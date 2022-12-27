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Dünyanın en büyük finans şirketlerinden biri olan HSBC kritik bir patent başvurusunda bulundu. Çok uluslu İngiliz bankasının hamlesini bir patent avukatı ortaya çıkardı. Birçok dev şirketin NFT ve metaverse alanında başvurular yaptığını biliyoruz. Ancak son adım özellikle kriptoya olan mesafeli yaklaşımıyla tanınan HSBC’den geldi.

HSBC Kripto Para

Çok uluslu İngiliz bankası HSBC ve uluslararası reality TV programı The Voice, metaverse ve NFT ticari marka başvurularında bulundu. Şirketler ticari markalarını 15 Aralık’ta ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi’ne (USPTO) sundu. USPTO’nun lisanslı marka avukatı Mike Kondoudis haberi sosyal medya hesabından duyurdu. HSBC’nin NFT, metaverse ve kripto para birimiyle ilgili bir dizi hizmet sunmayı planladığı bildirildi. HSBC ayrıca metaverse finansal danışmanlık hizmetleri de sunacak. Örneğin, şirket kullanıcılara metaverse’de sanal kartların nasıl kullanılacağını öğretecek ve sanal para birimi takas hizmetleri sunacak. Bunun da ötesinde, çok uluslu banka sanal dünyalarda topluluklar oluşturmayı ve etkinlik ve performanslara ev sahipliği yapmayı planlıyor.

HSBC’ye benzer şekilde, otomobil üreticisi Mercedes-Benz de 14 Aralık’ta “Mercedes Benz, Mercedes, S-Class, G-Class ve Maybach” için NFT ve kripto ile ilgili ticari marka başvurusunda bulundu. Şirket dijital para birimi, NFT’ler ve sanal ürünler için perakende mağazaları geliştirmeyi planlıyor.

Kripto Para Boğası

Geçtiğimiz yıl yaşanan kripto para boğası oldukça etkileyiciydi ve VC’ler eliyle desteklenmişti. Ancak bir sonraki boğa sezonu son 1 yılda atılan adımlara bakarsak dünyanın en büyük şirketlerinin desteğiyle başlayacak. JPMorgan, Fidelity, META ve daha onlarca dev şirket bu alanda çalışmalar yapıyor. JPMorgan kripto para cüzdanı için bir patent başvurusunda bulundu, Fidelity müşterileri için kripto para alım/satım (BTC ve ETH) hizmeti sunmaya başladı bile. Bunlar en küçüğü yüz milyar doların üzerinde piyasa değeri olan şirketler ve attıkları adımlar son derece önemli.

Kripto para endüstrisinin inşa ettiği NFT, metaverse ve genel olarak Web3 anlatısı kurumsallardan büyük kabul görüyor. Önümüzdeki yıllarda bugün henüz ortaya çıkmamış veya yolun başındaki projelerin milyarlarca dolar değerlemeye ulaştığını görebiliriz. Bugün atılan adımlar gelecekte bunun olacağını söylüyor.

Bu gelişmenin ardından anonim bir HSBC çalışanı şunu yazdı;

“Bu bankada çalışıyorum ve son 1 yılda müşterileri kripto paralardan uzak tutmak için ellerinden geleni yaptılar.”

Evet, birçok müşterinin borsalara transfer yapması engellendi ve sürekli olarak kripto paralar aleyhine olumsuz açıklamalar yaptılar. Ancak artık yenemedikleri kalabalığa katılıyorlar.