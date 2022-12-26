Solana'dan kötü haber geldi. En büyük diye adlandırılan 2 projenin ağı terk edeceği ile ilgili haberler sadece dedikodu olmaktan çıktı.

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Solana (SOL) fiyatı, grafiklerde görülen düşüş belirtileri ve olumsuz Solana haberleri nedeniyle 4 dolara doğru serbest düşüşünü sürdürebilir.

SOL, Solana blok zinciri platformunun yerel token’ı olarak biliniyor. Solana benzersiz bir yapıya sahip çünkü hem bir tarih kanıtı (PoH) konsensüsü kullanır hem de bunu daha iyi bilinen hisse kanıtı (PoS) konsensüs mekanizmasıyla birleştirir. Platform Anatoly Yakovenko tarafından kuruldu ve akıllı sözleşmeler konusunda uzmanlaşıldı.

Solana Fiyatının Düşüşü Bitmedi Mi?

Geçen hafta Solana’dan çelişkili haberler geldi. 23 Aralık’ta Delphi Digital, Solana’nın NFT’ler için Ethereum’un ardından iki numaralı ekosistem olduğunu duyurdu. 30 günlük satış hacmi ölçüldüğünde, Solana Cardano, Polygon ve BNB zincirini geride bıraktı.

Ancak, üç gün sonra olumsuz Solana haberleri geldi. Solana ekosistemindeki en önemli NFT projelerinden ikisi olan DeGods ve y00ts, sırasıyla Ethereum ve Polygon’a geçeceklerini duyurdu. Bu gerçekleştiğinde, Solana’nın ilk 10 satış hacminin tamamen dışına düşmesi mümkün. Her iki projenin de blok zincirinde kalmak için Solana vakfından para istediğine dair söylentiler olsa da, bu henüz doğrulanmadı.

Solana fiyatı, Kasım 2021’de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 259,90 doları elde ettiğinden bu yana düşüşe devam ediyor. Mayıs – Kasım 2022 arasında SOL fiyatı 29 dolarlık yatay destek alanında sıçrama yaptı. Ancak, 14 Kasım’da büyük bir yutan mum çubuğunun ortasında düşüşe geçti. SOL fiyatı ay sonundan önce 10,94 dolar gibi düşük bir seviyeye ulaştı.

Kırılmadan bu yana düşüş önemli olsa da, olası SOL fiyat tahminlerinden birisi de aşağı yönlü hareketin 4 dolara doğru devam etmesi olabilir. Bunun iki ana nedeni bulunuyor. Birincisi, haftalık RSI, 25’in altına düştü ve herhangi bir yükseliş sapması yaratmadı. İkinci olarak ise 4 dolara kadar yatay destek olmadığı gerçeği.

Dahası, SOL fiyatı 10,94 dolarlık en düşük seviyesinin altına düşme ve 21-28 Kasım’daki haftalık hafif yükseliş mum çubuğunu geçersiz kılma sürecinde. Mevcut fiyattan ölçüldüğünde, 4 dolar seviyesine bir düşüş %64’lük bir düşüş anlamına gelecek. Trendin yükseliş olarak kabul edilebilmesi için SOL fiyatının 29 dolarlık yatay direnç alanını geri kazanması gerekiyor.

Kısa Vadeli Rahatlama Mümkün Mü?

Günlük zaman dilimindeki grafik incelemeleri ile haftalık zaman dilimindekiler aynı hizada. İlk olarak, SOL token fiyatı 13 dolar yatay alandan düştü. Bu, bölgenin daha önce iki kez destek olarak onaylanmasının ardından geldi (yeşil simge).

Ardından, günlük RSI, önceki rahatlama rallisinden önce gelen yükseliş sapması eğilim çizgisinden ayrıldı. Sonuç olarak, kısa vadeli ralli muhtemel olabilir ve uzun vadeli aşağı yönlü hareket şimdi önümüzdeki 24 saat ve sonrasında devam edebilir.

Sonuç olarak, Solana fiyat tahminlerine bakıldığında düşüş olası görünüyor ve 4 dolarlık yatay destek alanına doğru bir düşüş olası senaryolar içerisinde bulunuyor. Ayrıca, Solana ekosistemindeki en büyük iki NFT projesinin ağı terk etmesine ilişkin olumsuzluklar düşüşü hızlandırabilir.

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