyona yükseldiğini ortaya koyuyor:

Merkeziyetsiz uygulamalar endüstrisi 2022 yılında benzersiz aktif cüzdanlarda (dUAW) yüzde 50’lik bir artış yaşadı. Ancak sektör, Ukrayna’daki savaş, Terra ekosisteminin çöküşü ve FTX’in iflası gibi çeşitli gelişmeler nedeniyle düşüş trendine girdi. Bu zorluklara rağmen merkeziyetsiz uygulamalar sektörü dayanıklılığını ve olgunluğunu ortaya koyarken, Blockchain teknolojisinin tüketiciler ve şirketler tarafından benimsenmesi sektörün geleceğinin parlak olduğunu gösteriyor.

En İyi DeFi Altcoin’i

DappRadar, ayrıca Ethereum‘un (ETH) ayı piyasasının ortasında 2022’de en iyi DeFi protokolü olarak kaldığını, BNB Chain’in ise ikinci sırayı geri aldığını tespit etti:

Ethereum, yüzde 74,56’lık bir düşüşle 32.12 milyar dolar TVL (kilitli toplam değer) ile baskın DeFi protokolü olmaya devam ediyor. BNB Chain ise yüzde 62,50’lik bir düşüşle 6.5 milyar dolara ulaşarak ikinci en büyük DeFi ekosistemi konumunu geri aldı.

Blockchain analitik şirketi, değiştirilemez token’larla (NFT’ler) ilgili faaliyetlerin geçen yıla kıyasla büyük ölçüde arttığını da ekledi. Veriler, bu yıl işlem hacminde yalnızca yüzde 0,41’lik küçük bir artış olmasına rağmen, benzersiz NFT yatırımcılarının sayısının 2021’e göre yüzde 876,89 gibi şaşırtıcı bir oranda arttığını ve NFT’lerin satış sayısının 2022’de yüzde 10,16 yükseldiğini ortaya koyuyor.

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