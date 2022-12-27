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Grafik Konuşuyor: Bu Altcoin Fırsat Bölgesinde!

Fiyat grafiği, popüler bir altcoin'in günlük fiyat grafiğinde yükselen bir trend çizgi üzerinde 115-113 dolardaki direncine meydan okuduğunu, bu dirençten potansiyel bir kırılımın toparlanma rallisinin sürmesini devam ettireceğini gösteriyor.
09:01
27 Aralık 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Quant (QNT), günlük fiyat grafiğinde yükselen bir trend çizgi üzerinde 115-113 dolardaki dirence meydan okuyor. Bu direnç üzerinde potansiyel bir yukarı yönde kırılımla altcoin’in fiyatındaki toparlanma devam edebilir ve bir ikili dipli model oluşumunu destekleyebilir. İşte bu grafik modelinin Quant coin‘in gelecekteki fiyatını nasıl etkileyebileceği üzerine teknik analiz (TA).

Quant Fiyat Analizi

Kripto para piyasasının geneli belirsizlikle mücadele ederken Quant fiyatı geçen haftadan bu yana sürekli olarak yükseldi. Altcoin, 22 Aralık’ta 100 dolar desteğinden toparlandı ve bu toparlanma yeni bir yükseliş döngüsünü tetikledi.

Fiyatın söz konusu destekten güç alarak yükselmesiyle altcoin’in fiyatı yüzde 11,5 artarak 113-115 dolardaki dirence yeniden meydan okumaya başladı. Fiyat, bu direnç seviyesinin üzerinde günlük mum kapanışı yapma kaydıyla yukarı yönde bir kırılıma imza atması halinde satın alma baskısı artacak ve yatırımcılar fiyatı daha yüksek seviyelere taşımak için başka bir fırlatma rampası seviyesi elde etmiş olacak.

Bu nedenle, QNT fiyatının yakın vadede yükselmesi gerektiğine inanan yatırımcılar, yukarıda belirtilen kırılım ile önemli bir alım fırsatı yakalayabilirler. Bununla birlikte, 124 ila 115 dolar arasındaki bölge zorlu bir direnç bölgesi olarak görülmeli. Bu nedenle altcoin’de güvenli bir yatırım seviyesi arayan yatırımcılar 124 dolar seviyesinin üzerinde birikim yapmayı tercih edebilir.

Ayrıca, potansiyel toparlanma günlük zaman dilimi grafiğinde ikili dip formasyonunun oluşumunu destekleyebilir. Bu yükseliş formasyonu, fiyatta dip tespiti yapmak için oldukça ünlüdür ve boyun çizgisinin kırılımıyla yönlü bir ralli sunar. Dolayısıyla bu grafik formasyonunun etkisi altında QNT‘nin en az yüzde 15 yükselerek 133 dolar engeline doğru istikrarlı bir şekilde ilerlemesi, 133 dolar engelini geçmesi halinde ise bir yüzde 15 daha yükselerek 148 dolar engeline yürümesi beklenebilir.

QNT İçin Teknik Göstergeler

124 dolar ve 100 dolar arasında yoğunlaşan önemli EMA’lar (20, 50, 100 ve 200) dar bir aralıkta alıcılar için birden fazla engel oluşturuyor. Dahası, 100 ve 200 günlük EMA arasındaki bir yükseliş Quant üzerinde oldukça fazla satışa neden olabilir. RSI, 100 dolar desteğinin yeniden test edilmesinin ardından yönünü yukarı  çevirdi ve bu durum artan yükseliş ivmesine işaret ediyor. Ek olarak, bu olumlu eğilim altcoin‘in fiyatındaki toparlanmanın oldukça yüksek bir ihtimal dahilinde olduğuna işaret ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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